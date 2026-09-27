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“Hataların bedelini ödedik!”: Jarell Quansah, İngiltere'nin dünya şampiyonlarına yenilgisinin ardından net mesaj verdi
Quansah, İspanya'ya karşı alınan kıl payı yenilgide kaçan fırsatlara hayıflandı
İngiltere savunmacısı Jarell Quansah, Thomas Tuchel'in ekibinin Wembley Stadyumu'nda dünya şampiyonu İspanya karşısında ikinci yarıda yakaladığı üstünlüğü koruyamayarak 3-2 mağlup olmasının ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Lamine Yamal'ın erken golüyle geriye düşen İngiltere, Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle güçlü bir karşılık verdi.
Ancak ikinci yarıda kaçan fırsatlar, buna Kane'in penaltısının üst direğe çarpması da dahil, İspanya'nın galibiyeti getiren geri dönüşe imza atmasına izin verdi.
Quansah, kritik anları değerlendirememelerinin üst düzey rakipler karşısında belirleyici olduğunu söyledi.
- News Images
Savunmacı, üst düzeyde yapılan hataların acımasız gerçeğine dikkat çekti
UEFA'ya verdiği röportajda, Quansah maçtaki acımasız ince farkları değerlendirdi ve elit takımların hataları anında cezalandırdığını söyledi. 23 yaşındaki savunmacı, Alex Baena ile Mikel Oyarzabal'ın gollerinden önce İngiltere'nin skoru 3-1'e getirmek için yeterince fırsat yakaladığını kabul etti.
Bu hayal kırıklığına rağmen Quansah, İngiltere'nin hücum oyununda cesaret verici birçok işaret gördü.
Quansah, "Oynadığınız her üst düzey maçta momentum değişimleri olur, özellikle de dünya şampiyonlarına karşı" dedi. "Skor üretmek için çok sayıda net fırsatımız vardı. Dünyanın en iyi takımlarına karşı hata yaptığınızda bunun cezasını çekersiniz."
İngiltere, üst düzey zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor
İngiltere'nin kısa süre önce uluslararası futbolun ağır topları Arjantin, Fransa ve İspanya ile oynadığı zorlu maçları değerlendiren Quansah, takımın dünyanın en iyileriyle arasındaki farkı istikrarlı şekilde kapattığında ısrar etti. Maçlar sırasında ivmenin rakibe geçtiği anlarda takım arkadaşlarını daha iyi tepki vermeye çağırdı.
Liverpool savunmacısı, İngiltere'nin yakında ince farkların kendi lehine sonuçlandığı tarafta yer alacağına dair güçlü inancını dile getirdi.
Quansah, "Biraz zorlukla karşılaştığımızda daha iyi olmalıyız" itirafında bulundu. "En üst seviyede mücadele ediyoruz. İnce farkların lehimize olduğu tarafta yer alabileceğimize dair zihnimde hiçbir şüphe yok."
- Anadolu Agency
İngiltere, Çekya karşısında anında tepkiyi hedefliyor
İngiltere, salı günü Uluslar Ligi'nde Çekya ile oynayacağı maç için odağını bu karşılaşmaya çevirdi ve rakibiyle karşılaşmak üzere Prag'a gidiyor. Tuchel'in ekibi, grup aşamasında ilerleme hedefini yeniden rayına oturtmak için yeni kampanyadaki ilk galibiyetini arıyor.
İspanya ise aynı akşam Wembley'deki zaferinin ardından Sevilla'da Hırvatistan'ı konuk edecek.
Quansah, Prag deplasmanında savunmadaki ilk 11 yerini korumayı hedefliyor.
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