Hatta belki de çok uygun bir fiyata: Yıldız oyuncu Can Uzun, teknik direktör Albert Riera yüzünden Eintracht Frankfurt'tan ayrılacak mı?

Özellikle Pazar akşamı 1. FC Köln ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından yaşanan kamuoyu önünde yaşanan utanç verici olay, Uzun'u çok kızdırmış görünüyor. O maçta Riera, oyun kurucusunu maçın başından sonuna kadar yedek kulübesinde tutmuş ve maçın ardından ona sert bir azarlama yapmıştı.

"Top varken ve yokken ne yapması gerektiğini biliyor. Bunu takıma, bana değil, takıma gösterirse oynayacak," diyen İspanyol teknik direktör, Uzun'u dolaylı olarak takıma yeterince katkı sağlamamakla suçladı. "Bazılarının oynamamış olmasının sebebi, topla harika olabilmelerine rağmen topsuzken iyi olamamalarıdır. Albert'te bu durumda oynamazsın. Bu konuda çok netim. Ben tam bir oyuncu istiyorum. Her iki görevi de yerine getirmeliler," dedi Riera.