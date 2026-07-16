Fransa’nın İspanya’ya karşı yarı finalde aldığı acı eleme yenilgisi Michael Olise’nin hâlâ canını yakarken, 24 yaşındaki hücum oyuncusu yeşil sahaların dışında bir sonraki darbeyle karşı karşıya kalmak üzere. İngiliz tabloid gazetesi The Sun’ın Instagram’da paylaşılan bir soyunma odası fotoğrafına dayanarak bildirdiğine göre, milli futbolcu Dünya Kupası sırasında dolabında, kendi ülkesinde ağır yasal yaptırımlara tabi olan bir ürünü saklıyormuş.
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Hatta hapis cezası bile söz konusu! FC Bayern’den Michael Olise, Fransa’da yasadışı bir maddeyle soyunma odasında yakalandı
Teknisyen bu maddeyi sınırdan kaçırmaya kalkışırsa, en kötü ihtimalle ağır bir ceza ile karşı karşıya kalabilir: Fransız yetkililer tarafından yasadışı mal ithal ederken yakalananlara üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.
Olay, 4 Temmuz’da Paraguay ile oynanacak son 16 turu maçı öncesinde Instagram’da paylaşılan bir fotoğrafa dayanıyor. Equipe Tricolore’nin soyunma odasından çekilen fotoğrafta, dikkat çeken açık mavi, yuvarlak bir paket görülüyordu.
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Michael Olise’nin tuvalet çantasının yanında hangi madde bulunuyordu?
Bu kutu, Olise’in tasarımcı imzalı makyaj çantasının yanında ve sırt numarası 11 olan mavi milli forması hemen altında, açıkça görülebilecek bir yerde duruyordu. Kutunun içindeki ürün, tütün içermeyen oral nikotin poşetleridir; bunlar “snus” olarak da bilinir veya bununla benzer niteliktedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamen yasal olarak satın alınabilen bu ürün, 1 Nisan’dan itibaren Fransa’da yepyeni bir hukuki durum kazanmıştır: Orada yetkililer, bu nikotin poşetlerinin satışını ve bulundurulmasını tamamen yasaklamıştır.
Bayern Münih'in profesyonel futbolcusu için sorun dolayısıyla tamamen coğrafi nitelikte. Bu poşetler dünyanın büyük bir bölümünde yasal olarak tüketilebilse de, Fransa'daki yargı artık bu konuda hiç şaka kabul etmiyor. Olise için bu, eve dönmeden önce elindeki kalan stoğu acilen ABD'de imha etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Nikotin poşetleri, profesyonel futbolcular arasında uzun zamandır bir yaşam tarzı ürünü olarak kabul ediliyor
Profesyonel sporcular arasında, üst veya alt dudağın altına gizlice yerleştirilen bu küçük poşetler, uzun zamandır bir yaşam tarzı ürünü olarak kabul ediliyor. Birçok futbolcu, önemli maçlar öncesinde konsantrasyon ve uyanıklıklarını yüksek tutmak için bu nikotin bombalarının uyarıcı etkisinden bilinçli olarak yararlanıyor.
Maçın bitiminden sonra ise bu poşetler, rahatlamak ve psikolojik baskıyla başa çıkmak için kullanılıyor. Tıp uzmanları, bu poşetlerin klasik sigara içmeye kıyasla çok daha az zararlı olduğu gerekçesiyle kullanımını destekliyor.
Spor açısından bakıldığında, Dünya Kupası, eski Crystal Palace oyuncusu için aslında tam bir başarı öyküsüydü. Olise, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ın kadrosunda en önemli oyunculardan biri haline geldi ve turnuva boyunca etkileyici bir şekilde beş gol pası verdi. Ancak Olise, yarı finalde İspanya’ya karşı elenmeyi engelleyemedi; özellikle “Furia Roja” karşısında çok kötü bir gün geçirdi.
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