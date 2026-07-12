Hassas bir dönemde kışkırtıcı bir açıklama… Bellingham, Arjantin maçında forma giyemeyecek mi?

Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda istisnai bir örnek teşkil ediyor; kritik maçlarda gol attı ve hem topla hem de topsuz olarak her zaman doğru hamleleri yaptı.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in kadrosunda bu kalibrede bir oyuncunun bulunmasından son derece gurur duyacağı düşünülse de, ikili arasındaki ilişki zaman zaman gerginleşti; Real Madrid’in yıldızı ile Alman teknik direktörü, geçmişte farklı görüşlerini kamuoyuna açıkça dile getirmişlerdi.

İngiltere’nin Miami’deki çeyrek finalde Norveç’i mağlup etmesinin ardından Tuchel, bu performansı “dikkatsiz” olarak nitelendirdi ve takımının “şanslı” olduğunu söyledi.

Ancak takımın geriden gelip 2-1 galip geldiği maçta her iki golü de atan Bellingham, teknik direktörünün analizinden memnun değildi ve şaşırtıcı bir cesaretle şöyle dedi: “Belki de (Tuchel) Erling Haaland, Nosa ve Sorloth’a karşı bu koşullarda oynamak için ne gerektiğini bilmiyor – bu, karşı oynaması kolay bir takım değil.”

Sky Network ise şöyle yazdı: “İkisi arasında ilk kez bir çatışma yaşanmıyor.”