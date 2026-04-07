Bild gazetesinin haberine göre, SGE'nin teknik direktörü, 20 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde kulüpten ayrılma ihtimalini değerlendirirken önemli bir rol oynuyor.
Hatta belki de çok uygun bir fiyata: Yıldız oyuncu Can Uzun, teknik direktör Albert Riera yüzünden Eintracht Frankfurt'tan ayrılacak mı?
Özellikle Pazar akşamı 1. FC Köln ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından yaşanan kamuoyu önünde yaşanan utanç verici olay, Uzun'u çok kızdırmış görünüyor. O maçta Riera, oyun kurucusunu maçın başından sonuna kadar yedek kulübesinde tutmuş ve maçın ardından ona sert bir azarlama yapmıştı.
"Top varken ve yokken ne yapması gerektiğini biliyor. Bunu takıma, bana değil, takıma gösterirse oynayacak," diyen İspanyol teknik direktör, Uzun'u dolaylı olarak takıma yeterince katkı sağlamamakla suçladı. "Bazılarının oynamamış olmasının sebebi, topla harika olabilmelerine rağmen topsuzken iyi olamamalarıdır. Albert'te bu durumda oynamazsın. Bu konuda çok netim. Ben tam bir oyuncu istiyorum. Her iki görevi de yerine getirmeliler," dedi Riera.
- Getty Images
Uzun bu sezon birkaç kez sakatlandı
SGE teknik direktörü, birkaç hafta önce de Uzun'u kamuoyu önünde eleştirmişti. İspanyol teknik adamın gözünde, Alman-Türk oyuncu özellikle topun peşindeyken yeterince iyi değildi: "Can'a şöyle dedim: 'Sen ve Younes (Ebnoutalib; Ed. notu), sanki başka bir takımdan gelmişsiniz gibi görünüyorsunuz.' Çünkü hâlâ nasıl oynadığımızı anlamıyorlar."
Uzun, ilk beş Bundesliga maçında beş gol ve üç asistle muhteşem bir sezon başlangıcı yaptıktan sonra, Kasım ayında önce bir kas sakatlığı, ardından Ocak ayında da bir uyluk sakatlığı geçirdi ve bu sakatlıklar onu birkaç hafta dinlenmeye zorladı.
Mart sonunda, Riera'nın maçın son dakikalarında onu oyuna sokmasıyla 1. FSV Mainz 05 karşısında nihayet geri dönüşünü kutladı. 20 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda oynadığı 22 maçta sekiz gol ve beş asist kaydetti.
- (C)Getty Images
Uzun bu yaz SGE'den ayrılacak mı?
Bild gazetesinin haberine göre Uzun, sezon sonunda SGE'de oynamaya devam edip etmeyeceğine ya da başka bir kulübe transfer olup olmayacağına karar verecek. Birçok uluslararası üst düzey kulübün durumu yakından takip ettiği, özellikle AC Milan'ın somut bir ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Bir ara bu hücum oyuncusu için 80 milyon euroluk bir transfer ücreti söz konusu olsa da, Frankfurt bu yaz çok daha az bir rakamla yetinecek gibi görünüyor. Uzun'un 40 ila 45 milyon euroya satılabileceği söyleniyor.
Can Uzun: Performans verileri 25/26
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
15
6
4
Şampiyonlar Ligi
5
2
0
DFB Kupası
2
0
1