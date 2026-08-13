Getty Images Sport
Çeviri:
"Hatamı kabul ediyorum" - Youri Tielemans, tartışmalı "daha büyük kulüp" Manchester United iddiasının ardından Aston Villa taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı
‘Daha büyük kulüp’ yorumlarına tepki
2023 yazında Leicester City'den katıldıktan sonra Aston Villa formasıyla 134 maça çıkan, 10 gol atıp 25 asist yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester United'ın sezon öncesi turu sırasında Villa Park taraftarının tepkisini çekti. Old Trafford'a transferi üzerine konuşan Tielemans, ilk etapta eski kulübünün yeniden formunu bulmasına yardımcı olduğunu söyleyerek övgüde bulundu, ancak İngiliz futbolundaki hiyerarşiye ilişkin değerlendirmesiyle kısa sürede tehlikeli bir alana girdi.
Basına konuşan eski Leicester City oyuncusu şöyle dedi: "Ama Villa'nın üstünde kulüpler var ve Manchester United da onlardan biri." Bu doğrudan kıyaslama, özellikle de kulübün Unai Emery yönetiminde yaşadığı son başarılar düşünüldüğünde, Villa taraftarları tarafından iyi karşılanmadı; takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış ve Premier League'i dördüncü sırada bitirerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
- Getty Images Sport
Tielemans kamuoyu önünde özür diledi
Ortamdaki gerginliği gidermek için sosyal medyaya başvuran Tielemans, daha önce verdiği röportajdaki ifadelerinden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ayrılığına rağmen kulübe hâlâ büyük saygı duyduğunu vurgulamaya hevesliydi. Şöyle yazdı: "Dün basında yer alan sözlerimin kimseyi ya da büyük saygı duyduğum ve son 3 yıl için minnettar olduğum Aston Villa Football Club kurumunu incitmesini asla amaçlamadım. Ancak hatamı kabul etmeli ve kelime seçimim için özür dilemeliyim, gelecekte daha dikkatli olacağım. Kulübe gelecekte en iyisini diliyorum."
Bu özür, Tielemans'ın yaz başında £35 milyon karşılığında Manchester United'a transferini tamamlamasının ardından geldi. Manchester United, onu Old Trafford'a beş yıllık sözleşmeyle getirmek için kontratındaki serbest kalma maddesini kullanmayı tercih etti. Son yorumlarının yarattığı sürtüşmeye rağmen orta saha oyuncusu, 2023'te Leicester'dan katıldığından beri Villa'nın kilit isimlerinden biri olmuştu.
Old Trafford'da yeni bir başlangıç
Manchester'a transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu için bu hamle önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor; oyuncu, kendisini 2031'e kadar kulüpte tutacak sözleşmeye imza attı. Tielemans geçen sezon yaşadığı kondisyon sorunlarıyla boğuştu ve ayrı ayrı baldır ile ayak bileği sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda sadece 35 maçta forma giyebildi.
Tielemans, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika'yı temsil etmesinin ardından yeni sezona giriyor. Belçikalı oyuncu, ülkesinin çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu ancak takım daha sonra İspanya'ya elendi. Orta saha oyuncusu bireysel olarak da etkileyici bir turnuva geçirdi ve Senegal ile oynanan Son 32 Turu maçında iki gol attı.
- Getty Images Sport
Yeni sezona doğru
Her iki kulüp de artık gelecek hafta sonu başlayacak Premier League sezonu öncesindeki hazırlıklarının son aşamasına giriyor. Manchester United'ın, Tielemans'ın son dönemdeki medya fırtınasının ardından sahada konuşmayı umacağı İtalya devi AC Milan ile karşılaşması planlanıyor. Aston Villa ise cumartesi günü sezon öncesindeki son hazırlık sınavında Alman ekibi Borussia Monchengladbach ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada Aston Villa, çarşamba günkü UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e 2-1 yenilerek bir darbe aldı. Emery'nin ekibi, 23 Ağustos'ta Brighton deplasmanıyla başlayacağı Premier League sezonunda toparlanmayı hedefleyecek. Manchester United ise ligdeki yeni sezonunu bir gün önce, 22 Ağustos'ta Hull City deplasmanında açacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun