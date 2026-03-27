Harry Maguire, Uruguay ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer alırken, İngiltere milli takımına geri çağrılmasını Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick'e borçlu olduğunu belirtti

Maguire, üçlü savunma düzenine olan inatçı takıntısı nedeniyle Ocak ayında görevinden alınan Ruben Amorim hakkında konuşurken saygılı bir tavır sergiledi.

İngiliz savunma oyuncusu, önceki sistemin başarısızlığının sorumluluğunu oyuncuların üstlenmesi gerektiğini vurguladı, ancak Jonny Evans ve Steve Holland'ın da aralarında bulunduğu mevcut teknik kadronun yönettiği "sorunsuz geçiş"i övmekten geri durmadı.

"Ruben hakkında pek kötü bir şey söyleyecek değilim. Ruben'i gerçekten seviyorum, harika fikirleri var. Sadece bu fikirler Manchester United'da işe yaramadı. Bir türlü uyum sağlayamadık ya da işe yaramadı ve biz oyuncular da bunun için büyük sorumluluk almalıyız," dedi Maguire.

Carrick'in bu görevi kalıcı olarak üstlenip üstlenmemesi konusunda tarafsız kalan Maguire, geçici teknik direktörün "harika" ve "taktik açıdan çok iyi" olduğunu, ancak kararın yönetim kadrosuna ait olduğunu belirtti.