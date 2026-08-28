Elliott için son maç kadrolarına alınmamasının ardından durumun nereye gittiği zaten belliydi. Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola, Anfield'daki forma rekabeti konusunda açık konuştu ve özellikle kulübedeki dengeyi Elliott'ın yokluğunun nedeni olarak gösterdi.

Duruma değinen Iraola şöyle konuştu: "Harvey konusunda... Ben sadece 20 oyuncu seçebiliyorum. Harvey her hafta çalışıyor ve gelişiyor ama kulübedeki denge açısından hâlâ diğer seçenekleri tercih ediyorum. Bu yüzden James McConnell kadrodaydı, ancak şimdi yeni bir hafta ve herkes için yeni şanslar var. Bu zihniyeti korumaları gerekiyor."

Bu teşvik edici sözlere rağmen gerçek şu ki, Florian Wirtz'in gelişi ve Dominik Szoboszlai'nin önemini koruması, Elliott'ın tercih ettiği 10 numara rolünde ilk 11'e girme yolunu ciddi şekilde daralttı.