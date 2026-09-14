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Premier League ref decisionsAI

Çeviri:

Hata mı, kasıt mı? Premier Lig'in imajını zedeleyen felaket düzeyindeki hakem hataları

FEATURES
M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig
E. Haaland
B. Fernandes
M. Cunha
I. Toney
A. Gordon
Liverpool
Brentford
Everton
Arsenal
İngiltere
Norveç
Portekiz
Brezilya

Tuhaf hatalar süregelen bir gösteri

Erling Haaland'ın son Manchester derbisindeki golü, Premier Lig'deki hakem hataları dosyasını yeniden gündeme taşıdı; VAR teknolojisi maçı Manchester City lehine belirleyen golü onayladıktan sonra, Premier Lig hakem komitesi ofsayt pozisyonundaki City oyuncusu Enzo Fernandez'in etkisinin değerlendirilmesinde hata olduğunu kabul etti.

Maçın ardından hakem komitesi, video yardımcı hakemin Fernandez'in konumuyla farklı bir şekilde ilgilenmesi ve hakemden pozisyonu saha ekranından incelemesini istemesi gerektiğini kabul etti; bu, maç bittikten ve sonucu belli olduktan sonra gelen yeni bir hakem hatası itirafı oldu.

Bu olay, İngiliz futbolunun son yıllarda tanık olduğu bir dizi hakem hatasını yeniden akıllara getiriyor.

  • Haaland dosyayı yeniden açıyor

    Manchester derbisinde yaşanan olay, İngiliz hakemliğinin tartışmalar ve hatalar dizisine yeni bir bölüm daha ekledi.

    Dün Manchester United ile Manchester City'yi karşı karşıya getiren maçta Haaland, başlangıçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü, 60. dakikada müsabakanın tek golü olarak kaydetti.

    İnceleme, Manchester United oyuncusu Patrick Dorgu'nun Norveçli forveti ofsayt çizgisinin gerisinde bırakmasının ardından, Haaland'ın kendisinin doğru pozisyonda olduğunu ortaya koydu.

    Ancak tartışma Haaland ile ilgili değildi; ofsayt pozisyonunda olan ve topa dokunmadan ona ulaşmaya çalışan Enzo Fernandez ile ilgiliydi.

    Video yardımcı hakemi, topa dokunmadığı için Fernandez'in ofsayt ihlali yapmadığını ve dolayısıyla golün iptalini gerektirecek şekilde oyuna müdahale etmediğini değerlendirdi.

    Ancak hakemlerden sorumlu merci daha sonra, oyuncunun pozisyondaki etkisine ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğunu ve kararın bizzat incelemesi için maçın hakemine havale edilmesi gerektiğini kabul etti.

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  • Rodri olayı

    Video yardımcı hakem teknolojisinin en tartışmalı yıllarına girmesinden önce, 2021-2022 sezonunda Everton ile Manchester City maçında öne çıkan bir olay yaşanmıştı.

    Hakem, Rodri'nin ceza sahası içinde topa eliyle dokunmasının ardından Everton lehine penaltı vermedi ve video yardımcı hakem de kararı düzeltmek için müdahale etmedi.

    Maçın ardından, o dönemki hakem komitesi başkanı Mike Riley, Everton'dan özür dileyerek kararın hatalı olduğunu ve penaltının verilmesinin takıma maça dönme fırsatı vereceğini vurguladı.

    Olay, zamanlaması nedeniyle daha da büyük bir önem kazandı; zira Everton küme düşmemek için mücadele ederken, Manchester City de Liverpool ile lig şampiyonluğu için başa baş bir yarış içindeydi. Bu yarışı mavililer bir puan farkla kazandı; bu da bu pozisyonun başka bir boyut kazandığı ve şampiyonluğun doğrudan Citizens'a yönelmesine katkıda bulunduğu anlamına geliyordu.

  • 2022-2023: Büyük hataların sezonu

    2022-2023 sezonu çok sayıda tartışmalı karara sahne oldu ve bunların en dikkat çekeni Arsenal-Brentford maçında yaşandı.

    Ivan Toney, Brentford'un beraberlik golünü kaydetti; ancak hücum sırasında Christian Norgaard ofsayt pozisyonundaydı. Video yardımcı hakem Lee Mason, ofsayt çizgilerini çizmekte ve oyuncunun pozisyonunu doğru şekilde incelemekte başarısız oldu.

