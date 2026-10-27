Üzerinde tartışma olmayan bir adayın yokluğunda, tek bir sezonun ötesini düşünerek tercihlerimi yaptım. Kane harika bir santrfor, ancak Mbappe ile karşı karşıya geldiği turnuvalarda üstünlük her zaman Fransız yıldızdaydı.

Harry Kane kazandı, bu yüzden Harry Kane'i kutlayalım, çünkü kendisi her açıdan harika bir santrfor. Ayrıca bugüne kadarki en belirsiz Ballon d'Or sürümünde, 33 yaşına ulaşmasına bağlı olan "kariyere saygı" etkisinden de yararlanmış olması muhtemel.

Bir bakıma, ödülün İtalyan jüri üyesi sıfatıyla ben de aynı şeyi yaptım.

Zira üzerinde tartışma olmayan bir adayın yokluğunda, tek bir sezonun ötesine bakarak tercihlerimi yaptım ve Kylian Mbappe'yi listemin başına koyduğumda, onun gibi istisnai bir oyuncunun Ballon d'Or kazanmadan emekli olma ihtimalinden kaçınmayı umuyordum.

Mbappe 27 yaşında ve Real Madrid'de oynuyor, bu yüzden teorik olarak şansları en azından 2032 yılına kadar devam ediyor gibi görünüyor. Ancak bir şey daha var; 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın yakında sık sık Ballon d'Or kazanmaya başlayacağına dair bir his var ve bu ödüllerde rakibi, 24 yaşındaki harika oyuncu, bir başka Fransız futbolcu olan Michael Olise olabilir.