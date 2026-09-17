Hasar kontrolü! Florentino Perez, Vinicius Jr, Mbappe ve Konate'nin forma tartışmasını alevlendirmesinin ardından Ceuta'ya acil bir ziyaret gerçekleştirdi

Mbappe, çarşamba günü Diario AS'e konuşurken, eylemlerinin şehre yönelik bir küçümseme amacı taşımadığını vurgulayarak tartışmayı yatıştırmaya çalıştı. Mbappe, "Bunu insanların anlaması için açıkça açıklamak istiyorum" dedi. "Bu, formayı giymek konusunda kulüplerin aldığı bir karardı. Biz oyuncular da onu giymek zorundaydık. Söylemek istediğim ilk şey, Ceuta'yla ve tüm mağdurlarla tam dayanışma içinde olduğumdur, çünkü oyuncu olmadan önce bir insanım."

Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden ebeveynlerin çocuğu olan forvet, insani krizin tüm taraflarını gözetmeye çalışırken hassas bir konumda kaldığını anlattı. "Ama aynı zamanda hayatını kaybeden tüm göçmenleri ve ağır koşullarla karşı karşıya olanları da anmak ve onlara destek göstermek istedim. Bulunması zor bir konumdu, çünkü insanlar Ceuta halkına karşı olduğumu düşünebilir ama hayır, kesinlikle değil. Onlara karşı hiçbir şeyim yok ve düşüncelerimde tamamen onların yanındayım. Ancak acı çeken herkesi de anmak istedim" diye ekledi.

Bu sözlerini sürdüren Mbappe, birlik için ve ayrışmanın sona ermesi adına güçlü bir çağrıda bulundu. "Nihayetinde ben bir insanım ve bir acı türünü diğerinin önüne koymak istemiyorum. Acı çeken insanlar var ve dünyada bunu görmek beni derinden üzüyor. Ben dünyamız için en iyisini isteyen biriyim. Olumlu ve barışçıl bir mesaj vermeyi amaçlıyorum ve umarım bu durum hızla çözülür."