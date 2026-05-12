Hatta sağlık kontrolünü bile geçti! BVB, görünüşe göre yaz transfer dönemindeki ilk büyük transferini kesinleştiriyor

Dortmund'un Gadou'ya olan ilgisi bir süredir devam ediyor. BVB'de Book'un öncülü olan Sebastian Kehl'in de bahar aylarında bu genç oyuncuya göz diktiği söyleniyor.

Salzburger Nachrichten gazetesinin spor bölümünün müdür yardımcısı Michael Unverdorben'e göre, BVB Gadou ile "bu yaşta Dayot Upamecano'dan daha ileride olan" bir savunma oyuncusu kazanacak.

"O kesinlikle Salzburg'un en iyi stoperi. Her zaman onun büyük bir transfer olacağı biliniyordu, çünkü gerçekten inanılmaz yeteneklere ve muazzam bir potansiyele sahip. İkili mücadelelerde ve kafa vuruşlarında güçlü ve uluslararası düzeyde bir defans oyuncusunun sahip olması gereken her şeye sahip," dedi Unverdorben, Mayıs ayı başında SPOX ile yaptığı röportajda.