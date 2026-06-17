Buna göre, Aşağı Ren bölgesinde bu hücum oyuncusunun gösterdiği performansa ilişkin o kadar büyük bir hayal kırıklığı hakim ki, Gladbach yönetimi artık Reyna’yı geçen yıl Borussia Dortmund’a ödenen bedelin altında bir fiyata bile satmaya hazır.
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Hatta bir kayıp riski bile göze alınabilir! Zayıf bir sezonun ardından eski BVB oyuncusu yeniden satışa çıktı
Reyna, 2025 yazında, yaklaşık dört milyon avro gibi sözde düşük bir transfer ücreti karşılığında Fohlen’e transfer olmuştu. Bu düşük transfer bedelinin arka planında, 2028’de sözleşmesinin fiilen sona ermesine kadar dört milyon avronun üzerine çıkması beklenen maaş maliyetlerinde tasarruf potansiyeli yatıyor.
Sadece on iki ay sonra yolların ayrılabileceği ihtimali, tamamen berbat geçen bir Bundesliga sezonunun sonucudur. Reyna, Niederrhein’da hiçbir zaman ritmini bulamadı.
Sadece 20 resmi maçta forma giymesi, onun standartlarına sahip bir profesyonel için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Bunun ana nedeni, bir kez daha Amerikalı oyuncuyu defalarca geriye savuran uzun süreli sakatlıklardı. Sonuç olarak, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonda tek bir maçta bile 90 dakika boyunca sahada kalamadı.
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Reyna, Gladbach’ta hayal kırıklığı yarattı
Bu istikrarsızlık nedeniyle, ABD milli takım oyuncusu, teknik ekibin önümüzdeki sezon için yaptığı planlarda orta sahanın kilit ismi olarak kesinlikle düşünülmüyor. Yaz aylarında erken bir transfer gerçekleşmezse ve Reyna “Fohlen”e sadık kalırsa, onu zorlu bir dönem bekliyor. Takım içi hiyerarşide geride kalmak zorunda kalacak ve hazırlık dönemine sadece ilk 11’deki yer için rekabet eden bir oyuncu olarak gireceği söyleniyor.
Bu tatmin edici olmayan durumun izlerini bıraktığını, teknik yetenekli oyuncu gizlemiyor. Reyna, kendi rolüyle ilgili duyduğu hayal kırıklığını kulübüyle paylaşıyor. Reyna, Sport Bild’e verdiği demeçte, “Durumdan ve sahada kaldığım sürelerden pek memnun değildim,” dedi: “Ancak son maçlarda formum yükselişe geçmişti. Gelecek sezon neler yapabileceğimi göreceğiz. Şu anda önceliğim Dünya Kupası.”
Reyna, ABD adına açılış maçında gol attı
Kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası, Reyna’nın durgunlaşan kariyeri için bir vitrin görevi görecek. Turnuvanın açılışı en azından rüya gibi geçti: ABD’li oyuncuların Paraguay’a karşı aldığı 4-1’lik muhteşem galibiyette Reyna ilk on birde yer almamış olsa da, oyuna girdikten hemen sonra muhteşem bir dış ayak vuruşuyla gol attı.
Bu kısa ama etkileyici performans, potansiyel alıcıların ilgisini çekebilir. Cuma günü Avustralya ile oynanacak ikinci grup maçı öncesinde, Gladbachlı oyuncu artık özgüvenle dolup taşıyor: “Bence çok güçlü, enerjik ve iyi bir atmosferi olan bir takımız. Büyük bir başarıya imza atabileceğimize inanıyorum.”