Manchester United, Atletico Madrid karşısında aldığı son 2-0'lık yenilginin ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu sonuç, Lisandro Martinez'in sert çıkışına yol açtı. Bazıları savunma oyuncusunu açıkça konuştuğu için eleştirirken Redknapp, onun kadroya ilişkin değerlendirmesini savundu.

Redknapp'e göre Martinez, teknik direktörün yeterli kalitede olmayan bir oyuncu grubuyla çalıştığı gerçeğini dile getiriyordu. Redknapp bunu şöyle açıkladı: “Martinez'in söylediği aslında şuydu: ‘Teknik direktörü suçlamaya devam edebilirsiniz ama ne yazık ki bu takım, şu anda gösterdiğinden daha iyi bir performans sergileyecek kadar iyi değil. Biz buyuz.’”