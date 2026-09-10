Kişisel kahramanlığına ve takımın ilk yarıdaki etkileyici performansına rağmen, Demirovic ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. Forvet oyuncusu, özellikle ikinci yarıdaki kontra ataklarda Norveç temsilcisi Viking'in tehlike yarattığını kabul etti.

Teknik direktör Sebastian Hoeness'in görüşlerine katılan Demirovic, turnuva ilerledikçe takımın taktik disiplinini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir ya da iki pozisyonda daha iyi olabileceğimizi de biliyoruz ve savunmadan hücuma geçişlerde daha sağlam durmamız gerekiyor" diyen Demirovic, "Ama genel olarak bu akşamki hedefimize ulaştık" ifadelerini kullandı.