Kararını BBC Sport'a açıklayan Taylor, yoğun inceleme altında olmanın ve hata yapma korkusunun zamanla her hakemin zihniyeti üzerinde kaçınılmaz olarak etkili olduğunu açık sözlü şekilde kabul etti.

"Herhangi bir hakem, baskının ya da bu incelemenin kendisini etkilemediğini söylerse size yalan söylüyordur, çünkü bu doğal bir insani tepkidir" diyen Taylor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlerin her seviyede karşı karşıya kaldığı zorluklardan biri de, aslında bizim yaşadığımız zorlukları anlamaktır.

"Hata yapma korkusu, dış görüşler, seyirciler, teknik direktörler, ebeveynler, medya, meslektaşlar... Tüm bunlar öz şüphe yaratıyor, özgüven eksikliğine yol açıyor ve ardından işler kontrolden çıkabiliyor; sahada yaptığınız işe gerçekten güven duyma becerinizi kaybediyorsunuz.

"Emeklilik kararım tamamen bedenimin ve zihnimin bu mevcut rolde doğal sınırına gelmesiyle ilgili ve artık yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır. İnsanların deneyimime ve bilgime bu kadar yüksek değer biçmesi ve benim böylesine olumlu bir etki yaratabileceğimi düşünmesi benim için büyük bir ayrıcalık."