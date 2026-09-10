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'Hat-trick kahramanı... ama hâlâ şikâyet mi ediyor?!' Ermedin Demirovic, 12 dakikalık fırtınanın ardından neden düzgün şekilde kutlama yapmayı reddetti?
Demirovic'in hat-tricki, Avrupa'ya mükemmel başlangıcı perçinledi
Ermedin Demirovic, VfB Stuttgart'ın kuruluşunun 133. yıl dönümünde Viking FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçta bitiricilik konusunda adeta ustalık dersi verdi. Bosna-Hersekli milli futbolcu, MHP Arena'da attığı üç golle Sebastian Hoeness'in takımına Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ideal bir başlangıç sağladı.
Stuttgart, tereddütlü geçen başlangıç bölümünü atlatarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Demirovic 20. dakikada kilidi açtı.
Zlatko Tripic her ne kadar iki dakika sonra kontra ataktan skora denge getirse de Demirovic, devre arasından önce iki kez daha ağları havalandırarak üç puanı perçinledi.
- Bildbyran
Forvet, hayalindeki üçleme nedeniyle çok mutlu
Maç kazandıran performansının ardından konuşan Demirovic, Bundesliga ekibinin maçın favorisi statüsünü haklı çıkarmasına yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. İlk golünde Angelo Stiller'in akıllıca pasını ağlara gönderen oyuncu, ardından forvet partneri Deniz Undav ile iki kez daha etkili bir iş birliği yaparak 12 dakika içinde hat-trick'ini tamamladı.
İkinci golünde topu üst ağlara yollarken, üçüncü golünde ise ceza sahası içinde üst düzey soğukkanlılık ve top kontrolü sergiledi.
"Galibiyet, Şampiyonlar Ligi kampanyasına başlamak için güzel bir yol," diyen Demirovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç puan aldık ve attığım üç golden dolayı mutluyum."
Demirovic savunmada gelişim talep ediyor
Kişisel kahramanlığına ve takımın ilk yarıdaki etkileyici performansına rağmen, Demirovic ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. Forvet oyuncusu, özellikle ikinci yarıdaki kontra ataklarda Norveç temsilcisi Viking'in tehlike yarattığını kabul etti.
Teknik direktör Sebastian Hoeness'in görüşlerine katılan Demirovic, turnuva ilerledikçe takımın taktik disiplinini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
"Bir ya da iki pozisyonda daha iyi olabileceğimizi de biliyoruz ve savunmadan hücuma geçişlerde daha sağlam durmamız gerekiyor" diyen Demirovic, "Ama genel olarak bu akşamki hedefimize ulaştık" ifadelerini kullandı.
- Pressefoto Baumann
Stuttgart, yıl dönümündeki galibiyetin ardından ivme kazandı
İç sahada üç puanı hanesine yazdıran Stuttgart, şimdi dikkatini yurt içi ve Avrupa'daki yükümlülükleri boyunca güçlü formunu sürdürmeye çevirdi.
Undav, farkı açma şansı yakaladığı geç fırsatları değerlendiremedi ancak Hoeness'in öğrencileri, galibiyeti korumak için kapanış bölümünü etkili şekilde kontrol etti.
Demirovic'in bitiricilikteki formu, önlerinde giderek daha zorlu hâle gelen lig aşaması maçları bulunurken Stuttgart'a büyük bir destek sağlıyor.
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