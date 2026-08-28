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Harvey Elliott, Napoli ve Lazio'nun ilgisine rağmen Liverpool orta sahasından kiralık ayrılığa yaklaşırken Valencia'yı seçti
Elliott, La Liga’ya transfer için bastırıyor
Elliott, Liverpool'dan ayrılığa yaklaşırken Premier League'i La Liga ile takas etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Yaratıcı orta saha oyuncusu günü Valencia ile görüşmeler yaparak geçirdi. Fabrizio Romano da İngiltere genç milli takım oyuncusunun İspanyol kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını doğruladı.
Bu gelişme, eski Fulham akademi oyuncusunun bir süredir yaşadığı belirsizlik döneminin ardından geldi. 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun ilk haftalarında Liverpool'un A takım kadrosunun kıyısında kaldı. Napoli ve Lazio'nun da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü ancak Mestalla'ya transfer ihtimali öne çıkmış görünüyor.
Liverpool, kiralık anlaşma konusunda şimdi Valencia ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor ve iki kulüp transferi sonuçlandırmak için çalışıyor. Elliott'ın Liverpool ile sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması, bu hamlenin Anfield'daki uzun vadeli geleceğini belirlemede de önemli olabileceği anlamına geliyor.
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Iraola orta saha seçimini açıkladı
Elliott için son maç kadrolarına alınmamasının ardından durumun nereye gittiği zaten belliydi. Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola, Anfield'daki forma rekabeti konusunda açık konuştu ve özellikle kulübedeki dengeyi Elliott'ın yokluğunun nedeni olarak gösterdi.
Duruma değinen Iraola şöyle konuştu: "Harvey konusunda... Ben sadece 20 oyuncu seçebiliyorum. Harvey her hafta çalışıyor ve gelişiyor ama kulübedeki denge açısından hâlâ diğer seçenekleri tercih ediyorum. Bu yüzden James McConnell kadrodaydı, ancak şimdi yeni bir hafta ve herkes için yeni şanslar var. Bu zihniyeti korumaları gerekiyor."
Bu teşvik edici sözlere rağmen gerçek şu ki, Florian Wirtz'in gelişi ve Dominik Szoboszlai'nin önemini koruması, Elliott'ın tercih ettiği 10 numara rolünde ilk 11'e girme yolunu ciddi şekilde daralttı.
Aston Villa'daki zorluklar ve gelecekteki hedefler
Elliott'ın mevcut çıkmazı, 2025/26 sezonunda Aston Villa'ya kiralandığı zorlu bir dönemin ardından geldi. Bu hamle, Villa'nın 35 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğu maddesinin devreye girmesini önlemek için onun sürelerini sınırladığı yönündeki haberler nedeniyle tüm taraflar için hayal kırıklığı yarattı.
Orta saha oyuncusu, Unai Emery yönetiminde yalnızca dört maça çıkabildi ve ardından Merseyside'a döndü. Bu yaz ise Sunderland'e karşı oynanan hazırlık maçında bir asist yaptığı olumlu bir sezon öncesi dönem geçirmesine rağmen, sıralamada Wirtz gibi isimlerin gerisinde kaldı.
- Getty Images
İspanya'da potansiyel bir yeni başlangıç
Valencia'ya transfer, Elliott'a 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Turnuvanın Oyuncusu seçilmesinden bu yana duraklayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı sunuyor. Valencia, La Liga sezonunun ilk bölümünde form olarak zorlanmış olsa da, düzenli süre bulma ihtimali 23 yaşındaki oyuncu için asıl cazibe unsuru.
Liverpool'ın da bu transfere sıcak baktığı bildiriliyor; çünkü kulüp, özellikle Elliott'ın Newcastle deplasmanındaki Premier League açılış maçı kadrosuna alınmamasının ardından oyuncunun A takım seviyesinde futbola ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor.
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