Harry Maguire, Thomas Tuchel'den gelen 'garip' FaceTime görüşmesi hakkında konuştu; Manchester United yıldızı, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmaması üzerine İngiltere milli takımından emeklilik kararı aldı

"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Maguire, teknik direktörün kadro haberini vermek için kullandığı benzersiz ve rahatsız edici yöntemi ayrıntılı olarak anlattı. Maguire şunları söyledi: "O [Tuchel] herkesle FaceTime üzerinden görüştü. Oldukça garip bir görüşmeydi. Saat 16:00 civarında benimle konuşabilir miyiz diye bir mesaj aldım. Bu, bunu yapmanın oldukça benzersiz bir yolu ve herkesin tepkisini görebildiği için oldukça zor olmalı.

"Hemen çok hayal kırıklığına uğradığımı söyledim. Kadroda yer almak için yeterince çaba gösterdiğimi ve hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olabileceğimi ve rol oynayabileceğimi düşünüyordum. Bana bir mazeret gösteremeyeceğini, ancak sonbahar dönemini atlatmasını sağlayan dört oyuncuyu seçtiğini söyledi.

"Kabul etmesi zordu. Mart ayında onun yönetimindeki kampa ilk kez seçildikten sonra kadroda yer alacağımı düşünmüştüm. Her iki maçta da gerçekten iyi oynadım, sonra Manchester United'a döndüm ve sezonu çok güçlü bir şekilde bitirdim."