Harry Maguire, Uruguay ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer alırken, İngiltere milli takımına geri çağrılmasını Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick'e borçlu olduğunu belirtti
Taktiksel değişiklik, Maguire'ın yeniden canlanmasına yol açtı
Maguire, İngiltere milli takımına dönüşünde Carrick'in etkisini hemen vurguladı ve geçici United teknik direktörünün, formunu ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olduğu için “büyük övgüyü” hak ettiğini vurguladı.
Önceki yönetim altında gözden düşen 33 yaşındaki stoper, Carrick'in geçici olarak görevi devralmasından bu yana yeniden canlanmış görünüyor ve United'ın Premier League tablosunda üçüncü sıraya yükselmesinde kilit rol oynadı.
ITV'ye konuşan Maguire, "Bu kadroda yer almamı sağlayan [Michael Carrick]'e büyük bir övgü borçluyum" dedi.
Dörtlü savunma tercih
Maguire, sahada daha agresif ve proaktif bir şekilde oynamasına olanak tanıyan bir oyun tarzını hayata geçiren Carrick'e teşekkür etti.
"Michael geldi ve dizilişi değiştirdi; artık dörtlü savunma oynuyoruz. Ben dörtlü savunmada oynamayı tercih ediyorum. Kariyerimin en iyi dönemi dörtlü savunmada oynadığım dönemdi," diye açıkladı Maguire.
Beşli savunmadaki orta saha rolünün daha çok "libero tipi bir rol" gibi hissettirdiğini ve Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki en iyi yıllarında belirleyici olan "topla ileriye doğru sürüş" özelliğinden yoksun olduğunu belirtti.
Amorim'in ayrılışı ve Carrick'in etkisi
Maguire, üçlü savunma düzenine olan inatçı takıntısı nedeniyle Ocak ayında görevinden alınan Ruben Amorim hakkında konuşurken saygılı bir tavır sergiledi.
İngiliz savunma oyuncusu, önceki sistemin başarısızlığının sorumluluğunu oyuncuların üstlenmesi gerektiğini vurguladı, ancak Jonny Evans ve Steve Holland'ın da aralarında bulunduğu mevcut teknik kadronun yönettiği "sorunsuz geçiş"i övmekten geri durmadı.
"Ruben hakkında pek kötü bir şey söyleyecek değilim. Ruben'i gerçekten seviyorum, harika fikirleri var. Sadece bu fikirler Manchester United'da işe yaramadı. Bir türlü uyum sağlayamadık ya da işe yaramadı ve biz oyuncular da bunun için büyük sorumluluk almalıyız," dedi Maguire.
Carrick'in bu görevi kalıcı olarak üstlenip üstlenmemesi konusunda tarafsız kalan Maguire, geçici teknik direktörün "harika" ve "taktik açıdan çok iyi" olduğunu, ancak kararın yönetim kadrosuna ait olduğunu belirtti.
Dünya Kupası hayalleri ve Manchester United'ın genç oyuncuları
Thomas Tuchel, takımını Uruguay ve Japonya ile oynanacak dostluk maçlarına hazırlarken, Maguire hâlâ çok önemli bir tecrübeli oyuncu olarak öne çıkıyor. Onun geri dönüşü, Manchester United’daki takım arkadaşı Ayden Heaven’ın sürpriz bir şekilde A takım antrenmanlarına dahil edilmesiyle aynı zamana denk geldi.
Genç oyuncu geleceği temsil ederken, Maguire ise şimdiki zamana odaklanmış durumda ve sahada ne kadar süre alacağına bakılmaksızın bu yaz İngiltere'nin başarısına katkıda bulunmaya kararlı.
Kadroya seçildiğini öğrendiği anı anlatan Maguire, dokunaklı bir anekdot paylaştı: "Teknik direktörle konuştum ve bana kadroda olduğumu söyledi. Ailemi aradım. Annem tatildeydi ve ağlıyordu. Kariyerimde artık kendimden çok daha önemli şeyler var. 33 yaşındayım. Dünya Kupası'nda bir dakika oynasam da her maçta oynasam da, bu ülkenin başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım."