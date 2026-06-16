Getty/GOAL
Çeviri:
Harry Maguire, Thomas Tuchel'den gelen 'garip' FaceTime görüşmesi hakkında konuştu; Manchester United yıldızı, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmaması üzerine İngiltere milli takımından emeklilik kararı aldı
Deneyimli savunma oyuncusu, kadro dışı bırakılmasının şokunu yaşıyor
33 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in turnuva kadrosuna dahil edilmeyen 26 kişilik son kadroda yer almayınca derin bir "şok ve hayal kırıklığı" yaşadı. Michael Carrick yönetiminde United için sağlam bir iç saha sezonu geçiren Maguire, Mart ayındaki milli maçlar sırasında gösterdiği etkileyici performansın ardından kadroya çağrılmayı bekliyordu. Ancak Alman teknik direktör, turnuva kadrosunda John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah ve Dan Burn'ü tercih etti.
- Getty Images Sport
Maguire, kesilen o acımasız görüntülü görüşmeyi hatırlıyor
"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Maguire, teknik direktörün kadro haberini vermek için kullandığı benzersiz ve rahatsız edici yöntemi ayrıntılı olarak anlattı. Maguire şunları söyledi: "O [Tuchel] herkesle FaceTime üzerinden görüştü. Oldukça garip bir görüşmeydi. Saat 16:00 civarında benimle konuşabilir miyiz diye bir mesaj aldım. Bu, bunu yapmanın oldukça benzersiz bir yolu ve herkesin tepkisini görebildiği için oldukça zor olmalı.
"Hemen çok hayal kırıklığına uğradığımı söyledim. Kadroda yer almak için yeterince çaba gösterdiğimi ve hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olabileceğimi ve rol oynayabileceğimi düşünüyordum. Bana bir mazeret gösteremeyeceğini, ancak sonbahar dönemini atlatmasını sağlayan dört oyuncuyu seçtiğini söyledi.
"Kabul etmesi zordu. Mart ayında onun yönetimindeki kampa ilk kez seçildikten sonra kadroda yer alacağımı düşünmüştüm. Her iki maçta da gerçekten iyi oynadım, sonra Manchester United'a döndüm ve sezonu çok güçlü bir şekilde bitirdim."
Uluslararası sahneden çekilme planı yok
Bu büyük aksiliklere rağmen, 66 kez milli formayı giyen savunma oyuncusu, Harry Kane, Declan Rice ve Jordan Pickford gibi kadronun kilit isimleriyle iletişimini sürdürerek tam desteğini sunmaya devam ediyor. Üstelik Maguire, Tuchel’in sözleşmesi Euro 2028’e kadar sürse bile milli takım kapısını tamamen kapatmayı reddediyor.
Oyuncu şunları ekledi: "İngiltere milli takımından emekli olacağımı sanmıyorum. Hala sunabileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. Seçilmeyi hak etmediğim bir zaman ve yer olabilir, ama muhtemelen yine de emekli olmayacağım. Bir kez daha milli forma giyebilirsem, buna değecektir."
- Getty Images Sport
Dikkatler yeniden Old Trafford'a çevriliyor
Maguire, 2026-27 sezonunda Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde sezon arası dönemini tamamen dinlenerek geçirecek. Milli takımdaki takım arkadaşları küresel bir turnuvanın yoğun baskısıyla karşı karşıya kalırken, tecrübeli savunma oyuncusu kulüpteki mükemmel formunu korumaya çalışacak. Bu yılın ilerleyen aylarında milli takım kadrosuna geri dönmeyi başarmak istiyorsa, Premier Lig'deki uzun soluklu performansını sürdürmesi her şeyden önemli.