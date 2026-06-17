Hatta bir kayıp riski bile göze alınabilir! Zayıf bir sezonun ardından eski BVB oyuncusu yeniden satışa çıktı

Reyna, 2025 yazında, yaklaşık dört milyon avro gibi sözde düşük bir transfer ücreti karşılığında Fohlen’e transfer olmuştu. Bu düşük transfer bedelinin arka planında, 2028’de sözleşmesinin fiilen sona ermesine kadar dört milyon avronun üzerine çıkması beklenen maaş maliyetlerinde tasarruf potansiyeli yatıyor.

Sadece on iki ay sonra yolların ayrılabileceği ihtimali, tamamen berbat geçen bir Bundesliga sezonunun sonucudur. Reyna, Niederrhein’da hiçbir zaman ritmini bulamadı.

Sadece 20 resmi maçta forma giymesi, onun standartlarına sahip bir profesyonel için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Bunun ana nedeni, bir kez daha Amerikalı oyuncuyu defalarca geriye savuran uzun süreli sakatlıklardı. Sonuç olarak, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonda tek bir maçta bile 90 dakika boyunca sahada kalamadı.