    Hakem komitesi, bariz bir hatanın varlığını kabul etti ve şampiyonluk için güçlü bir mücadele veren Arsenal'den özür diledi.

    Aynı sezonda, Brighton-Crystal Palace maçında da Pervis Estupiñán'ın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle bir başka hata yaşandı.

    İnceleme, ofsayt çizgilerinin yanlış bir oyuncu üzerine çizildiğini ortaya koydu; bu da golün iptaline yönelik hatalı bir karara yol açtı.

    Ayrıca Manchester United-Manchester City maçındaki Bruno Fernandes olayı da geniş çaplı tartışma yarattı. Marcus Rashford'un ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen United'ın golü geçerli sayıldı; video yardımcı hakem, forvetin golün iptalini gerektirecek şekilde oyuna müdahale etmediğini değerlendirdi. Rashford'un doğrudan topa doğru koşması göz önüne alındığında bu karar tuhaf göründü ve çok tartışıldı.

    Sezon sonunda yapılan incelemelere göre, lig video yardımcı hakem teknolojisiyle bağlantılı 38 hataya sahne oldu; bu rakam, sezonu teknolojinin uygulamaya konulmasından bu yana en tartışmalı sezonlardan biri haline getirdi.

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  • Diaz'ın golü ve büyük hatalar

    2023-2024 sezonu, Premier Lig tarihinin en meşhur video yardımcı hakem teknolojisi hatalarından birine sahne oldu.

    Liverpool ile Tottenham arasındaki maçta Luis Diaz bir gol kaydetti ancak hakem bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti; oysa tekrar görüntüleri oyuncunun doğru pozisyonda olduğunu gösterdi.

    Sorun yalnızca hakemin saha içindeki kararında değildi, aynı zamanda video yardımcı hakem odasındaki iletişimdeydi; zira inceleme sorumluları golün sayıldığını düşünmüş ve dolayısıyla kararı düzeltmek için müdahale etmemişlerdi.

    Hakem komitesi hatayı kabul etti ve Liverpool'dan özür diledi. Böylece bu olay, video teknolojisinin varlığının hataların ortadan kalkacağı anlamına gelmediğinin, özellikle de iletişimde ya da kararın yorumlanmasında bir aksaklık yaşandığında bunun geçerli olmadığının açık bir örneğine dönüştü.


    Aynı sezon, Liverpool ile Arsenal arasındaki maçta da başka bir tartışma yaşandı. Martin Ödegaard'ın ceza sahası içindeki bir el teması sonrası Liverpool lehine penaltı verilmemişti.

    Durum sonradan incelendiğinde, hakem komitesi başkanı Howard Webb, Liverpool'un penaltıyı hak ettiğini söyledi.

    Bu sezonda video teknolojisinin performansını değerlendirmek amacıyla yapılan incelemelere göre tespit edilen hata sayısı 31'e ulaştı.

  • Bruno kırmızı kart gördü

    2024-2025 sezonu, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesinin açıkça eleştiri konusu olduğu bir başka olaya sahne oldu.

    Manchester United ile Tottenham arasındaki maçta Bruno Fernandes, James Maddison'a yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü, ancak İngiltere Futbol Federasyonu itiraz sonrası kartı iptal etti.

    Howard Webb, video yardımcı hakemin, hakemden pozisyonu saha kenarındaki ekrandan incelemesini istemesi gerektiğini itiraf etti; bu da kırmızı kart kararının devam etmeyi hak etmediğini teyit etti.

    Aynı sezon, Merseyside derbisinde James Tarkowski'nin Alexis Mac Allister'a yaptığı müdahale de dahil olmak üzere tartışma yaratan başka pozisyonlara da tanık oldu; bazı diğer kararlar ise resmi olarak hakem komitesinin hatası olarak sınıflandırılmadan tartışma konusu olarak kaldı.

    Buna rağmen sezon, onaylı değerlendirmelere göre sayının 18 vakaya ulaşmasının ardından video teknolojisiyle ilişkili hata sayısında dikkate değer bir düşüşe sahne oldu.

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  • 2025-2026: Hatalar yeniden yükselişe geçiyor

    2025-2026 sezonu, sayının yeniden yükselişine sahne oldu; zira etki eden durumlar komitesi VAR için 25 hata kaydetti. Bu sayı bir önceki sezon 18, 2023-2024'te 31 ve 2022-2023'te 38 idi.

