"Hataları yapan menajer değil, oyundu!" - Antonin Kinsky, Tottenham'ın Atletico Madrid'e yenilgisinde erken oyuncu değişikliğine verdiği tepki nedeniyle eleştirildi

CBS Sports'ta konuşan eski Watford forveti Deeney şunları söyledi: "Bir oyuncu oyundan atıldığında hepimiz yedek kulübesine gönderildik. Takımının yanında oturur, birlikte bu durumu atlatırsın. O kötü bir dönem geçiriyor, sen de onunla birlikte sürükleniyorsun... Bu arada, hataları yapan o, menajer değil, başka kimse değil. Menajer değişikliği yapıyor, sen de takımınla birlikte oturmak zorundasın."

Kinsky'nin duygularını kameralardan saklamasının doğru olup olmadığı sorulduğunda Deeney, “Hayır, çünkü şu anda takım ve grup olarak zor bir durumdayız. Kendine acımaya vaktin yok, düşüncelerini toparlamaya vaktin yok, hepimiz bu durumun içindeyiz” diye yanıtladı.