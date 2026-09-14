İşte en zor soru burada; hakemlerin tartışma yaratmak için kasıtlı olarak hata yaptığını söylemeye imkân veren hiçbir güvenilir kanıt yok, dolayısıyla meseleyi bir komplo teorisine dönüştürmek profesyonelce olmaz.
Ancak buna karşılık, çok daha mantıklı başka bir soruyu görmezden gelmek zor: Tüm bu imkânlara sahip bir ligde bu tür hatalar nasıl devam edebiliyor?
VAR fikri esasen insan hatalarını azaltmaya dayanıyor; çünkü hakem bir pozisyonu göremediğinde bir ekran var, video hakemi pozisyonu göremediğinde çeşitli açılar ve tekrarlar var, karar ofsaytla ilgili olduğunda çizgi çizmeye yarayan bir teknoloji var, kırmızı kart söz konusu olduğunda hakem pozisyonu izleyebiliyor.
Buna rağmen, Diaz'ın golü gibi geçerli bir golün bir iletişim hatası yüzünden iptal edildiğini, Toney'nin golü gibi bir golün ofsayt çizgisi çizilmediği için geçerli sayıldığını, Rodri'nin pozisyonu gibi bir penaltının verilmediğini, Bruno'nun kartı gibi bir kırmızı kartın önce onaylanıp sonra iptal edildiğini, Cunha'nın golü gibi bir golün ise VAR'ın kendisi hakemi izlemeye yönlendirmesine rağmen geçerli sayıldığını gördük.
Rakamlar, durumun başlangıç dönemine kıyasla iyileştiğini söylüyor; VAR hataları 2022-2023'te 38'den 2024-2025'te önce 31'e, ardından 18'e düştü, sonra 2025-2026'da yeniden 25'e yükseldi.
Ancak rakamlar hikâyenin tamamını anlatmıyor; çünkü tek bir hata, şampiyonluk, küme düşme ya da Avrupa'ya katılım maçında geldiğinde marjinal on hatadan daha önemli olabilir.