    Resmî olarak kabul edilen en meşhur olaylardan biri, Mayıs 2026'daki Manchester United - Nottingham Forest maçıydı.

    Matheus Cunha, Bryan Mbeumo'nun elle oynadığı bir temasla başlayan bir atağın ardından bir gol kaydetti.

    VAR, hakem Michael Salisbury'den pozisyonu incelemesini istedi, ancak ekrana gitti ve ardından kararını değiştirmeyip golü geçerli saymaya karar verdi.

    Sonrasında hakem komitesi, golün iptal edilmesi gerektiğini kabul etti ve özür dilemek için Nottingham Forest ile iletişime geçti.

  • Bunlar insani hatalar mı, yoksa yetersizlik mi?

    İşte en zor soru burada; hakemlerin tartışma yaratmak için kasıtlı olarak hata yaptığını söylemeye imkân veren hiçbir güvenilir kanıt yok, dolayısıyla meseleyi bir komplo teorisine dönüştürmek profesyonelce olmaz.

    Ancak buna karşılık, çok daha mantıklı başka bir soruyu görmezden gelmek zor: Tüm bu imkânlara sahip bir ligde bu tür hatalar nasıl devam edebiliyor?

    VAR fikri esasen insan hatalarını azaltmaya dayanıyor; çünkü hakem bir pozisyonu göremediğinde bir ekran var, video hakemi pozisyonu göremediğinde çeşitli açılar ve tekrarlar var, karar ofsaytla ilgili olduğunda çizgi çizmeye yarayan bir teknoloji var, kırmızı kart söz konusu olduğunda hakem pozisyonu izleyebiliyor.

    Buna rağmen, Diaz'ın golü gibi geçerli bir golün bir iletişim hatası yüzünden iptal edildiğini, Toney'nin golü gibi bir golün ofsayt çizgisi çizilmediği için geçerli sayıldığını, Rodri'nin pozisyonu gibi bir penaltının verilmediğini, Bruno'nun kartı gibi bir kırmızı kartın önce onaylanıp sonra iptal edildiğini, Cunha'nın golü gibi bir golün ise VAR'ın kendisi hakemi izlemeye yönlendirmesine rağmen geçerli sayıldığını gördük.

    Rakamlar, durumun başlangıç dönemine kıyasla iyileştiğini söylüyor; VAR hataları 2022-2023'te 38'den 2024-2025'te önce 31'e, ardından 18'e düştü, sonra 2025-2026'da yeniden 25'e yükseldi.

    Ancak rakamlar hikâyenin tamamını anlatmıyor; çünkü tek bir hata, şampiyonluk, küme düşme ya da Avrupa'ya katılım maçında geldiğinde marjinal on hatadan daha önemli olabilir.

  • Özür puanları geri getirmez

    Belki de tüm meselenin en büyük sorunu budur; zira Hakem Komitesi, Arsenal'in Brentford karşısında iki puan kaybettiğini itiraf ettiğinde, o iki puan geri gelmiyor.

    Everton'ın Manchester City karşısında bir penaltıyı hak ettiğini itiraf ettiğinde ise maç tekrar oynanmıyor.

    Diaz'ın golünün geçerli olduğunu itiraf ettiğinde, Liverpool üç puanı alamıyor.

    Bruno'ya Tottenham karşısında gösterilen kartın hatalı olduğunu söylediğinde, United'ın on kişi oynadığı dakikalar geri gelmiyor.

    Kunya'nın Forest karşısındaki golünün iptal edilmesi gerektiğini itiraf ettiğinde de puan tablosu değişmiyor.

    Buradaki asıl soru şu: Kendisini dünyanın en güçlüsü olarak tanımlayan bir lig, özellikle de bu hatalar aslında onları önlemek için tasarlanmış bir teknolojinin çağında meydana gelirken, kaç hataya tahammül edebilir?

    Belki bir komplo yoktur, belki kimse tartışma yaratmak istemiyordur; ancak hataların tekrarlanması, ardından bazılarının itiraf edilmesi ve bazılarının da savunulması, şu soruyu meşru kılıyor: Sorun oyunun kurallarında mı, yoksa bunların yorumlanma biçiminde mi, ya da bazı hakemlerin ve video teknolojisinin seviyesi Premier Lig'in ulaştığı seviyeye basitçe ayak uyduramıyor mu?