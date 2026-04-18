Harry Winks, Portsmouth yenilgisinin ardından Leicester taraftarlarıyla yaşadığı müstehcen tartışma nedeniyle tepkiyle karşı karşıya

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Winks'in 1-0'lık mağlubiyetin ardından takım otobüsüne geri döndüğü görülüyor. Bazı taraftarlar alaycı bir şekilde veda ederken, diğerleri daha açık sözlü davrandı; bu da 10 kez İngiltere milli forması giymiş olan oyuncunun kendi taraftarlarına sert çıkmasına neden oldu. Orta saha oyuncusu, bazı kişileri işaret ederek "Defolun lan" diye bağırırken kameraya yakalandı.

Olaylar bununla da bitmedi, çünkü açıkça öfkelenen Winks, bağıran kalabalığa karşılık vermeye devam etti. El hareketleri yaparken "Kapa çeneni. Sus, siktir git" diye bağırdığı görüldü.

Oyuncular ve deplasmana gelen taraftarlar arasındaki atmosfer giderek gerginleşirken, 30 yaşındaki oyuncu kulüp görevlileri tarafından otobüse bindirildi.