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Adhe Makayasa

Çeviri:

Harvey Barnes, Newcastle United'ın West Brom'u mağlup etmesinin ardından gözünü Carabao Cup zaferine dikti

H. Barnes
Newcastle United
Newcastle United - West Bromwich
West Bromwich
Lig Kupası
Premier Lig

Newcastle United kanat oyuncusu Harvey Barnes, West Bromwich Albion karşısında Carabao Cup'ta 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan girip iki gol attıktan sonra hedefinin kupa kazanmak olduğunu söyledi. Bu zafer, yeni teknik direktör Matthias Jaissle'ın St James' Park'taki ilk resmi galibiyeti oldu; Barnes'ın geç dakikalarda attığı goller Newcastle United'ı üçüncü tura taşıdı.

  • Barnes'ın attığı iki gol turu getirdi

    Ev sahibi ekip, Isaac Price'ın golüyle erken geriye düştü ancak Bazoumana Toure, devre arasından hemen önce kulüpteki ilk golünü atarak skoru eşitledi. Devre arasında oyuna giren Barnes, bir köşe vuruşunda rakip savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirerek Newcastle'ı hemen öne geçirdi. Price penaltı noktasından yeniden dengeyi sağlasa da, Barnes 81. dakikada Amar Dedic'in yerden ortasına tek vuruş yaparak 3-2'lik galibiyeti getirdi.

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  • imago-sport-1082019094.jpgSports Press Photo

    Kanat oyuncusu kupada zafer hedefliyor

    Barnes, Newcastle'ın son kupa zaferini tekrarlama ve yeni teknik direktör yönetiminde kupa kazanma hedefini vurguladı. Kanat oyuncusu, kulübün bu sezon bu turnuvadaki hedefleri hakkında konuşurken şöyle dedi: "Burada bulunan daha yaşlı oyunculardan bazıları bunu yaşadı, o şanlı zaferin tadını aldı, bizim istediğimiz de bu. Teknik direktör kariyerinde bazı başarılar elde etti ve o da bunu istiyor, bu yüzden buraya geldi, dolayısıyla buna gerçekten büyük bir vurgu yapılıyor. Nihai hedef sonuna kadar gitmek."

  • Newcastle United, kupadaki istikrarını sürdürüyor

    Bu sonuç, Newcastle'ın turnuvadaki güçlü performansını sürdürdü; takım, 2020-21'de Brentford'a kaybetmesinden bu yana alt lig ekiplerine karşı oynadığı son dört eşleşmenin tamamını kazandı. Başlama vuruşu öncesinde kulüp, yeni transfer Nico Gonzalez'i St James' Park'taki taraftarlara resmen tanıttı. Penaltıdan gol yemesine rağmen Jaissle'ın ekibi maç boyunca oyunu kontrol etti ve konuk ekibin 1,49'una karşılık 2,83'lük beklenen gol (xG) değeri üretti.

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  • imago-sport-1082015329.jpgSports Press Photo

    Millwall deplasmanı bekliyor

    Newcastle şimdi üçüncü turda Championship ekibi Millwall'a karşı deplasmanda oynayacağı zorlu maça odaklanıyor. Jaissle, yaklaşan milli ara öncesinde Premier League maçlarına dönülürken kadrodaki ivmeyi korumak zorunda. Fikstür yoğunluğu birden fazla kulvarda artarken, Gonzalez ile Toure'nin hızlı şekilde takıma entegre edilmesi hücum hattına derinlik kazandırma açısından hayati önem taşıyacak.

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