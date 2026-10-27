24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ballon d'OrGetty Images
Çeviri:

Hatalar ve kaybeden bir oyuncuya oy: İtalya temsilcisi Ballon d'Or tercihlerini açıkladı

FEATURES
H. Kane
K. Mbappe
İngiltere
Fransa

Kundo adaylıklarını gerekçelendiriyor

İtalyan gazeteci ve ülkesinin Ballon d'Or oylamasındaki temsilcisi Paolo Condo, Pazartesi akşamı Harry Kane'in Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak kazandığı ödülün bu edisyonundaki tercihlerini açıkladı.

İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinde bugün Salı günü yayımlanan bir makalede Condo, Mbappe'yi tercihlerinin zirvesine koymasının nedenlerini açıkladı ve onun gibi istisnai bir oyuncunun kariyerini Ballon d'Or kazanmadan bitirmemesi gerektiğini savundu. Ayrıca ilk üç sıradaki diğer tercihlerini, bunun yanı sıra en iyi kaleci, takım ve teknik direktör tercihlerini de açıkladı.

Ancak İtalyan gazetecinin gerekçesi dikkat çekici bir yanlış içeriyor; çünkü Mbappe'nin, rekabet ettikleri iki turnuvada da Kane'den üstün geldiğini söyledi, oysa sonuçlar bunun tersine işaret ediyor: Bayern Münih, Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elemişti, ayrıca İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Fransa'yı yenmişti.

  • Üzerinde tartışma olmayan bir adayın yokluğunda, tek bir sezonun ötesini düşünerek tercihlerimi yaptım. Kane harika bir santrfor, ancak Mbappe ile karşı karşıya geldiği turnuvalarda üstünlük her zaman Fransız yıldızdaydı.

    Harry Kane kazandı, bu yüzden Harry Kane'i kutlayalım, çünkü kendisi her açıdan harika bir santrfor. Ayrıca bugüne kadarki en belirsiz Ballon d'Or sürümünde, 33 yaşına ulaşmasına bağlı olan "kariyere saygı" etkisinden de yararlanmış olması muhtemel.

    Bir bakıma, ödülün İtalyan jüri üyesi sıfatıyla ben de aynı şeyi yaptım.

    Zira üzerinde tartışma olmayan bir adayın yokluğunda, tek bir sezonun ötesine bakarak tercihlerimi yaptım ve Kylian Mbappe'yi listemin başına koyduğumda, onun gibi istisnai bir oyuncunun Ballon d'Or kazanmadan emekli olma ihtimalinden kaçınmayı umuyordum.

    Mbappe 27 yaşında ve Real Madrid'de oynuyor, bu yüzden teorik olarak şansları en azından 2032 yılına kadar devam ediyor gibi görünüyor. Ancak bir şey daha var; 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın yakında sık sık Ballon d'Or kazanmaya başlayacağına dair bir his var ve bu ödüllerde rakibi, 24 yaşındaki harika oyuncu, bir başka Fransız futbolcu olan Michael Olise olabilir.

  • Mevcut dönemin en iyi oyuncusunun en prestijli bireysel ödülü bir kez bile kazanamayabileceği fikri beni rahatsız ettiği için, jürinin istediği ilk kritere, yani bireysel performansa öncelik vermeye karar verdim. Böylece Mbappé'nin hiçbir takımsal kupa kazanamamasına rağmen sunduğu sezonu ödüllendirdim; zira üç gol kralı unvanının sahibi oldu: 25 golle İspanya Ligi, 15 golle UEFA Şampiyonlar Ligi ve 10 golle Dünya Kupası.

    Kane de daha fazla gol attı, ancak birlikte yarıştıkları iki turnuvada Fransız üstünlük sağladı.

  • "France Football" dergisinin oylama formu on oyuncuya oy verilmesini gerektiriyor, bu yüzden şunu da ekleyeyim ki benim ödül kürsüm ikinci sıraya Rodri'yi seçerek tamamlandı; kendisi Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın kilit oyuncusu olmasına rağmen sakatlıklar Manchester City sezonunda onu engelliyordu. Üçüncü sıraya ise Khvicha Kvaratskhelia'yı seçtim; Şampiyonlar Ligi'nde herkesin arasında en iyisiydi, ancak maalesef Dünya Kupası'na katılamadı.

    Yeteneklerine denk bir milli takımı olmayan oyuncular yalnızca tek sayılı yıllarda Altın Top'u kazanabilir.

    Kısacası, diğer tercihlerim şöyle oldu: En iyi kaleci olarak İspanyol Unai Simón'u, en iyi takım olarak Paris Saint-Germain'i seçtim; en iyi teknik direktör ödülünü ise Mikel Arteta'ya verdim, çünkü Arsenal'in Arsène Wenger döneminden 22 yıl sonra Premier Lig'i kazanması, muhteşem bir yuvaya dönüş niteliğindeydi.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin