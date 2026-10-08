Ronaldo ile Jesus arasındaki süregelen gerilim, 41 yaşındaki kaptanın ısınmasına rağmen Norveç maçında yedek bırakılmasının ardından Portekiz'in Uluslar Ligi kampında patlak verdi. Özel bir görüşmenin ardından Ronaldo, Jesus'u sözünü iki kez tutmamakla ve kamuoyu önünde agresif davranmakla suçlayarak Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrıldı. Daha sonra takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilese de, Jesus takımını seçme hakkını savundu. Bu anlaşmazlık artık futbol dünyasında şok etkisi yarattı ve oyunun gelmiş geçmiş en büyük bitiricilerinden biri de görüşünü açıkladı. 1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Charla Podcast'e katıldığı programda açık konuştu ve Portekizli kaptana tam destek verdi.

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın karakteri hakkında konuşan Romario, profesyonelliğini ve doğrudan tavrını övmekte gecikmedi. Ayrılık hakkında konuşurken, "Cristiano çok net biri gibi görünüyor" dedi. Romario, mevcut Portekiz teknik direktörüyle geçmişte samimi bir ilişkisi olduğunu kabul edip, "Jorge Jesus'u severim. Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde onunla bir ilişkim vardı. Kendisiyle beş ya da altı kez görüştüm ve her zaman çok iyi bir insandı" ifadelerini kullansa da, bu dostluğun mevcut anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmesini etkilemesine izin vermedi.