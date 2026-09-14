Erling Haaland'ın son Manchester derbisindeki golü, Premier Lig'deki hakem hataları dosyasını yeniden gündeme taşıdı; VAR teknolojisi maçı Manchester City lehine belirleyen golü onayladıktan sonra, Premier Lig hakem komitesi ofsayt pozisyonundaki City oyuncusu Enzo Fernandez'in etkisinin değerlendirilmesinde hata olduğunu kabul etti.

Maçın ardından hakem komitesi, video yardımcı hakemin Fernandez'in konumuyla farklı bir şekilde ilgilenmesi ve hakemden pozisyonu saha ekranından incelemesini istemesi gerektiğini kabul etti; bu, maç bittikten ve sonucu belli olduktan sonra gelen yeni bir hakem hatası itirafı oldu.

Bu olay, İngiliz futbolunun son yıllarda tanık olduğu bir dizi hakem hatasını yeniden akıllara getiriyor.