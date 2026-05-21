Portekizli süperstar, Al-Nassr formasıyla Damac Club'ı 4-1 (1-0) mağlup ederek uzun zamandır beklediği şampiyonluğu kazandı. Sezonun son maçında elde edilen bu zaferde 41 yaşındaki oyuncu iki gol attı. En son büyük şampiyonluğunu 2020 yılında Juventus formasıyla kazanmıştı. Maçın bitiş düdüğü çalındığında Ronaldo gözyaşlarına boğuldu.
Hatta gözyaşlarına boğuldu! Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da altı yıllık laneti bozdu
2023 yılının başında Suudi Pro Ligi'ne transfer olduğundan beri Ronaldo düzenli olarak manşetlere çıkıyor. Son iki sezonda sırasıyla 35 (2023/24) ve 25 golle (2024/25) gol kralı oldu; ancak her iki sezonda da takımının lig ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı. Kariyeri boyunca Real Madrid formasıyla toplam beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek XXL turnuvası (11 Haziran - 19 Temmuz) için Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve böylece toplamda altıncı Dünya Kupası finallerine katılıyor - bu bir rekor.
Lionel Messi de altıncı katılımına hazırlanıyor, ancak son şampiyon Arjantin kadrosunu henüz açıklamadı. Ronaldo, tarihte beş farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.