Anfield'da Andoni Iraola'nın planlarında düzenli bir yer bulmakta zorlanan Elliott, geçen sezon Aston Villa'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık dönemini de içeren zorlu bir sürecin ardından kariyerini La Liga'da yeniden canlandırmak istiyor. Transfer için son tarih olan saat 23.00 yaklaşırken, eski Fulham wonderkid'i havalimanına gelirken görüntülendi; burada sağlık kontrollerinden geçmeye ve köklü İspanyol kulübüyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Orta saha oyuncusu, bu sezon Liverpool'un hiçbir maç kadrosunda yer almadı ve bu da yakın geleceğinin başka bir yerde olduğunu gösteriyor. Valencia'ya varışında gazetecilere konuşan Elliott, önündeki meydan okumaya dair heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu fırsat için gerçekten minnettarım. Burada elimden gelenin en iyisini oynayacağım. Kulübün tarihini biliyorum ve bunun çok sıkı çalışma gerektirdiğini de biliyorum. Valencia için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Dürüst olmak gerekirse, her şey oldukça hızlı gelişti. Sadece telefonu bekliyordum ve buraya gelip oynamaya hazır olduğumdan emin oldum, ki tam olarak yaptığım şey de bu. Artık buradayım ve hafta sonunu dört gözle bekliyorum."