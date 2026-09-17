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Hasar kontrolü! Florentino Perez, Vinicius Jr, Mbappe ve Konate'nin forma tartışmasını alevlendirmesinin ardından Ceuta'ya acil bir ziyaret gerçekleştirdi
Perez, Ceuta'ya üst düzey bir heyete liderlik ediyor
OK Diario'ya göre Perez, İspanyol devinin imajını düzeltmeye yönelik önemli bir hasar kontrol hamlesi olarak değerlendirilen bir ziyaret kapsamında bu cuma Ceuta'ya gitmeye hazırlanıyor. Kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ve onursal başkan Jose Martinez Pirri'nin eşlik edeceği heyet, kulübün yerel toplumla ilişkisini onarmayı hedefliyor.
Tartışma, salı günü Martinez Valero Stadyumu'nda yaşanan bir olaydan kaynaklanıyor. Real Madrid burada Elche'yi 3-2 mağlup etti. Maçın başlangıcından önce, lig genelinde yürütülen bir girişimin parçası olarak oyuncuların şehirle dayanışma göstermek amacıyla üzerinde 'Todos somos caballas' (Hepimiz Ceutalıyız) sloganı bulunan anma tişörtleri giymesi bekleniyordu.
- AFP
Vinicius ve Mbappe fırtınanın merkezinde
Ancak Mbappe, Vinicius ve Ibrahima Konate, maç öncesi ısınma sırasında formalarını göğüslerine kadar kıvırıp sloganı kasıtlı olarak görünmez hâle getirdikten sonra çıkarmaları nedeniyle İspanyol basınında yoğun eleştiri aldı. Bu hareket, sosyal medyada ve üçlünün profesyonellikten uzak davrandığını ve hassas bir yerel meseleye saygısızlık ettiğini savunan eleştirmenlerin tepki gösterdiği Ceuta'da anında öfkeye yol açtı.
Yerel bir iş dünyası grubu tarafından organize edilen girişim, temmuz ayında Fas'tan geçen çok sayıda göçmenin ardından büyüyen Ceuta'nın insani krizine uluslararası dikkat çekmek için tasarlanmıştı.
Madrid yönetimi, kamuoyundaki algıdan endişeli
Real Madrid yönetiminin, oyuncuların tutumunun nasıl yorumlandığı konusunda kulüp içinde derin endişe duyduğu, bunun bir İspanyol toprağına karşı kayıtsızlık olarak yanlış anlaşılabileceğinden korktuğu belirtiliyor. Kulüp başlangıçta yardım girişimine destek verse de, daha sonra durumu yatıştırma çabasıyla takımın kişisel ifade özgürlüğünü savundu.
Ancak Perez, kulübün imajı konusunda hiçbir riske girmiyor. Başkan, Real Madrid'in kente yönelik sarsılmaz kurumsal desteğini pekiştirmek için cuma günü kulüp efsanesi ve Ceuta doğumlu Pirri ile birlikte Ceuta'ya resmi bir heyete başkanlık edecek.
- Getty Images Sport
Mbappe duruşunu netleştirdi
Mbappe, çarşamba günü Diario AS'e konuşurken, eylemlerinin şehre yönelik bir küçümseme amacı taşımadığını vurgulayarak tartışmayı yatıştırmaya çalıştı. Mbappe, "Bunu insanların anlaması için açıkça açıklamak istiyorum" dedi. "Bu, formayı giymek konusunda kulüplerin aldığı bir karardı. Biz oyuncular da onu giymek zorundaydık. Söylemek istediğim ilk şey, Ceuta'yla ve tüm mağdurlarla tam dayanışma içinde olduğumdur, çünkü oyuncu olmadan önce bir insanım."
Cezayir ve Kamerun'dan Fransa'ya göç eden ebeveynlerin çocuğu olan forvet, insani krizin tüm taraflarını gözetmeye çalışırken hassas bir konumda kaldığını anlattı. "Ama aynı zamanda hayatını kaybeden tüm göçmenleri ve ağır koşullarla karşı karşıya olanları da anmak ve onlara destek göstermek istedim. Bulunması zor bir konumdu, çünkü insanlar Ceuta halkına karşı olduğumu düşünebilir ama hayır, kesinlikle değil. Onlara karşı hiçbir şeyim yok ve düşüncelerimde tamamen onların yanındayım. Ancak acı çeken herkesi de anmak istedim" diye ekledi.
Bu sözlerini sürdüren Mbappe, birlik için ve ayrışmanın sona ermesi adına güçlü bir çağrıda bulundu. "Nihayetinde ben bir insanım ve bir acı türünü diğerinin önüne koymak istemiyorum. Acı çeken insanlar var ve dünyada bunu görmek beni derinden üzüyor. Ben dünyamız için en iyisini isteyen biriyim. Olumlu ve barışçıl bir mesaj vermeyi amaçlıyorum ve umarım bu durum hızla çözülür."
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