Barnes, Newcastle'ın son kupa zaferini tekrarlama ve yeni teknik direktör yönetiminde kupa kazanma hedefini vurguladı. Kanat oyuncusu, kulübün bu sezon bu turnuvadaki hedefleri hakkında konuşurken şöyle dedi: "Burada bulunan daha yaşlı oyunculardan bazıları bunu yaşadı, o şanlı zaferin tadını aldı, bizim istediğimiz de bu. Teknik direktör kariyerinde bazı başarılar elde etti ve o da bunu istiyor, bu yüzden buraya geldi, dolayısıyla buna gerçekten büyük bir vurgu yapılıyor. Nihai hedef sonuna kadar gitmek."