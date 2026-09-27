UEFA'ya verdiği röportajda, Quansah maçtaki acımasız ince farkları değerlendirdi ve elit takımların hataları anında cezalandırdığını söyledi. 23 yaşındaki savunmacı, Alex Baena ile Mikel Oyarzabal'ın gollerinden önce İngiltere'nin skoru 3-1'e getirmek için yeterince fırsat yakaladığını kabul etti.

Bu hayal kırıklığına rağmen Quansah, İngiltere'nin hücum oyununda cesaret verici birçok işaret gördü.

Quansah, "Oynadığınız her üst düzey maçta momentum değişimleri olur, özellikle de dünya şampiyonlarına karşı" dedi. "Skor üretmek için çok sayıda net fırsatımız vardı. Dünyanın en iyi takımlarına karşı hata yaptığınızda bunun cezasını çekersiniz."