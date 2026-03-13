Harry Redknapp, Spurs'u küme düşme mücadelesinden kurtaracağına dair destek alırken, Peter Crouch ise Igor Tudor'un yerine geçecek favori adayları belirledi
Kuzey Londra'da bir 'kıyamet senaryosu' yaşanıyor
Tottenham, Thomas Frank'ın yerine Tudor'u göreve getirirken "yeni teknik direktör etkisinden" yararlanmayı umuyordu, ancak bu henüz gerçekleşmedi. Bunun yerine Hırvat teknik direktör, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı aldığı 5-2'lik feci mağlubiyet de dahil olmak üzere üst üste dört maç kaybetmesine tanık oldu. Tottenham Hotspur Taraftarlar Birliği, takımın Championship'e düşmenin eşiğine gelmesi üzerine "acil önlem" alınmasını talep etti. Kulübün üst düzey üyeleri, net bir taktik kimliğin olmamasına kızgın olduğu bildiriliyor. Tudor, Madrid'de 22 yaşındaki kaleci Antonin Kinsky'yi sadece 17 dakika sonra oyundan çıkardığında, gerginlik en yüksek noktasına ulaştı. Tudor, sahadan ayrılırken üzgün genç oyuncuyu fark etmedi bile; Crouch bunu "şeytani" olarak nitelendirdi.
Crouch, Tudor’un Kinsky’ye soğuk davranmasını sert bir dille eleştirdi
Crouch, Tudor'un bu oyuncu değişikliğini oyuncuyu korumak için "gerekli" bir hamle olarak savunmasına rağmen, teknik direktörün empati yoksunluğundan hiç etkilenmedi. Crouch, Paddy Power'a verdiği özel röportajda, "Oyuncu değişikliğini bir şekilde anlıyorum; aslında doğru bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü maça yeniden ortak olabileceklerdi," dedi. Bazen öyle olacakmış gibi hissettim, bu yüzden doğru karar olduğunu düşünüyorum, ancak sahadan çıkarken onu tamamen görmezden gelmesi bana doğru gelmedi.
"Bu gerçekten çok sert bir davranıştı. Oyuncular etrafında toplanıp ona yardım etmeye çalışırken, teknik direktörün onu tamamen görmezden gelmesi..."
Redknapp ya da Keane'in kurtarma görevine ilişkin argümanlar
Tudor denemesi giderek daha da sürdürülemez hale gelirken, Crouch, Spurs'un anında saygı uyandıran ve kulübün DNA'sını anlayan isimleri göreve getirerek köklerine dönmesi gerektiğine inanıyor. "Harry [Redknapp]'a karşı çıkmam; gerçekten çıkmam," diye düşündü. "O bu oyunu avucunun içi gibi bilir. Onun etrafına genç ve enerjik birini, mesela Robbie Keane'i alalım, neden olmasın? Şu anda olanlardan daha kötü mü olur? Kesinlikle hayır." Crouch ayrıca Glenn Hoddle'ı ya da hatta Mauricio Pochettino'nun sansasyonel bir dönüşünü önerdi - ancak ikincisinin muhtemelen yaz aylarında bir seçenek olacağını belirtti.
Redknapp, Tottenham'ın teknik direktörlüğünü geçici olarak üstlenmeye açık olduğunu söyledi, ancak kulüpten kendisine herhangi bir teklif gelmediğini de ekledi.
Tudor’un son direnişi: Anfield’da büyük hesaplaşma yaklaşıyor
Artan baskıya rağmen Tudor’un, Pazar günü Liverpool’a yapılacak zorlu deplasmana Spurs’u götürmesi bekleniyor. Ancak durum pek parlak değil; Crouch, Tudor’un görev süresini neredeyse kesin olarak sona erdirecek bir “ağır yenilgi” yaşanabileceğini öngörüyor. “Tottenham’ın bir sonuç alabileceğini hiç sanmıyorum. Bence bu Igor Tudor'un son maçı olabilir," diye uyardı. Anfield'da mücadele gösterilememesi, yönetim kuruluna Atletico ile oynanacak rövanş maçı öncesinde harekete geçmekten başka seçenek bırakmayacaktır. Premier Lig'de kalma mücadelesi için "tam bir kıyasıya mücadele" ufukta görünürken, kulüp, teknik direktör koltuğunda bir değişiklik yapmadan önce daha fazla bekleyip bekleyemeyeceğine karar vermelidir.
