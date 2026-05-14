Harvey Elliott, Liverpool'dan kiralık olarak geçirdiği 'utanç verici' dönem nedeniyle Unai Emery'den özür dilendi
Elliott'ın gölgede geçen sezonu
Villa Park'a transferi, Elliott'a oyununu bir üst seviyeye taşımak için gerekli olan düzenli Premier Lig sürelerini sağlayacaktı. Bunun yerine, eski İngiltere 21 yaş altı milli takım oyuncusu profesyonel bir belirsizlik içinde kaldı ve geçen Eylül ayında Reds'ten sezon sonuna kadar kiralanarak takıma katıldığından bu yana sadece dokuz maçta forma giydi.
İstatistikler, West Midlands'daki zamanının ne kadar kötü geçtiğini ortaya koyuyor; oyun kurucu, en üst ligde sadece 109 dakika forma giyebildi. Bu kenara itilmiş durum, kiralama sözleşmesindeki belirli bir maddeden kaynaklanıyor; bu maddeye göre, Villa, Elliott'un önceden belirlenmiş bir maç sayısına ulaşması halinde onu 30 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında kalıcı olarak transfer etmek zorunda kalacaktı.
Villa Park'ta sözleşmeyle ilgili sorunlar
Durum kış aylarında daha da kötüleşti. Bildirildiğine göre Villa, Liverpool ile şartları yeniden görüşmeye çalışarak, Elliott’ın maddi bir yükümlülük altına girmeden oynayabilmesi için zorunlu satın alma maddesinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep etti. Ancak Kırmızılar, orijinal anlaşmada ısrarcı davrandı.
Emery Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada durumu şöyle değerlendirdi: "Bu kararın nedenini şimdi açıklamak çok zor, ya da kolay, ama şu an bunun sırası değil. Harvey Elliott için üzgünüm, her gün aklımdadır. Ancak bu bir sorumluluk meselesi. Bizim sorumluluğumuz var, Liverpool'un da sorumluluğu var."
İşin insani maliyeti
Bu karar, Villa yönetimi açısından mali ve taktiksel bir karar olsa da Emery, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu üzerinde yarattığı kişisel etkiler konusunda açık sözlü davrandı. Tüm turnuvalarda sadece dokuz maça çıkan Elliott, kariyerinin kritik bir aşamasında gelişim açısından adeta bir yılını kaybetmiş oldu.
Emery, bu durumun vicdanını çok rahatsız ettiğini itiraf etti. İspanyol teknik adam, "Elbette bu, ilgili herkes için utanç verici bir durum" dedi. "Bir insan olarak, sezonun bu şekilde geçmesi benim için zor oldu."
Elliott ve Villa için bundan sonra ne olacak?
Aston Villa, Premier Lig sıralamasında şu anda beşinci sırada yer alıyor ve sezonun sondan bir önceki haftasında bu Cuma günü oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, dördüncü sıradaki Liverpool’un sadece gol farkıyla gerisinde bulunuyor. Yurtiçi hedeflerinin ötesinde, Unai Emery’nin takımı 20 Mayıs’ta İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta Freiburg ile karşılaşacakları Avrupa Ligi finaline hazırlanırken, Avrupa’da da zafer peşinde.