Hatta kupayı havaya kaldırma şerefine bile nail oldu! Şampiyonlar Ligi finalinin gizli yıldızı, çoktan PSG'den ayrılmış durumda

Paris, penaltı atışlarında dramatik final maçını kazanmasının ardından, Kimpembe ödül töreninde bir dizi etkinlikte yer aldı. Öncelikle, şu anda Katar’da Qatar SC forması giyen savunma oyuncusunun görevi, kupayı sahneye getirmek ve belirlenen yere yerleştirmekti.

Geçen yaz Paris'ten Katar'a transfer olan Kimpembe'nin, PSG yıldızları arasında hâlâ çok sevildiğini bu anda açıkça görebiliyorduk. Diğerlerinin yanı sıra, eski takım arkadaşları Nuno Mendes ve Joao Neves ile samimi bir şekilde kucaklaştı.

Birkaç dakika sonra, Parisliler Kimpembe'yi kupa takdimine de dahil ettiler. Ousmane Dembele de dahil olmak üzere birçok kişi, 30 yaşındaki oyuncuyu kupayı havaya kaldırması için cesaretlendirdi. Kimpembe biraz utangaç bir şekilde teklifi kabul etti ve eski takım arkadaşlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde kupayı Budapeşte'nin akşam gökyüzüne doğru uzattı.