Sports Press Photo
Çeviri:
Harvey Barnes, Newcastle United'ın West Brom'u mağlup etmesinin ardından gözünü Carabao Cup zaferine dikti
Barnes'ın attığı iki gol turu getirdi
Ev sahibi ekip, Isaac Price'ın golüyle erken geriye düştü ancak Bazoumana Toure, devre arasından hemen önce kulüpteki ilk golünü atarak skoru eşitledi. Devre arasında oyuna giren Barnes, bir köşe vuruşunda rakip savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirerek Newcastle'ı hemen öne geçirdi. Price penaltı noktasından yeniden dengeyi sağlasa da, Barnes 81. dakikada Amar Dedic'in yerden ortasına tek vuruş yaparak 3-2'lik galibiyeti getirdi.
- Sports Press Photo
Kanat oyuncusu kupada zafer hedefliyor
Barnes, Newcastle'ın son kupa zaferini tekrarlama ve yeni teknik direktör yönetiminde kupa kazanma hedefini vurguladı. Kanat oyuncusu, kulübün bu sezon bu turnuvadaki hedefleri hakkında konuşurken şöyle dedi: "Burada bulunan daha yaşlı oyunculardan bazıları bunu yaşadı, o şanlı zaferin tadını aldı, bizim istediğimiz de bu. Teknik direktör kariyerinde bazı başarılar elde etti ve o da bunu istiyor, bu yüzden buraya geldi, dolayısıyla buna gerçekten büyük bir vurgu yapılıyor. Nihai hedef sonuna kadar gitmek."
Newcastle United, kupadaki istikrarını sürdürüyor
Bu sonuç, Newcastle'ın turnuvadaki güçlü performansını sürdürdü; takım, 2020-21'de Brentford'a kaybetmesinden bu yana alt lig ekiplerine karşı oynadığı son dört eşleşmenin tamamını kazandı. Başlama vuruşu öncesinde kulüp, yeni transfer Nico Gonzalez'i St James' Park'taki taraftarlara resmen tanıttı. Penaltıdan gol yemesine rağmen Jaissle'ın ekibi maç boyunca oyunu kontrol etti ve konuk ekibin 1,49'una karşılık 2,83'lük beklenen gol (xG) değeri üretti.
- Sports Press Photo
Millwall deplasmanı bekliyor
Newcastle şimdi üçüncü turda Championship ekibi Millwall'a karşı deplasmanda oynayacağı zorlu maça odaklanıyor. Jaissle, yaklaşan milli ara öncesinde Premier League maçlarına dönülürken kadrodaki ivmeyi korumak zorunda. Fikstür yoğunluğu birden fazla kulvarda artarken, Gonzalez ile Toure'nin hızlı şekilde takıma entegre edilmesi hücum hattına derinlik kazandırma açısından hayati önem taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun