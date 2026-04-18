Harry Winks, Portsmouth yenilgisinin ardından Leicester taraftarlarıyla yaşadığı müstehcen tartışma nedeniyle tepkiyle karşı karşıya
Fratton Park'ta müstehcen sözler
Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Winks'in 1-0'lık mağlubiyetin ardından takım otobüsüne geri döndüğü görülüyor. Bazı taraftarlar alaycı bir şekilde veda ederken, diğerleri daha açık sözlü davrandı; bu da 10 kez İngiltere milli forması giymiş olan oyuncunun kendi taraftarlarına sert çıkmasına neden oldu. Orta saha oyuncusu, bazı kişileri işaret ederek "Defolun lan" diye bağırırken kameraya yakalandı.
Olaylar bununla da bitmedi, çünkü açıkça öfkelenen Winks, bağıran kalabalığa karşılık vermeye devam etti. El hareketleri yaparken "Kapa çeneni. Sus, siktir git" diye bağırdığı görüldü.
Oyuncular ve deplasmana gelen taraftarlar arasındaki atmosfer giderek gerginleşirken, 30 yaşındaki oyuncu kulüp görevlileri tarafından otobüse bindirildi.
Leicester felaketin eşiğinde
Foxes şu anda kabus gibi bir sezon geçiriyor ve ligin bitmesine sadece üç maç kala Championship tablosunda 23. sırada bulunuyor. Şubat ayında altı puan düşürülmesinin ardından Gary Rowett’in takımı hiçbir zaman ritmini bulamadı ve 2026 yılının tamamında ligde sadece iki galibiyet alabildi. 2009’dan bu yana ilk kez League One’a düşmeleri artık neredeyse kesinleşmiş görünüyor.
Premier Lig şampiyonlarından küme düşme mücadelesine
Sadece on yıl önce Premier Lig şampiyonu olan bir kulüp için bu düşüş gerçekten şok edici. Salı gecesi Hull City karşısında alınacak bir mağlubiyet ya da beraberlik, takımın üçüncü lige düşmesini resmen kesinleştirebilir. Bu felaket performans sırasında Leicester’ın kalesinden geçen 65 golden daha fazlasını sadece ligin son sırasındaki Sheffield Wednesday yedi.
Rowett, takımdan gurur duymalarını istiyor
Portsmouth maçının ardından konuşan Leicester teknik direktörü Rowett, durumun ciddi olduğunu kabul ederken oyuncularından profesyonel standartlarını korumalarını istedi. Rowett şöyle konuştu: "İnancımız olduğunu söyleyebilirim. Bunu performansımızla ve sonuçlarımızla göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyunculara, 'Belki de başka bir yerden biraz şans gelmesini ummaya başlamamız gerekebilir' dedim, ancak bir teknik direktör olarak bunu söylemekten hoşlanmıyorum. Diğer takımların ne yaptığıyla ilgilenmiyorum, bizim ne yaptığımızla ilgileniyorum."
Rowett, oyuncuların lig tablosuna bakmaksızın kendi itibarları için oynamaları gerektiğini vurguladı. Şöyle devam etti: "Profesyonel olmalıyız. Bir oyuncu olarak, önümde üç maç kalmış ve zaten küme düşmüş olsam bile, yine de bu üç maçı da kazanmak isterdim. Umurumda değil, bu gurur meselesi, kişisel standartlarınla ilgili. Bu yüzden benim için Salı günü sahaya çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."