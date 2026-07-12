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Hassas bir dönemde kışkırtıcı bir açıklama… Bellingham, Arjantin maçında forma giyemeyecek mi?

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
T. Tuchel
J. Bellingham
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İngiltere
Arjantin
ABD
Almanya

İngiliz yıldız ile Alman teknik direktör arasındaki çatışmanın yeni bölümü

Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda istisnai bir örnek teşkil ediyor; kritik maçlarda gol attı ve hem topla hem de topsuz olarak her zaman doğru hamleleri yaptı.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in kadrosunda bu kalibrede bir oyuncunun bulunmasından son derece gurur duyacağı düşünülse de, ikili arasındaki ilişki zaman zaman gerginleşti; Real Madrid’in yıldızı ile Alman teknik direktörü, geçmişte farklı görüşlerini kamuoyuna açıkça dile getirmişlerdi.

İngiltere’nin Miami’deki çeyrek finalde Norveç’i mağlup etmesinin ardından Tuchel, bu performansı “dikkatsiz” olarak nitelendirdi ve takımının “şanslı” olduğunu söyledi.

Ancak takımın geriden gelip 2-1 galip geldiği maçta her iki golü de atan Bellingham, teknik direktörünün analizinden memnun değildi ve şaşırtıcı bir cesaretle şöyle dedi: “Belki de (Tuchel) Erling Haaland, Nosa ve Sorloth’a karşı bu koşullarda oynamak için ne gerektiğini bilmiyor – bu, karşı oynaması kolay bir takım değil.”

Sky Network ise şöyle yazdı: “İkisi arasında ilk kez bir çatışma yaşanmıyor.”

  • Gizli bir gündem yok

    Raporda şöyle devam edildi: "Tuchel, daha önce sahadaki Bellingham'ın davranışını 'iğrenç' olarak nitelendirmişti, ancak daha sonra bu kelimeyi 'istemeden' kullandığını öne sürerek özür dilemişti."

    İngiltere milli takım teknik direktörü, geçen yılın Haziran ayında Bellingham’ın ruh halini şöyle özetlemeye çalışmıştı: "Gülümsediğinde herkesin sevgisini kazanır. Ancak bazen öfkeyi, hırsı, öfkeyi ve coşkuyu görürsünüz ve bu, örneğin televizyonun karşısında oturan annem gibi bazıları için biraz itici gelebilir. Ben bunu görüyorum."

    Ağustos ayında Tuchel konuyu şöyle açıkladı: “Bu kelimeyi istemeden kullandım, sadece durumu çok net bir şekilde açıklamak için. Bir mesaj yoktu. Gizli bir niyet yoktu.”

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  • Rogers’ın alternatifi… Değişken roller

    Ardından Tuchel, 22 yaşındaki oyuncuyu, sahada kendisine “avantaj” sağlayabilecek öfkeli enerjisini “doğru yönde kullanmaya” çağırdı. Dünya Kupası başlamadan önce, Bellingham'ın ilk maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda da şüpheler vardı; zira Tuchel, Dünya Kupası öncesinde orta saha oyuncusunun çocukluk arkadaşı olan 23 yaşındaki Morgan Rogers'ı tercih ediyordu.

    Tuchel, Haziran ayında Bellingham’ın ilk 11’deki yerini hak ettiğini kanıtlamak zorunda kalacağını belirterek, “O, kendisinin ana kadrodaki oyunculardan biri olduğunu biliyor, ancak ilk 11’de oynamaya aday 14 ya da 15 oyuncumuz var” demişti.

    Alman teknik direktör, “Bu roller her an değişebilir” diye ekledi.

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  • Katalizörün çıkarılması

    Ancak Bellingham, ilk on birdeki yerini geri kazandığından beri dikkat çekici bir performans sergiledi; bu da bazı analistlerin Tuchel’in ona karşı sergilediği yaklaşımı övmesine neden oldu.

    Bu analistler, kadrodan çıkarılmasının onu yerini geri kazanmak için motive ettiğini ve kritik anlarda olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyor.

    Ancak geçen Kasım ayında, İngiltere'li orta saha oyuncusu Bellingham'ın 2-0 kazanılan Arnavutluk maçında oyundan alınmasının ardından hayal kırıklığını dile getirmesi üzerine, Tuchel'in Bellingham'ın kararlarını "kabullenmesi" gerektiğini söylemesi, gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

    Bellingham, bir önceki Sırbistan galibiyetinde yapılan yedi oyuncu değişikliğinden biriydi ve Haziran ayından bu yana milli takımda ilk kez ilk 11'de oynadığı maçın bitimine altı dakika kala oyundan alındı.

    Orta saha oyuncusu, Kane'in kafa vuruşuyla ikinci golü attıktan sonra, Rogers'ın kenarda onu değiştirmek için beklediğini görünce hayal kırıklığını ifade etmek için kollarını havaya kaldırdı.

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  • Bellingham'ın Arjantin maçında yer almaması söz konusu olamaz

    Bellingham’ın teknik direktörüne yönelik sert açıklamaları, İngiltere’nin tarihi açısından hassas bir dönemde ikisi arasındaki gerginliği yeniden doruk noktasına çıkarabilir; ancak Sky şu açıklamayı yaptı: "Tüm bunlara rağmen, Bellingham'ın Çarşamba günü şampiyon Arjantin karşısında İngiltere formasıyla ilk 11'de yer alacağından hiç şüphe yok. 2026 Dünya Kupası'nda şimdiden altı gol atan Bellingham, son iki turnuvadaki toplam gol sayısını şimdiden aşarak muhteşem bir formda."

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