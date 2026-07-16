Bu kutu, Olise’in tasarımcı imzalı makyaj çantasının yanında ve sırt numarası 11 olan mavi milli forması hemen altında, açıkça görülebilecek bir yerde duruyordu. Kutunun içindeki ürün, tütün içermeyen oral nikotin poşetleridir; bunlar “snus” olarak da bilinir veya bununla benzer niteliktedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamen yasal olarak satın alınabilen bu ürün, 1 Nisan’dan itibaren Fransa’da yepyeni bir hukuki durum kazanmıştır: Orada yetkililer, bu nikotin poşetlerinin satışını ve bulundurulmasını tamamen yasaklamıştır.

Bayern Münih'in profesyonel futbolcusu için sorun dolayısıyla tamamen coğrafi nitelikte. Bu poşetler dünyanın büyük bir bölümünde yasal olarak tüketilebilse de, Fransa'daki yargı artık bu konuda hiç şaka kabul etmiyor. Olise için bu, eve dönmeden önce elindeki kalan stoğu acilen ABD'de imha etmesi gerektiği anlamına geliyor.