23 yaşındaki oyuncu, Fransız gazetesi L’Equipe’ye verdiği röportajda SGE formasıyla geçirdiği zorlu dönemden bahsetti ve bu sırada Frankfurt yetkililerine yönelik birkaç iğneleyici söz söylemekten de kendini alamadı.
Hatta kendini Lionel Messi ile karşılaştırıyor: SGE’nin büyük fiyaskosu, Eintracht Frankfurt’a hesap soruyor
Her şeyden önce, Eintracht'ta uzun vadede kendini kanıtlayabilmesi için gerekli desteği bulamamıştı. "Almanya'da, dili bilmeden bambaşka bir dünya keşfettim. Bir yıl içinde ilk on birde dört kez forma giydim ve birkaç kısa süreli oyuna çıktım: Adın Lionel Messi olsa bile, yeteneklerini göstermek için zamana ihtiyacın vardır," dedi Wahi.
Eski SGE teknik direktörü Dino Toppmöller de eleştirilerden nasibini aldı; 23 yaşındaki oyuncuya gerekli güveni göstermediği iddia edildi. "Geçen sezon hazırlık maçlarında gol attım, ancak sonra teknik direktör başka bir forvet (Jonathan Burkardt; Ed.) transfer etti ve onu ilk 11'de oynattı."
Wahi'nin Frankfurt'a gelmeden önce forma giydiği Olympique Marsilya'da da benzer sorunlar yaşanmıştı. "Marsilya'da 21 yaşındaydım ve kendimi kanıtlamam için bana dört ay süre verildi - bu çok da uzun bir süre değil. Bu iki kulüpte bana zaman tanınmadı ve şans verilmedi," diyen forvet, "bana şans verilirse bunu değerlendireceğimi" vurguladı.
Wahi, Eintracht Frankfurt'ta hayal kırıklığı yarattı
Wahi, Ocak 2025'te 26 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Marsilya'dan SGE'ye geçmişti, ancak burada hiçbir zaman kalıcı bir yer edinemedi. Bir takvim yılı içinde sadece 25 maça çıktı (1 gol, 3 asist) ve bunların çoğunda yedek kulübesinden oyuna giren bir oyuncu olarak sahaya çıktı.
Geçtiğimiz kış transfer döneminde Frankfurt, forveti nihayet Fransa'ya, OGC Nice'e kiraladı ve Wahi burada nihayet potansiyelini sahada göstermeye başladı. Kulüp, Ligue 1'de küme düşme mücadelesinin tam ortasında olsa da, 23 yaşındaki oyuncu 16 resmi maçta 7 gol ve 2 asistle etkileyici bir performans sergiledi.
Nice'deki kiralık sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor ve şu anki duruma göre, sezon sonunda Eintracht'a geri dönmesi gerekiyor. Yine de Hessen ekibinde uzun süre kalması pek olası görünmüyor; 20 milyon eurodan başlayan bir teklifte SGE'nin görüşmeye açık olduğu söyleniyor.