AFP
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'Hatası daha erken ayrılmamak oldu' - Romario, Jorge Jesus'la yaşanan anlaşmazlıkta Ronaldo'ya destek verdi
Romario, Ronaldo'nun ayrılık stratejisine destek verdi
Ronaldo ile Jesus arasındaki süregelen gerilim, 41 yaşındaki kaptanın ısınmasına rağmen Norveç maçında yedek bırakılmasının ardından Portekiz'in Uluslar Ligi kampında patlak verdi. Özel bir görüşmenin ardından Ronaldo, Jesus'u sözünü iki kez tutmamakla ve kamuoyu önünde agresif davranmakla suçlayarak Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrıldı. Daha sonra takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilese de, Jesus takımını seçme hakkını savundu. Bu anlaşmazlık artık futbol dünyasında şok etkisi yarattı ve oyunun gelmiş geçmiş en büyük bitiricilerinden biri de görüşünü açıkladı. 1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Charla Podcast'e katıldığı programda açık konuştu ve Portekizli kaptana tam destek verdi.
Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın karakteri hakkında konuşan Romario, profesyonelliğini ve doğrudan tavrını övmekte gecikmedi. Ayrılık hakkında konuşurken, "Cristiano çok net biri gibi görünüyor" dedi. Romario, mevcut Portekiz teknik direktörüyle geçmişte samimi bir ilişkisi olduğunu kabul edip, "Jorge Jesus'u severim. Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde onunla bir ilişkim vardı. Kendisiyle beş ya da altı kez görüştüm ve her zaman çok iyi bir insandı" ifadelerini kullansa da, bu dostluğun mevcut anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmesini etkilemesine izin vermedi.
- AFP
Profesyonel saygı meselesi
Efsanevi Brezilyalı forvet, Ronaldo'nun neden Portekiz kampından bu kadar ani ayrılmayı seçtiğini açıklamaya devam etti. Ronaldo, açılış maçında Portekiz'in Galler'i 1-0 yendiği karşılaşmada forma giymiş, maça ilk 11'de başlamış ancak sonradan oyundan alınmıştı. Romario, Ronaldo'nun statüsündeki bir oyuncunun kamuoyu önünde tekrar eden saygısızlıklara maruz kalmak zorunda olmaması gerektiğini savundu. "Milli takımdan ayrıldığı söyleniyor. Elbette. Zaten bir kez aşağılanma yaşadı. Neden ikinci kez yaşasın ki?" diyen Romario, Portekiz kaptanının kararını neden anladığını vurguladı.
Romario ayrıca, Jesus'un medyayla ilgili belirli düzenlemeleri yerine getirmemesi nedeniyle çatışmanın daha da büyüdüğünü anlattı. Brezilyalı isim, teknik direktörün basın görevleri sırasında değinmesi için önceden belirlenmiş bazı noktalar olduğunu, ancak bunların sonunda tamamen görmezden gelindiğini iddia etti. Röportaj sırasında 60 yaşındaki Romario, "Basın toplantısında söylemesi için bazı şeylerde anlaşmışlardı ama o hiçbir şey söylemedi. Ronaldo'ya göre kibirli davrandı ve Cristiano'yu açıkta bıraktı" ifadelerini kullandı.
Kibre karşı dimdik durmak
Romario'ya göre, kadro içinde değerinin düşürüldüğünü hissetmesi, eski Manchester United ve Real Madrid ikonası için bardağı taşıran son damla oldu. Bir oyuncu, yönetimin gözünde artık önem taşımadığını hissettiğinde, o ortamda kalmasının pek bir anlamı olmadığına inanıyor. Romario, "O koşullarda, itibarsızlaştırılmış biri gibi, artık hiçbir önemi kalmamış biri gibi hissetti ve bu yüzden ayrıldı. Ben de tamamen aynı şeyi yapardım" itirafında bulundu.
Ronaldo, Portekiz formasıyla 234 maça çıktı ve 146 gol attı; uluslararası arenada da son derece parlak bir kariyer kaydına sahip. Ülkesinin UEFA Euro 2016 şampiyonluğunu ve iki UEFA Uluslar Ligi kupasını kazanmasına yardımcı olarak, Portekiz tarihinin en fazla başarı kazanan oyuncularından biri olarak statüsünü daha da pekiştirdi.
- AFP
Sessiz kalma hatası
Kendine has o açık sözlü üslubuyla konuşmasını tamamlayan Romario, Ronaldo'nun tek gerçek hatasının menajerin otoritesini reddederken daha da sert olmamakta ısrar etti. Aralarındaki ilişkinin öyle bir noktada bozulduğunu, temiz ve kesin bir kopuşun tek mantıklı çözüm olduğunu savundu. "Her şeyden önce, kapıyı çarpıp giderdim. Onun hatası gitmemesiydi. Onun hatası, o adama daha önce cehenneme gitmesini söylememesiydi" diyerek, kendine özgü filtresiz tavrıyla sözlerini noktaladı.
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