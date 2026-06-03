Hasan Salihamidzic'in en çok istediği oyuncuydu: FC Bayern, görünüşe göre sürpriz bir çift transfer hamlesi üzerinde çalışıyor

Altı yıllık bir gecikmenin ardından, şu anda 25 yaşında olan Dest, görünüşe göre nihayet FC Bayern'e transfer olabilir. Dest, transferinin ardından bir süre Katalan ekibinde ilk 11'in değişmez ismi haline gelmiş olsa da, artan sakatlık sorunları ve Barça'daki rekabet nedeniyle bu durum sadece bir buçuk yıl sürdü.

Sadece iki sezonun ardından önce kiralık olarak AC Milan'a gitti, ancak orada hiç uyum sağlayamadı ve ardından PSV Eindhoven'a transfer oldu. Dest, 2024 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle buraya bedelsiz transfer oldu, ancak ciddi bir dezavantajı vardı. Kiralık olduğu sezonun Nisan 2024'ünde çapraz bağ yırtılması geçirdi ve ancak Mart 2025'te sahalara geri dönebildi. Ardından hızla ilk 11'deki yerini geri kazandı ve geçtiğimiz Eredivisie sezonunda şampiyonluğu savunma yolunda sekiz asist ve iki golle önemli bir rol oynadı.

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Dest'in transferi Bayern'e 20 ila 25 milyon avroya mal olacak. Ancak Münih'e transferi hiç de kesin değil. Bayern, öncelikle Dest'in takım arkadaşı Saibari ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istiyor. Faslı oyuncu ile bir anlaşma sağlandığı söyleniyor, şimdi PSV ile görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Alman rekortmen kulübün ilk olarak 48 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtiliyor.

Saibari transferi gerçekleşirse, FCB önce bazı oyuncuları satarak Dest transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu bağlamda, öncelikle kiralık oyuncuların kulübün kasasına para akıtması bekleniyor. Bunların başında Tottenham'a kiralanmış olan Joao Palhinha geliyor.