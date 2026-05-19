Konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir olaydan dolayı deplasman taraftarlarını cezalandırma kararı, konuk takımın yönetimini tamamen hazırlıksız yakaladı ve sert karşı önlemler almayı düşünmeye itti. Eredivisie’nin sezon sonunu altüst edebilecek tarihi bir grevi göz ardı etmediğini belirten Groningen genel menajeri Frank van Mosselveld, RTV Noord’a şunları söyledi: “Şu anda bu duruma karşı harekete geçmek için elimizdeki seçenekleri ve kaynakları değerlendiriyoruz. Bu kabul edilemez bir durum.

Bakın, sporun önceliği olmalı. Ancak hepimiz bunu o kadar kabul edilemez ve haksız buluyoruz ki, öncelikle taraftarların Perşembe günü maça girmelerine izin verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm senaryolar masada. Şu anda hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Bu bizi şaşırttı ve bunalttı. Bu çok haksızlık."