İtalyan gazeteci ve ülkesinin Ballon d'Or oylamasındaki temsilcisi Paolo Condo, Pazartesi akşamı Harry Kane'in Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak kazandığı ödülün bu edisyonundaki tercihlerini açıkladı.
İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinde bugün Salı günü yayımlanan bir makalede Condo, Mbappe'yi tercihlerinin zirvesine koymasının nedenlerini açıkladı ve onun gibi istisnai bir oyuncunun kariyerini Ballon d'Or kazanmadan bitirmemesi gerektiğini savundu. Ayrıca ilk üç sıradaki diğer tercihlerini, bunun yanı sıra en iyi kaleci, takım ve teknik direktör tercihlerini de açıkladı.
Ancak İtalyan gazetecinin gerekçesi dikkat çekici bir yanlış içeriyor; çünkü Mbappe'nin, rekabet ettikleri iki turnuvada da Kane'den üstün geldiğini söyledi, oysa sonuçlar bunun tersine işaret ediyor: Bayern Münih, Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elemişti, ayrıca İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Fransa'yı yenmişti.