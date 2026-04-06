Hata kabul etmeyen bir sınav... Arbeloa, Bayern'in ezici hücumuna karşı direnme planı hazırlıyor

Maç öncesi bir analiz raporunda Sport gazetesi, Real Madrid’in en önemli oyuncularından kaleci Thibaut Courtois’nın yokluğunda takımın savunma stratejisinin anahtarını belirledi.
Gazete şöyle yazdı: "Arbeloa, Bayern'in gol makinesine karşı direnmenin anahtarının Brezilyalı Eder Militão olduğunu düşünüyor. Brezilyalı savunma oyuncusu, fiziksel özellikleri, oyunu okuma yeteneği ve karmaşık birebir durumlarla başa çıkma becerisi sayesinde tereddütsüz ilk tercih olarak görülüyor."
Arbeloa'nın Militão'ya güvenmesi boşuna değil, bu büyüklükteki karşılaşmaların genellikle savunma detaylarında karara bağlandığına dair bir inançtan kaynaklanıyor, özellikle de bu sezon Alman liginde 100 gol atan ve maç başına ortalama dört gol atma oranına sahip bir takım karşısında.
