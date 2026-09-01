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Harvey Elliott, Valencia'ya kiralık transferini tamamlamak için İspanya'ya ayak basarken Liverpool'dan ayrılığını doğruladı
Elliott, La Liga'da yeni bir başlangıcı hedefliyor
Anfield'da Andoni Iraola'nın planlarında düzenli bir yer bulmakta zorlanan Elliott, geçen sezon Aston Villa'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık dönemini de içeren zorlu bir sürecin ardından kariyerini La Liga'da yeniden canlandırmak istiyor. Transfer için son tarih olan saat 23.00 yaklaşırken, eski Fulham wonderkid'i havalimanına gelirken görüntülendi; burada sağlık kontrollerinden geçmeye ve köklü İspanyol kulübüyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Orta saha oyuncusu, bu sezon Liverpool'un hiçbir maç kadrosunda yer almadı ve bu da yakın geleceğinin başka bir yerde olduğunu gösteriyor. Valencia'ya varışında gazetecilere konuşan Elliott, önündeki meydan okumaya dair heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bu fırsat için gerçekten minnettarım. Burada elimden gelenin en iyisini oynayacağım. Kulübün tarihini biliyorum ve bunun çok sıkı çalışma gerektirdiğini de biliyorum. Valencia için sahip olduğum her şeyi vereceğim. Dürüst olmak gerekirse, her şey oldukça hızlı gelişti. Sadece telefonu bekliyordum ve buraya gelip oynamaya hazır olduğumdan emin oldum, ki tam olarak yaptığım şey de bu. Artık buradayım ve hafta sonunu dört gözle bekliyorum."
- Getty Images Sport
Avrupa kupalarına katılma hedefleri
Valencia'nın ligdeki mevcut sıkıntılarına rağmen Elliott, Mestalla'da geçireceği süre boyunca takımın neler başarabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Kulüp şu anda La Liga'da 16. sırada yer alıyor ve sezonun ilk üç maçında galibiyet alamadı. Son olarak Deportivo'ya 3-1 mağlup olan takım, bundan önce Celta Vigo ile golsüz berabere kalmış ve Real Betis'e 1-0'lık skorla kaybetmişti.
Elliott, İspanyol devinde kendisine yüklenen yüksek beklentilerden kaçmıyor. Toplanan basın mensuplarına şunları söyledi: "Valencia'yı Avrupa kupalarına taşımayı umuyorum. Daha önce de söylediğim gibi, burası inanılmaz bir kulüp ve onun için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Özellikle sahip olduğumuz takımla bunu başarabilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Zor bir sezon olacak ama ben çok kendime güveniyorum."
Anfield’daki görkemli kariyer durakladı
Elliott’ın İspanya’ya transferi, 2019’da genç yaşta Fulham’dan ayrılmasının ardından büyük beklentilerle başlayan kariyerinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Liverpool’a katıldığından bu yana tüm kulvarlarda A takım formasıyla toplam 149 maça çıktı ve bu süreçte 15 gol ile 21 asistlik katkı verdi.
Bu kiralık transfer geçici bir ayrılığa işaret etse de Elliott’ın Liverpool ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. La Liga’daki döneminde göstereceği performansa bağlı olarak kulübün, piyasa değerini korumak için gelecekte sözleşmesini daha da uzatmayı değerlendirebileceğine dair iddialar bulunuyor.
- Getty Images Sport
Liverpool'da son gün dramı
Elliott'ın ayrılığı, Liverpool'un hareketli bir transfer dönemi son gününde yolunu bulmaya çalışırken karşı karşıya olduğu tablonun yalnızca bir parçası. Kulüp ayrıca Trey Nyoni'nin ve diğer akademi mezunlarının geleceğine ilişkin kararlar da dahil olmak üzere çeşitli ayrılıkları ve olası transferleri yönetiyor. Elliott için ayrılık kararını, bu sezon Iraola yönetiminde gerçekleşmesi pek mümkün görünmeyen süre alma ihtiyacı belirledi. Geçen sezonu, ilk 11'de yer bulmakta zorlandığı Villa'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncu, bu son hamlenin sahada daha verimli bir sonuç doğurmasını sağlamaya kararlı.
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