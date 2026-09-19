'Hata değildi' - Lois Openda, Lyon'da formunu bulduktan sonra Juventus'taki zorlu dönemi değerlendirdi

Gol yollarında zorlanmasına ve Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasına rağmen Openda, İtalya'daki tek sezonunun kariyeri açısından yine de faydalı olduğunu savundu.

Kulüple yaptığı ilk görüşmelere ve Serie A'nın taktiksel yapısına değinen oyuncu, L'Equipe'e şunları söyledi: "O dönem kulübün direktörü olan Damien Comolli ile konuştum ve zor bir ligde beni nasıl kullanmayı planladığını anlattı. İtalya'da derinliği gerçekten kullanan takım Inter. Roma ise bunu daha yeni yeni anlamaya başlıyor."

Belçikalı hücum oyuncusu daha sonra hücum hattındaki rekabete ve neden ayrılmaya karar verdiğine de açıklık getirdi: "Teknik direktör beni istiyordu ama Vlahovic ve David zaten benim pozisyonumda oynuyordu. David ile iyi bir uyumum vardı ama takım, savunma arkasına koşu atan bir oyuncuyla oynamaya alışık değildi ve Vlahovic topu daha çok kendinde tutma eğilimindeydi.

"Şansımı zorlamaya çalıştım ve zaman zaman bunu buldum ama sezonun sonuna doğru, oynayabilmek için ayrılmam gerektiğini fark ettim. Bu bir hata değildi ve daha önce üzerinde düşünmediğim yönler üzerinde çalışmamı sağladı. Beni neyin beklediğini tam olarak biliyordum ve eminim ki farklı koşullarda daha iyi olurdu."