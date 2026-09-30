Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'ya yapacağı yüksek tansiyonlu deplasman öncesinde takımın etrafındaki atmosfer giderek daha gergin bir hâl aldı. Galler'i 1-0 ve Norveç'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi'ndeki macerasına mükemmel bir başlangıç yapan ve A Ligi 4. Grup'ta liderliğe yükselen Portekiz'in hazırlık sürecine Ronaldo'nun yaşadığı hayal kırıklığı gölge düşürdü. 41 yaşında olan ve milli takımda 234 maça çıkıp 146 gol atan tecrübeli forvetin, Norveç karşısında oyuna girmeden yedek kulübesinde kalmasının ardından mutsuz olduğu bildirildi.

Jesus, ısınma rutinini yönetme biçiminin bu sürtüşmeye katkıda bulunduğunu kabul etti. Teknik direktör, "Doğru, onunla konuştum, Bruno Fernandes'te olduğu gibi bir plan geliştirdik ve Cris'e, bir yıldır Cris'le çalıştığım için ne Norveç maçında ne de Danimarka maçında oynayacağını söyledim" dedi. "Cris'i tanımak için milli takıma üç ay önce gelmiş biri değilim. Cris'in fiziksel kapasitesini kusursuz şekilde biliyorum."

Maç sırasında durumun nasıl geliştiğini ayrıntılandıran Jesus, oyunun şartlarının kaptanla yaptığı ilk anlaşmayı değiştirdiğini söyledi. "Ben, kulübeye oturur oturmaz 60. dakikayı ve yapacağım değişikliği düşünmeye başlayan türden bir teknik direktör değilim" diye ekledi. "Onunla ilk iki maçta oynamayacağı konusunda anlaşmıştım ama maç sırasında son dakikalarda ona ihtiyaç duyabileceğimi düşündüm. Ama maç başka bir şeyi dayattı ve onu oyuna almadım. Gerçek bu. Maç sırasında ona ihtiyaç duyabileceğimi düşündüm ve ısınacaktı, sonra da onu oyuna almadım."