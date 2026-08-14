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'Hata yapma korkusu' - Deneyimli hakem Anthony Taylor'ın İngiliz futbolunu BIRAKMA yönünde şok karar almasının nedeni
Taylor, İngiliz hakemliğinden çekildi
Taylor, hakem olarak 20 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yeni sezonun başında İngiliz futbolunda görev almayacak. 47 yaşındaki isim, İngiltere'de 668 maç yönetti; ayrıca 163 uluslararası karşılaşmanın yanı sıra tüm yerel finallerde düdük çaldı.
Sahadaki son maçı, 6 Temmuz'da Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'nın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Bu maçın ardından Taylor, İngiliz futbolunu çevreleyen bitmek bilmeyen baskı, mercek altına alınma hâli ve dış görüşler nedeniyle hakemliği bırakma yönünde ani bir karar aldı.
Taylor şimdi ise Türkiye Futbol Federasyonu'nda üst düzey hakemlik direktörü olarak tamamen farklı bir meydan okumaya atılacak. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak sahadan uzaklaşmaya ve engin tecrübesini paylaşmaya hazır hissetti.
- AFP
Zihinsel yıpranma ve özgüven kaybı
Kararını BBC Sport'a açıklayan Taylor, yoğun inceleme altında olmanın ve hata yapma korkusunun zamanla her hakemin zihniyeti üzerinde kaçınılmaz olarak etkili olduğunu açık sözlü şekilde kabul etti.
"Herhangi bir hakem, baskının ya da bu incelemenin kendisini etkilemediğini söylerse size yalan söylüyordur, çünkü bu doğal bir insani tepkidir" diyen Taylor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlerin her seviyede karşı karşıya kaldığı zorluklardan biri de, aslında bizim yaşadığımız zorlukları anlamaktır.
"Hata yapma korkusu, dış görüşler, seyirciler, teknik direktörler, ebeveynler, medya, meslektaşlar... Tüm bunlar öz şüphe yaratıyor, özgüven eksikliğine yol açıyor ve ardından işler kontrolden çıkabiliyor; sahada yaptığınız işe gerçekten güven duyma becerinizi kaybediyorsunuz.
"Emeklilik kararım tamamen bedenimin ve zihnimin bu mevcut rolde doğal sınırına gelmesiyle ilgili ve artık yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır. İnsanların deneyimime ve bilgime bu kadar yüksek değer biçmesi ve benim böylesine olumlu bir etki yaratabileceğimi düşünmesi benim için büyük bir ayrıcalık."
Havalimanındaki taciz ve aile fedakârlıkları
Üst düzey hakemliğin ağır kişisel bedeli de Taylor'ın geri çekilme kararında büyük rol oynadı. Hakem, 2023 Avrupa Ligi finalinin ardından Budapeşte Havalimanı'nda ailesiyle birlikte öfkeli Roma taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kalmasıyla hafızalara kazınmıştı. O travmatik olayın ardından Taylor'ın ailesi, düzenli olarak maruz kaldığı endişe verici düzeydeki istismar nedeniyle maçlarına gitmeyi bıraktı. Aile hayatı ile en üst seviyede hakemlik yapmayı dengelemek giderek sürdürülmesi zor bir hale geldi.
"Şüphesiz, düşündüğünüz şeylerden biri de yıllar boyunca yaptığınız işi yapabilmeniz için hem ailenizin hem de arkadaşlarınızın sizin için yaptığı ciddi fedakarlıklardır" diye ekledi.
"Aile hayatı geri planda kalıyor, bu yüzden elbette bu, geri adım atmaya karar vermemin büyük nedenlerinden biriydi. Bu, en üst seviyedeki hakemler üzerinde kurulan baskı ve onlardan beklenen taleplerle birleşti.
"Ve bu mutlaka bu taleplerle başa çıkmakta zorlandığınız anlamına gelmez, ancak öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bedeninizin ve zihninizin bu tür baskılardan uzaklaşıp dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hissediyorsunuz."
- Getty
Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor
Taylor, düşen fiziksel standartlar ya da artan baskı nedeniyle buna mecbur bırakılmak yerine hakemlik kariyerini kendi şartlarında noktalamakta kararlıydı. Sahadaki yolculuğunu Dünya Kupası'nda sona erdirmek, yönetici liderliğe geçiş için ideal anı sağladı.
Şimdi ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni idari görevine geçiyor. Taylor, onlarca yıla yayılan üst düzey deneyimine büyük değer verilmesinden dolayı minnettarlığını dile getirirken, elit hakemlerin gelecek neslini şekillendirmeye hazırlanıyor.
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