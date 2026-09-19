AFP
Çeviri:
'Hata değildi' - Lois Openda, Lyon'da formunu bulduktan sonra Juventus'taki zorlu dönemi değerlendirdi
Openda golcülüğünü yeniden keşfetti
RB Leipzig'ten transfer edildi ve bildirildiğine göre 42,8 milyon € bonservis bedeliyle gelen Openda, Igor Tudor ve Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta etki yaratmayı başaramadı. 26 yaşındaki Belçikalı forvet, geçen sezon forma hiyerarşisinde Dusan Vlahovic ve Jonathan David'in gerisine düştükten sonra çıktığı 34 maçın sadece dokuzuna ilk 11'de başladı. Şimdi Lyon'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, ilk sekiz maçında iki gol ve bir asistlik katkı yaparak sezona hızlı bir başlangıç yaptı.
- AFP
Belçikalı, Torino transferini savundu
Gol yollarında zorlanmasına ve Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasına rağmen Openda, İtalya'daki tek sezonunun kariyeri açısından yine de faydalı olduğunu savundu.
Kulüple yaptığı ilk görüşmelere ve Serie A'nın taktiksel yapısına değinen oyuncu, L'Equipe'e şunları söyledi: "O dönem kulübün direktörü olan Damien Comolli ile konuştum ve zor bir ligde beni nasıl kullanmayı planladığını anlattı. İtalya'da derinliği gerçekten kullanan takım Inter. Roma ise bunu daha yeni yeni anlamaya başlıyor."
Belçikalı hücum oyuncusu daha sonra hücum hattındaki rekabete ve neden ayrılmaya karar verdiğine de açıklık getirdi: "Teknik direktör beni istiyordu ama Vlahovic ve David zaten benim pozisyonumda oynuyordu. David ile iyi bir uyumum vardı ama takım, savunma arkasına koşu atan bir oyuncuyla oynamaya alışık değildi ve Vlahovic topu daha çok kendinde tutma eğilimindeydi.
"Şansımı zorlamaya çalıştım ve zaman zaman bunu buldum ama sezonun sonuna doğru, oynayabilmek için ayrılmam gerektiğini fark ettim. Bu bir hata değildi ve daha önce üzerinde düşünmediğim yönler üzerinde çalışmamı sağladı. Beni neyin beklediğini tam olarak biliyordum ve eminim ki farklı koşullarda daha iyi olurdu."
Torino'nun sıkıntıları hamleyi hızlandırdı
2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda sadece iki gol atabilen Openda, Torino'da gözden düşerek geçici bir ayrılığın yolunu açtı. Lyon'a kiralık olarak gitmesi anında karşılığını verdi; üç gol katkısı, şimdiden geçen sezondaki toplam performansını geride bıraktı. Ancak uzun vadeli geleceği hâlâ İtalyan devine bağlı, zira Juventus ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor.
- AFP
Kritik Ligue 1 sınavı
Sezonun ilk dört maçında sekiz puan toplayan Lyon, cumartesi günü Rennes deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma önemli bir sınav niteliği taşıyor; Rennes, puan tablosunda Lyon'un yalnızca bir basamak ve iki puan üzerinde yer alıyor. Openda, takımının üç puanı almasına ve Ligue 1'in üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olmak için formunu korumaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun