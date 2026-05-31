PSG'nin resmi final elçisi olan Kimpembe, Budapeşte'de Arsenal ile oynanacak final maçı öncesinde Thierry Henry ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını stadyuma taşımıştı. Eski Fransız dünya çapında forvet, kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Arsenal tarafında Kimpembe'nin muadili olarak görev yaptı.
Hatta kupayı havaya kaldırma şerefine bile nail oldu! Şampiyonlar Ligi finalinin gizli yıldızı, çoktan PSG'den ayrılmış durumda
Paris, penaltı atışlarında dramatik final maçını kazanmasının ardından, Kimpembe ödül töreninde bir dizi etkinlikte yer aldı. Öncelikle, şu anda Katar’da Qatar SC forması giyen savunma oyuncusunun görevi, kupayı sahneye getirmek ve belirlenen yere yerleştirmekti.
Geçen yaz Paris'ten Katar'a transfer olan Kimpembe'nin, PSG yıldızları arasında hâlâ çok sevildiğini bu anda açıkça görebiliyorduk. Diğerlerinin yanı sıra, eski takım arkadaşları Nuno Mendes ve Joao Neves ile samimi bir şekilde kucaklaştı.
Birkaç dakika sonra, Parisliler Kimpembe'yi kupa takdimine de dahil ettiler. Ousmane Dembele de dahil olmak üzere birçok kişi, 30 yaşındaki oyuncuyu kupayı havaya kaldırması için cesaretlendirdi. Kimpembe biraz utangaç bir şekilde teklifi kabul etti ve eski takım arkadaşlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde kupayı Budapeşte'nin akşam gökyüzüne doğru uzattı.
2025 yılında Presnel Kimpembe, PSG oyuncusu olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlamıştı
Geçen yıl Kimpembe, PSG formasıyla kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlamıştı. Sakatlıklarla boğuşan bir sezonda tüm turnuvalarda sadece beş maça çıkmış ve geçen Şampiyonlar Ligi sezonunda toplamda sadece 18 dakika sahada kalmış olsa da, Kimpembe Inter Milano’ya karşı oynanan final maçında (5-0) kadroda yer almıştı.
Cumartesi günü PSG, şampiyonluğunu başarıyla savunarak ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kutladı. Kai Havertz, Arsenal'i erken öne geçirdi, ancak ikinci yarının ortasında Dembele penaltıdan hak ettiği bir şekilde skoru eşitledi. Maç 90 ve 120. dakikalarda 1-1 berabere kaldığı için penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransızlar daha soğukkanlıydı ve Arsenal'in stoperi Gabriel, belirleyici penaltıyı kaçırdı. Brezilyalı oyuncu, hemen ardından vatandaşı ve PSG kaptanı Marquinhos tarafından teselli edildi.
Presnel Kimpembe, 2018'de Fransa ile dünya şampiyonu oldu
Artık PSG'de oynamasa da, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yeniden kazanılması Kimpembe için büyük bir duygusal öneme sahip. Bu savunma oyuncusu, Fransa'nın başkentindeki bu seri şampiyonu takımda toplam 20 yıl boyunca forma giydi; kariyerine 2005 yılında PSG'nin altyapısında başlamıştı.
Neredeyse on yıl sonra, 19 yaşındayken A takım kadrosunda kendine kalıcı bir yer edindi ve daha sonra uzun süre ilk 11'in değişmez ismi oldu. Ayrıca Kimpembe, yıllar boyunca Fransa milli takımının vazgeçilmez bir parçasıydı; 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve grup aşamasının son maçında Danimarka'ya karşı (0-0) forma giydi.
Ancak 2022'nin sonlarından itibaren Kimpembe'nin planları giderek fiziksel sorunlar nedeniyle bozulmaya başladı. Aşil tendonu yırtılması nedeniyle ara verip neredeyse iki yıl boyunca hiç oynayamadı; geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferinden birkaç ay önce sahalara geri döndü.
Ardından Kimpembe, Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Qatar SC'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon, Katarlı kulüp için toplamda on bir resmi maçta forma giydi.
Presnel Kimpembe: PSG'deki istatistikleri
Oyunlar
241
Gol
3
Şampiyonluk
8 kez Fransa Şampiyonu, 6 kez Fransa Kupası Şampiyonu, 1 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu