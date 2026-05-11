Hatta kendini Lionel Messi ile karşılaştırıyor: SGE’nin büyük fiyaskosu, Eintracht Frankfurt’a hesap soruyor

Her şeyden önce, Eintracht'ta uzun vadede kendini kanıtlayabilmesi için gerekli desteği bulamamıştı. "Almanya'da, dili bilmeden bambaşka bir dünya keşfettim. Bir yıl içinde ilk on birde dört kez forma giydim ve birkaç kısa süreli oyuna çıktım: Adın Lionel Messi olsa bile, yeteneklerini göstermek için zamana ihtiyacın vardır," dedi Wahi.

Eski SGE teknik direktörü Dino Toppmöller de eleştirilerden nasibini aldı; 23 yaşındaki oyuncuya gerekli güveni göstermediği iddia edildi. "Geçen sezon hazırlık maçlarında gol attım, ancak sonra teknik direktör başka bir forvet (Jonathan Burkardt; Ed.) transfer etti ve onu ilk 11'de oynattı."

Wahi'nin Frankfurt'a gelmeden önce forma giydiği Olympique Marsilya'da da benzer sorunlar yaşanmıştı. "Marsilya'da 21 yaşındaydım ve kendimi kanıtlamam için bana dört ay süre verildi - bu çok da uzun bir süre değil. Bu iki kulüpte bana zaman tanınmadı ve şans verilmedi," diyen forvet, "bana şans verilirse bunu değerlendireceğimi" vurguladı.