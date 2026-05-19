Harry Styles, rakiplerin Avrupa play-off maçlarını boykot etme tehdidinde bulunması üzerine Ajax'ı 6.000 kişilik bir stadyuma taşınmaya zorladı
Konserlerin çakışması mekanlarda kaosa yol açtı
Ajax, sezon sonu maçları yerine Styles'ın milyonlarca sterlinlik yaz konserlerine öncelik vererek, Perşembe günü oynanacak hayati önem taşıyan Eredivisie Avrupa play-off maçında ev sahibi avantajından vazgeçti. Bunun üzerine Amsterdam'ın dev kulübü, Volendam'ın küçük stadyumunu kiraladı; ancak ADgazetesinin haberine göre, hafta sonu FC Volendam holiganlarının karıştığı taraftar şiddet olaylarının ardından yerel yetkililer tüm deplasman taraftarlarının stadyuma girişini yasakladı. Willem II'nin yükselme play-off maçını da etkileyen bu karara öfkelenen Groningen, KNVB ile birlikte karara itiraz etti. Federasyon, eşi benzeri görülmemiş bir maç iptalini önlemek için şu anda yerel belediye başkanıyla acil görüşmeler yürütüyor.
Groningen başkanı adaletsizliğe öfkeleniyor
Konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir olaydan dolayı deplasman taraftarlarını cezalandırma kararı, konuk takımın yönetimini tamamen hazırlıksız yakaladı ve sert karşı önlemler almayı düşünmeye itti. Eredivisie’nin sezon sonunu altüst edebilecek tarihi bir grevi göz ardı etmediğini belirten Groningen genel menajeri Frank van Mosselveld, RTV Noord’a şunları söyledi: “Şu anda bu duruma karşı harekete geçmek için elimizdeki seçenekleri ve kaynakları değerlendiriyoruz. Bu kabul edilemez bir durum.
Bakın, sporun önceliği olmalı. Ancak hepimiz bunu o kadar kabul edilemez ve haksız buluyoruz ki, öncelikle taraftarların Perşembe günü maça girmelerine izin verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm senaryolar masada. Şu anda hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Bu bizi şaşırttı ve bunalttı. Bu çok haksızlık."
Yetkililer tarafından göz ardı edilen tarihsel uyarılar
Gelişen kriz öngörülemez değildi; zira Groningen yönetimi, maçın tarihi kesinleşmeden yaklaşık bir ay önce futbol yetkililerine stadyumda yaşanabilecek kapasite sıkıntısını proaktif bir şekilde bildirmişti.
Van Mosselveld, yerel yönetimin aynı anda birden fazla maçı düzenleyemeyeceğinden endişe duyduğu için KNVB ile resmi olarak iletişime geçerek net bir acil durum planı talep ettiğini açıkladı. İdari hatayı eleştiren Van Mosselveld, şunları ekledi: "Özellikle de 23 Nisan'da KNVB'ye bu senaryolar hakkında zaten bilgi almıştım: Ya böyle bir durum olursa, bununla nasıl başa çıkacağız?
"Bu bir varsayım, ancak oradaki yetkililerin FC Volendam ve Ajax'ın her ikisinin de play-off'lara kalacağı senaryosunun gerçekleşmemesini umdukları izlenimini edindim. Başka bir stadyuma taşınmak zorunda kalmamızı zaten olağanüstü buluyorum. Yerel yetkililerin deplasman taraftarlarına izin vermeme kararı alması asla olmamalı. Yine de bu senaryo yine de gerçekleşiyor."
Yönetim kurulu zamana karşı yarışıyor
KNVB profesyonel futbol yarışma kurulu, Perşembe günü yapılması planlanan maçın başlamasından önce siyasi çıkmazı çözmek için büyük bir baskı altında. Futbol yetkilileri, deplasman taraftarlarına izin verilmesi için Belediye Başkanı Rick Beukers’e acil bir çağrıda bulundu; ancak Groningen kulübü, maçın kendi Euroborg Stadyumu’na alınması için şimdiden baskı yapıyor. Yerel yönetim uzlaşmayı reddederse, maçın zorunlu olarak ertelenmesi ya da hükmen mağlup sayılması, Avrupa kupalarına katılma yolunu ciddi şekilde aksatabilir ve Hollanda futbol takviminin sonunu tamamen gölgede bırakabilir.