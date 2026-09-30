AFP
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'Hata yaptım': Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki somurtmasına ve FPF'nin acil görüşmelerine ilişkin sessizliğini bozdu
Ronaldo'nun oyundan alınması tartışmasına yanıt
Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'ya yapacağı yüksek tansiyonlu deplasman öncesinde takımın etrafındaki atmosfer giderek daha gergin bir hâl aldı. Galler'i 1-0 ve Norveç'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi'ndeki macerasına mükemmel bir başlangıç yapan ve A Ligi 4. Grup'ta liderliğe yükselen Portekiz'in hazırlık sürecine Ronaldo'nun yaşadığı hayal kırıklığı gölge düşürdü. 41 yaşında olan ve milli takımda 234 maça çıkıp 146 gol atan tecrübeli forvetin, Norveç karşısında oyuna girmeden yedek kulübesinde kalmasının ardından mutsuz olduğu bildirildi.
Jesus, ısınma rutinini yönetme biçiminin bu sürtüşmeye katkıda bulunduğunu kabul etti. Teknik direktör, "Doğru, onunla konuştum, Bruno Fernandes'te olduğu gibi bir plan geliştirdik ve Cris'e, bir yıldır Cris'le çalıştığım için ne Norveç maçında ne de Danimarka maçında oynayacağını söyledim" dedi. "Cris'i tanımak için milli takıma üç ay önce gelmiş biri değilim. Cris'in fiziksel kapasitesini kusursuz şekilde biliyorum."
Maç sırasında durumun nasıl geliştiğini ayrıntılandıran Jesus, oyunun şartlarının kaptanla yaptığı ilk anlaşmayı değiştirdiğini söyledi. "Ben, kulübeye oturur oturmaz 60. dakikayı ve yapacağım değişikliği düşünmeye başlayan türden bir teknik direktör değilim" diye ekledi. "Onunla ilk iki maçta oynamayacağı konusunda anlaşmıştım ama maç sırasında son dakikalarda ona ihtiyaç duyabileceğimi düşündüm. Ama maç başka bir şeyi dayattı ve onu oyuna almadım. Gerçek bu. Maç sırasında ona ihtiyaç duyabileceğimi düşündüm ve ısınacaktı, sonra da onu oyuna almadım."
- Getty Images Sport
Taktik bir hatayı kabul etmek
Tecrübeli teknik adam, hiç gerçekleşmeyen bir oyuna giriş için Ronaldo'dan hazırlanmasını istemenin bir muhakeme hatası olduğunu kabul etti. Portekiz'in, Joao Felix'in golüyle Galler'i 1-0 mağlup ettiği Uluslar Ligi'ndeki açılış galibiyetinde 67 dakika forma giyen Ronaldo, ardından Norveç'e karşı oynanan maçta kulübede kaldığı süre boyunca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Jesus, hiçbir oyuncunun sahaya girmeden önce ısınıp sonunda beyaz çizgiyi geçememekten hoşlanmayacağını belirtti, özellikle de Ronaldo'nun seviyesinde ve bitmek bilmeyen hırsa sahip bir rekabetçi söz konusu olduğunda.
"Hiçbir oyuncu 20 ya da 30 dakika ısınıp sonra oyuna alınmadığında mutlu olmaz. Kimse mutlu olmaz. En az da Cris. Ben ne söz verdim? Dediğim gibi, onu oyuna sokmayacaktım ama maçtan önce, 'Cris, sana ihtiyaç duyarsam 20 ya da 30 dakika oynarsın' dedim, o da 'Tamam' dedi. O sahadayken ona 45. dakikada ısınmasını söyledim; ne yapacağımı bilmiyordum. Hatayı da burada yaptım; onu yaklaşık 15 dakika daha geç ısınmaya göndermeliydim. Ne olacağını bilmiyordum, maçı izlemeye başladım ve onu oyuna almadım," dedi Jesus, basın mensuplarına.
FPF müdahalesi ve antrenman söylentileri
Durum o kadar hassas bir hâl aldı ki, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca doğrudan devreye girmek zorunda kaldı. Proenca, 41 yaşındaki forvetin art arda iki antrenmanı kaçırmasının ardından aralarındaki farklılıkları gidermek ve havayı temizlemek amacıyla salı gecesi Ronaldo ve Jesus ile bir araya geldi.
Jesus, “Antrenman yapmayı reddetmedi. Sakat olan Francisco Conceicao ile Joao Felix de antrenman yapmadı, Cris ise kuvvet çalışması yaptı. Sahada mobilizasyon egzersizleri yaptı, ardından otelde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Reddetmedi. Bugün antrenman yapacak. Antrenman yapmayı reddetmedi. Bu imkânsız. Bu Cris’e göre bir şey değil. Sizce bir milli takım oyuncusu antrenman yapmayı reddeder mi?” dedi. Başkanın ziyaretiyle ilgili olarak ise şunları ekledi: “Başkan Proenca, Cris ve benimle konuştu, çünkü bir başkanın rolü budur. Söylentiler olduğunda kaptanla, teknik direktörle konuşmak. Bu mesele olmasaydı da yine gelirdi ama üçümüz konuştuk. Ben zaten akşam yemeğinden sonra Cris ile konuşmuştum. Bir şeyi çözmek için gelmedi, çünkü çözülecek bir şey yoktu.”
- AFP
Son şampiyon, 4. Grup'ta kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor
Portekiz, bir önceki turnuvanın finalinde İspanya’yı dramatik bir penaltı atışları sonunda yenerek ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandığı için maça son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olarak çıkıyor. Perşembe günü Danimarka ile karşılaştıktan sonra Selecao, mevcut milli arayı 4 Ekim’de Norveç’i ağırlayarak tamamlayacak. Portekiz şu anda 4. Grup’ta altı puanla zirvede yer alırken, Norveç ve Danimarka üçer puanla onu takip ediyor ve henüz galibiyeti bulunmayan Galler puan durumunun son sırasında yer alıyor.
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