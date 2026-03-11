AFP
"Hataları yapan menajer değil, oyundu!" - Antonin Kinsky, Tottenham'ın Atletico Madrid'e yenilgisinde erken oyuncu değişikliğine verdiği tepki nedeniyle eleştirildi
Kinsky'nin başkentteki kabusu
2025 yılının Ocak ayında Slavia Prag'dan Tottenham'a transfer olan Çek Cumhuriyeti milli futbolcu, tüm yanlış nedenlerle tarih kitaplarına geçecek bir Avrupa ligi başlangıcı yaşadı. Spurs, 15 dakikadan kısa bir sürede 3 gol yedi ve bu, bir takımın Şampiyonlar Ligi eleme maçında en erken 3 gol farkla geriye düştüğü en erken skor oldu. Kinsky'nin hataları, yanlış pas ve kötü bir uzaklaştırma da dahil olmak üzere, geçici teknik direktör Igor Tudor'u ilk 20 dakika içinde Guglielmo Vicario'ya başvurmaya zorladı. Kinsky, sahadan ayrılırken gözle görülür şekilde üzgün görünüyordu ve bu durum Tudor'un insan yönetimi becerileri hakkında bir tartışma başlattı. Ancak, eski Premier League forveti Deeney, suçun tamamen kalecide olduğunu vurgulayarak teknik ekibi savunmak için ön saflarda yer aldı.
Deeney hiç çekinmiyor
CBS Sports'ta konuşan eski Watford forveti Deeney şunları söyledi: "Bir oyuncu oyundan atıldığında hepimiz yedek kulübesine gönderildik. Takımının yanında oturur, birlikte bu durumu atlatırsın. O kötü bir dönem geçiriyor, sen de onunla birlikte sürükleniyorsun... Bu arada, hataları yapan o, menajer değil, başka kimse değil. Menajer değişikliği yapıyor, sen de takımınla birlikte oturmak zorundasın."
Kinsky'nin duygularını kameralardan saklamasının doğru olup olmadığı sorulduğunda Deeney, “Hayır, çünkü şu anda takım ve grup olarak zor bir durumdayız. Kendine acımaya vaktin yok, düşüncelerini toparlamaya vaktin yok, hepimiz bu durumun içindeyiz” diye yanıtladı.
'Kariyerini mahvetti'
Birkaç eski kaleci Kinsky'yi savunarak Tudor'un insan yönetimi becerisini sorguladı. Joe Hart özellikle sesini yükselterek, Çek kaleci sahadan çıkarken onu görmezden gelen geçici Spurs teknik direktörünü sert bir şekilde eleştirdi. Eski İngiltere kalecisi şöyle dedi: "Tudor'un yanından geçiyor ve Tudor onu fark etmiyor bile. Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim. Orada duruyor ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyor." Bu görüşe Manchester United efsanesi Peter Schmeichel de katılarak Tudor'un "kariyerini tamamen mahvettiğini" iddia etti.
Anfield deplasmanı yaklaşırken Spurs'un krizi derinleşiyor
Spurs için işleri daha da kötüleştiren şey, Atletico ile oynanan 16 turu ilk maçında Cristian Romero ve Joao Palhinha'nın çirkin bir çarpışmaya karışması ve bu hafta sonu Liverpool ile oynanacak Premier League maçında forma giyemeyecek olmalarıdır. Tudor'un savunma liderlerini kaybetme ihtimali, kulübün Anfield'a gitmeye hazırlanırken ve zaten cezalı Micky van de Ven'i kaybederken, olabilecek en kötü zamanda geldi.
Tudor, takımının talihsizliğine inanamayan bir şekilde "İnanılmaz" dedi. "Maçı bitirdik ve iki oyuncunun [oyundan çıktığını] gördük, bir de [Liverpool maçı için] kırmızı kartla oyundan atılan Micky [Van de Ven] var. Her şey bize karşı gibi görünüyor. İnanılmaz."
