"Hatamı kabul ediyorum" - Youri Tielemans, tartışmalı "daha büyük kulüp" Manchester United iddiasının ardından Aston Villa taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı

Ortamdaki gerginliği gidermek için sosyal medyaya başvuran Tielemans, daha önce verdiği röportajdaki ifadelerinden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ayrılığına rağmen kulübe hâlâ büyük saygı duyduğunu vurgulamaya hevesliydi. Şöyle yazdı: "Dün basında yer alan sözlerimin kimseyi ya da büyük saygı duyduğum ve son 3 yıl için minnettar olduğum Aston Villa Football Club kurumunu incitmesini asla amaçlamadım. Ancak hatamı kabul etmeli ve kelime seçimim için özür dilemeliyim, gelecekte daha dikkatli olacağım. Kulübe gelecekte en iyisini diliyorum."

Bu özür, Tielemans'ın yaz başında £35 milyon karşılığında Manchester United'a transferini tamamlamasının ardından geldi. Manchester United, onu Old Trafford'a beş yıllık sözleşmeyle getirmek için kontratındaki serbest kalma maddesini kullanmayı tercih etti. Son yorumlarının yarattığı sürtüşmeye rağmen orta saha oyuncusu, 2023'te Leicester'dan katıldığından beri Villa'nın kilit isimlerinden biri olmuştu.