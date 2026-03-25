Luis Hasa, yeni Vergara mıolacak? Napoli, Carrarese'nin kaderini değiştiren ve daha önce Juventus'tan kendilerine kaptıran bu ofansif orta saha oyuncusunu geri getirmek için harekete geçti. Serie B'de başrol oynadığı bir sezonun ardından, 2004 doğumlu ve U19 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda kendini kanıtlamış olan bu oyuncu için Serie A'nın yarısı bilgi talebinde bulundu.
Hasa'nın durumu ve Napoli'nin planı: Conte'ye fayda sağlayabilecek yeni Vergara
Juventus'tan Lecce'ye, oradan da Napoli'ye uzanan ve Conte'nin takımına hiçbir katkı sağlamadan kazandığı bir Scudetto'ya kadar uzanan bu süreçte, Carrarese'ye kiralanması Hasa'nın yepyeni bir oyuncu haline gelmesine yardımcı oldu. Toskana'da 22 yaşındaki oyuncu olgunlaşma sürecini tamamladı ve klas, oyun kurucu ve yaratıcı bir ikinci forvet/ofansif orta saha oyuncusu olarak Calabro'nun 3-5-2 sistemine mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve modern bir orta saha oyuncusu haline geldi. İçeriye doğru girişler, koşular ve geriye koşular, goller ve kişilik: Hasa, Serie B'nin en belirleyici oyuncularından biri haline geldi; bunu, sahaya çıktığı 25 maçta orta saha oyuncusu olarak attığı 5 gol ve yaptığı 3 asist de kanıtlıyor.
Onun hakkında ve yetenekleri konusunda her zaman söylenen olumlu sözleri doğrulayan hızlı bir yükseliş. Juventus'un altyapısında Yıldız ile birlikte sergilediği performanslardan Serie B'de olgunlaşmasına ve yakında gerçekleştirmek istediği rüyaya kadar: Serie A'da ilk kez sahaya çıkmak. Bu, sadece ertelenmiş bir randevu.
Pro Vercelli ve Reggiana'da kiralık olarak yetişen ve Napoli'ye döndüğünde patlama yaşayan Vergara'nın başarısının ardından, Azzurri'ye Hasa'yı kiralık olarak bırakıp bırakmayacağına ya da ana takıma geri getirip getirmeyeceğine karar vermek gibi zor bir görev düşüyor. Bu karar hem onu hem de Rao'yu (Bari'de parlayan bir başka büyük yetenek) ilgilendirecek: ikisi de gelecek sezon A takıma katılıp, Conte'nin üçlü yükü yeniden üstleneceği kadroyu genişletebilir. Birkaç ay sonra Castelvolturno'da, iki gizli cevher evlerine dönebilir.