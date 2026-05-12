Ancak tam da o gün Bild gazetesi, Avusturya Bundesliga takımının Gadou için daha önce kararlaştırılan 20 milyon avrodan çok daha fazla bir ücret talep ettiğini bildirmişti. Buna göre Salzburg, Gadou için yaklaşık 25 milyon avro sabit transfer ücreti artı dört ila altı milyon avro tutarında bonus ödemesi almayı planlıyordu. Ancak spor direktörü Ole Book ve Lars Ricken bu talebe kesin bir şekilde son vermiş görünüyor.

Bild'e göre, Salzburg ile 19,5 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varıldı. En fazla 4,5 milyon avroluk bonus ödemesi yapılabilir.

1,95 m boyundaki Gadou, 2024 yılında Paris Saint-Germain'in altyapısından Avusturya'ya transfer olmuştu. Fransız genç milli takım oyuncusu, bu sezon Salzburg formasıyla 33 resmi maçta sahaya çıktı ve Avrupa Ligi'nde uluslararası deneyim kazandı.

19 yaşındaki oyuncunun Dortmund'da kadro eksikliği çeken stoper hattını güçlendirmesi bekleniyor. Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırması, Emre Can'ın uzun süren sakatlığı ve Nico Schlotterbeck'in hâlâ belirsiz olan geleceği nedeniyle BVB, savunma merkezinde takviye arayışında.