Harry Redknapp Tottenham'a geri mi dönüyor? Eski Spurs patronu, Premier Lig'de küme düşme mücadelesi kızışırken Igor Tudor'un yerine geçmeye hazır

Londra kulübünde dört yıl görev yapan ve takımı Lig Kupası finaline taşıyan Redknapp, Birmingham City'de kısa bir süre görev yaptıktan sonra dokuz yıldır futboldan uzak kaldı. Ancak Spurs'un sürpriz bir küme düşme mücadelesi vermesi üzerine 79 yaşındaki teknik adam, takımın şu anki zorlu döneminde görevi devralmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

"Spurs'a geri dönüp dönmeyeceğimi birkaç kez sordular ve bu muhtemelen olmayacak, değil mi?" diye konuştu deneyimli teknik adam, Cheltenham yarışlarında The Press Association'a. "Geri döner miyim? Tabii ki dönerim, ama bunun olacağını çok sanmıyorum.

"Kalan maçlarda her şeyi ortaya koyacaklar, zor olacak. Maç programlarına baktım, Nottingham Forest iyi oynuyor, West Ham çok iyi oynuyor, Tottenham için zor olacak."

Artan spekülasyonlara rağmen, Redknapp, Spurs yönetimi tarafından resmi bir temas kurulmadığını ısrarla vurguluyor. Şu an için, eski Portsmouth menajeri dikkatini futbol sahasından çok yarış pistine odaklamış durumda. "Şu anda tek ilgilendiğim şey Gold Cup'taki The Jukebox Man, artık Spurs ile hiçbir ilgim yok," diye açıkladı.

Kulüp, küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alırken, Redknapp eski takımlarına iyi niyet mesajıyla sözlerini tamamladı. "Hiçbir şekilde benimle iletişime geçmediler," diye tekrarladı. "Umarım Spurs ve West Ham kümede kalır."