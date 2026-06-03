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Hasan Salihamidzic'in en çok istediği oyuncuydu: FC Bayern, görünüşe göre sürpriz bir çift transfer hamlesi üzerinde çalışıyor

Bundesliga
Transfers
Eredivisie
Bayern Münih
PSV Eindhoven
S. Dest
I. Saibari

Görünüşe göre FC Bayern, PSV Eindhoven'dan sadece Ismael Saibari'yi değil, eski sportif direktör Hasan Salihamidzic'in bir zamanlar transfer listesinde yer alan bir oyuncuyu da gözüne kestirmiş durumda.

Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, Saibari'nin yanı sıra Sergino Dest de Alman şampiyonunun transfer listesinde bir kez daha yer alıyor. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen bu bek, 2020 yazında Münih'teydi. O dönemde transferin tamamlanmasına çok az kalmış gibi görünüyordu, ancak ABD milli takım oyuncusu sonunda Ajax'tan FC Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti. 

"Neden Barcelona ve Bayern değil? Kolay bir karar değildi, ancak Barcelona hayallerimin kulübü," diye itiraf etmişti Dest o zamanlar Associated Press'e, "bu yüzden onları seçtim". 

  • Altı yıllık bir gecikmenin ardından, şu anda 25 yaşında olan Dest, görünüşe göre nihayet FC Bayern'e transfer olabilir. Dest, transferinin ardından bir süre Katalan ekibinde ilk 11'in değişmez ismi haline gelmiş olsa da, artan sakatlık sorunları ve Barça'daki rekabet nedeniyle bu durum sadece bir buçuk yıl sürdü. 

    Sadece iki sezonun ardından önce kiralık olarak AC Milan'a gitti, ancak orada hiç uyum sağlayamadı ve ardından PSV Eindhoven'a transfer oldu. Dest, 2024 yazında sözleşmesinin sona ermesiyle buraya bedelsiz transfer oldu, ancak ciddi bir dezavantajı vardı. Kiralık olduğu sezonun Nisan 2024'ünde çapraz bağ yırtılması geçirdi ve ancak Mart 2025'te sahalara geri dönebildi. Ardından hızla ilk 11'deki yerini geri kazandı ve geçtiğimiz Eredivisie sezonunda şampiyonluğu savunma yolunda sekiz asist ve iki golle önemli bir rol oynadı.

    Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Dest'in transferi Bayern'e 20 ila 25 milyon avroya mal olacak. Ancak Münih'e transferi hiç de kesin değil. Bayern, öncelikle Dest'in takım arkadaşı Saibari ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varmak istiyor. Faslı oyuncu ile bir anlaşma sağlandığı söyleniyor, şimdi PSV ile görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Alman rekortmen kulübün ilk olarak 48 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtiliyor. 

    Saibari transferi gerçekleşirse, FCB önce bazı oyuncuları satarak Dest transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu bağlamda, öncelikle kiralık oyuncuların kulübün kasasına para akıtması bekleniyor. Bunların başında Tottenham'a kiralanmış olan Joao Palhinha geliyor.

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    FC Bayern, Sergino Dest ile bir taşla iki kuş vurabilir

    Dest'in transferi ile FCB, kadroda olduğu söylenen iki sorunu birden çözebilir. Uzun bir süredir Bayern'in bir kez daha bek pozisyonunu güçlendirmek istediği ve bunu gerçekleştireceği düşünülüyor. İlk başta, sağ kanatta Konrad Laimer'e yedek ve rakip olacak bir oyuncu aranıyordu. Ancak son zamanlarda Avusturyalı oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasına dair olumlu sinyaller geldi; aynı zamanda kulüp içinde Alphonso Davies'in fiziksel durumuna dair şüphelerin arttığı söyleniyor.

    Pahalı sözleşme uzatması kapsamında önümüzdeki yıllarda kilit ve as oyuncu olarak planlanan Kanadalı oyuncu, geçen yıl geçirdiği çapraz bağ yırtığının etkilerini hala atlatamadı. Davies, geçtiğimiz sezon defalarca kas sakatlıkları yaşadı ve nadiren eski performansına ulaşabildi. Mayıs ayında Davies, arka uyluk kasında bir sakatlık geçirerek bir başka darbe daha aldı ve büyük olasılıkla en azından kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın açılış maçını kaçıracak.

    Davies'in potansiyel yedeği olarak, son zamanlarda Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'un yaz aylarında FCB'ye transfer olacağı konuşuluyor. Brown, SGE'nin oldukça kötü geçen sezonunda birkaç parlak noktadan biriydi ve Dünya Kupası'nda da sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alarak büyük ses getirebilir. Duyumlara göre Eintracht, yıldız oyuncusu için en az 60 milyon euro istiyor.

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    FC Bayern: Bisseck gibi çok yönlü stoperler en iyi çözüm mü?

    Son zamanlarda, Inter Milan'dan milli oyuncu Yann Bisseck ve Manchester City'den Josko Gvardiol'un da Bayern'e transfer olabileceği konuşuluyor. Her ikisi de aslen stoper olsa da, kanatlarda da oynayabilirler (Bisseck sağda, Gvardiol solda). 

    Ancak ikisi de Dest'ten çok daha pahalıya mal olacak. Bununla birlikte, önümüzdeki yaz transfer döneminde Bayern'e Min-Jae Kim ve Hiroki Ito için uygun teklifler gelirse ve iki nominal stoper yedeği birden ayrılırsa, Bisseck ve Gvardiol gibi oyuncu profilleri FCB için Dest'inkinden daha ilgi çekici hale gelebilir.