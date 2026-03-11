Getty/GOAL
Harry Redknapp Tottenham'a geri mi dönüyor? Eski Spurs patronu, Premier Lig'de küme düşme mücadelesi kızışırken Igor Tudor'un yerine geçmeye hazır
Redknapp, Spurs'a dönüşüyle ilgili duygularını açıkça ortaya koydu
Londra kulübünde dört yıl görev yapan ve takımı Lig Kupası finaline taşıyan Redknapp, Birmingham City'de kısa bir süre görev yaptıktan sonra dokuz yıldır futboldan uzak kaldı. Ancak Spurs'un sürpriz bir küme düşme mücadelesi vermesi üzerine 79 yaşındaki teknik adam, takımın şu anki zorlu döneminde görevi devralmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.
"Spurs'a geri dönüp dönmeyeceğimi birkaç kez sordular ve bu muhtemelen olmayacak, değil mi?" diye konuştu deneyimli teknik adam, Cheltenham yarışlarında The Press Association'a. "Geri döner miyim? Tabii ki dönerim, ama bunun olacağını çok sanmıyorum.
"Kalan maçlarda her şeyi ortaya koyacaklar, zor olacak. Maç programlarına baktım, Nottingham Forest iyi oynuyor, West Ham çok iyi oynuyor, Tottenham için zor olacak."
Artan spekülasyonlara rağmen, Redknapp, Spurs yönetimi tarafından resmi bir temas kurulmadığını ısrarla vurguluyor. Şu an için, eski Portsmouth menajeri dikkatini futbol sahasından çok yarış pistine odaklamış durumda. "Şu anda tek ilgilendiğim şey Gold Cup'taki The Jukebox Man, artık Spurs ile hiçbir ilgim yok," diye açıkladı.
Kulüp, küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alırken, Redknapp eski takımlarına iyi niyet mesajıyla sözlerini tamamladı. "Hiçbir şekilde benimle iletişime geçmediler," diye tekrarladı. "Umarım Spurs ve West Ham kümede kalır."
Madrid'deki çöküşün ardından Tudor üzerindeki baskı artıyor
Acil değişiklik talepleri, Salı günü Atletico Madrid'e karşı alınan 5-2'lik utanç verici yenilginin ardından geldi. Bu yenilgiyle Igor Tudor, kulüp tarihindeki ilk dört maçını kaybeden ilk teknik direktör oldu. Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST), takımın berbat formunu düzeltmek için acil önlem alınmasını talep etti ve son altı maçlık yenilgi serisiyle ilgili sert bir açıklama yayınladı.
THST'nin açıklaması, doğrudan kınama ağırlıklıydı: "Bu, şu anda Spurs'un içler acısı durumunun bir belirtisidir. Şu anda uçurumun kenarında uyurgezer gibi dolaştığımız için acil önlem alınması gerekiyor." Ayrıca, deplasmana giden taraftarlar için hesap sorulmasını talep ederek, "En azından Madrid'e gidenlerin maç biletleri iade edilmelidir" diye eklediler.
Kinsky, Şampiyonlar Ligi kabusunu yaşıyor
Madrid'in çöküşü, 22 yaşındaki Antonin Kinsky'nin Tottenham formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki felaketle sonuçlanan ilk maçıyla tanımlandı. Çek milli oyuncu, 6. dakikada feci bir kayma sonucu Marcos Llorente'nin 1-0 öne geçmesine izin vererek kabus gibi bir başlangıç yaptı. Sekiz dakika sonra Antoine Griezmann skoru 2-0'a getirerek konuk takımı sarsıntıya uğrattı. Kinsky'nin gecesi 15. dakikada daha da kötüleşti, çünkü açıklanamayan bir şekilde topu Julian Alvarez'e hediye etti ve Alvarez Atletico Madrid'in üçüncü golünü kolayca attı. Üzgün genç oyuncu başını ellerinin arasına aldı ve geçici teknik direktör Tudor, sadece 17 dakika sonra onu acımasızca Guglielmo Vicario ile değiştirdi. Yıkılmış oyuncu, kimseye selam vermeden tünele doğru yürüdü.
Maçtan sonra teknik direktör, "Olanlar çok nadir görülen bir durum. 15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, bunu hiç yapmadım. Bu oyuncuyu ve takımı korumak için gerekliydi. İnanılmaz bir durum, yorum yapacak bir şey yok" dedi. "Maçtan önce, Vicario'nun üzerindeki baskı ve başka bir müsabaka gibi bir durumda, o anda doğru olan seçimdi. Tony çok iyi bir kaleci. Benim için doğru karardı. Tabii ki, bundan sonra bunun doğru karar olmadığını söylemek kolay. Bu yüzden maçtan sonra Tony'ye de açıkladım: O doğru adam ve iyi bir kaleci."
Galibiyetsizlik serisi Anfield'ın hayatta kalma mücadelesini tehdit ediyor
Pazar günü Anfield'da Liverpool ile oynanacak zorlu Premier Lig maçı öncesinde baskı doruk noktasına ulaşıyor. Kulüp, Aralık sonundan bu yana ligde galibiyet alamadı ve Tudor, geçen ay Thomas Frank'ın yerine geçtikten sonra tüm turnuvalarda dört maçlık felaket bir yenilgi serisi yaşadı ve takımın küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kalmasına neden oldu.
