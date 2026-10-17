Getty Images Sport
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Harry Redknapp, Manchester United'ın yaşadığı sıkıntılar sürerken Michael Carrick'i sorguluyor: “Onda hiçbir zaman bir teknik direktör görmedim”
Redknapp, Carrick konusunda şüpheli
The Sun için yazdığı köşede Redknapp, Carrick'in teknik direktörlüğe adım atmasına şaşırdığını açıkladı. West Ham'da daha önce çalıştırdığı eski orta saha oyuncusunun futbol zekâsını övdü ancak kişiliğinin teknik direktörlüğe uygun olup olmadığını sorguladı.
Redknapp şunları söyledi: “Onda her zaman bir teknik direktör gördüğümü söyleyemem. Michael, iyi bir aileden gelen, her zaman çok iyi bir insan olmuştur. Oyunu bilen, iyi okuyan ve maçları kontrol eden, gerçekten zeki bir futbolcuydu. Ama aynı zamanda hep sessiz, rahat biriydi. Yapısı böyle.”
- Getty Images Sport
Martinez doğruyu söyledi
Manchester United, Atletico Madrid karşısında aldığı son 2-0'lık yenilginin ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu sonuç, Lisandro Martinez'in sert çıkışına yol açtı. Bazıları savunma oyuncusunu açıkça konuştuğu için eleştirirken Redknapp, onun kadroya ilişkin değerlendirmesini savundu.
Redknapp'e göre Martinez, teknik direktörün yeterli kalitede olmayan bir oyuncu grubuyla çalıştığı gerçeğini dile getiriyordu. Redknapp bunu şöyle açıkladı: “Martinez'in söylediği aslında şuydu: ‘Teknik direktörü suçlamaya devam edebilirsiniz ama ne yazık ki bu takım, şu anda gösterdiğinden daha iyi bir performans sergileyecek kadar iyi değil. Biz buyuz.’”
Sorun, oyuncu transferlerinde.
Redknapp’a göre Old Trafford’daki temel sorun, kötü transfer kararlarından kaynaklanan ciddi kalite eksikliği. Yıllar önce Carrick’i 2,5 milyon sterline transfer etmeye çok yaklaştığını hatırlatan Redknapp, ona uzun zamandır hayranlık duyduğunu vurguladı.
Ancak Redknapp, mevcut kadroyla hiçbir teknik direktörün başarılı olamayacağını savunuyor. Ona göre takım, Arsenal ve Manchester City’ye rakip olabilecek durumda değil. Redknapp şunları söyledi: “Oyuncu transferi konusunda yetersizler. Transfer, transfer, transfer, sorun bu. Yarın Michael’ı değiştirseniz bile bu sezon beşinci ya da altıncı sıradan daha yukarıda bitiremeyecekler.”
- AFP
Elland Road'da kritik sınav
Manchester United, zorlu bir Premier League maçına hazırlanırken Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda. İlk altı maçında yalnızca bir galibiyet ve altı puan alan, ligde 14. sırada bulunan takımın üzerindeki artan baskıyı hafifletmesi için kritik bir sonuç alması gerekiyor. Redknapp'in vurguladığı gibi, pazar günü Leeds deplasmanında Carrick'in Harry Maguire gibi “güçlü karakterlerin” sorumluluk almasına büyük ihtiyacı olacak.
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