Richard Martin

Çeviri:

Harry Maguire, Phil Foden ve Dünya Kupası kadrosu için rekabetin kızıştığı bu dönemde Uruguay ve Japonya maçlarında en çok şeyin söz konusu olduğu sekiz İngiliz oyuncu

H. Maguire
P. Foden
B. White
Ve sayıları 35'e çıktı. Thomas Tuchel'in, Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin kendi sahasında oynayacağı son iki maç için iki gruba ayrılacak genişletilmiş bir kadro belirleme kararı, Alf Ramsey'den bu yana Three Lions ile kupa kazanan ilk teknik direktör olma hedefiyle hareket eden Alman teknik adamın, öncüllerinden çok farklı bir yaklaşım benimsediğinin en son göstergesiydi.

Tuchel, yönettiği maçlarda gerçek bir rekabetin eksikliğini, 10 numara pozisyonu için Jude Bellingham ile Morgan Rogers’ı karşı karşıya getirmek gibi kadro içindeki rekabeti artırarak telafi etti.

Ayrıca, Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için, iki milli forması giymemiş oyuncu, biri beş yıldır İngiltere milli takımında forma giymemiş, diğeri ise saha dışı nedenlerle milli kariyeri tamamen sona ermiş gibi görünen bir oyuncu da dahil olmak üzere geniş bir kadro açıklayarak, Tuchel turnuva için 26 kişilik kadroya girebilmek için rekabeti daha da kızıştırdı.

GOAL, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki hafta en çok şeyin söz konusu olduğu oyunculara bir göz atıyor...

    Harry Maguire

    Manchester United'ın stoperi, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez kadroya geri döndü; bu, Michael Carrick yönetiminde daha da iyiye giden performansıyla Kırmızı Şeytanlar'a gösterdiği istikrarlı oyunların bir ödülüydü. Ancak kadroya geri dönüşünü tam anlamıyla kutlayamadı; zira aynı gün, United'ın Bournemouth'ta 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gördü ve bir penaltıya neden oldu.

    Maguire, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile Euro 2020'de forma giymiş ve neredeyse hiçbir maçı kaçırmamış olan kadrodaki en deneyimli oyunculardan biri. Sakatlığı nedeniyle Euro 2024'te forma giyememişti ve daha önce de çoğunlukla formda olmasına rağmen Tuchel tarafından göz ardı edilmişti.

    Alman teknik direktörün tercih ettiği yüksek savunma hattında nasıl başa çıkacağını görmek ilginç olacak, özellikle de Ruben Amorim yönetiminde, özellikle sezonun başlarında Brentford'a karşı alınan yenilgide, yüksek savunma hattında zaman zaman zorlandığını düşünürsek.

    • Reklam
    Ben White

    Ben White'ın İngiltere milli takımındaki kariyeri, 2022 Dünya Kupası'nın ortasında "kişisel nedenlerle" kadrodan ayrıldığından beri tartışmalar ve gizemlerle çevrili; bu ayrılıkla birlikte milli takımda sadece dört maça çıkmış oldu. En sık anlatılan hikayeye göre White, Gareth Southgate'in yardımcı antrenörü Steve Holland'ın, bu defans oyuncusunun futbolu ne kadar sevdiğini sorgulaması üzerine kadrodan ayrılmıştı.

    Ancak Southgate bu hikayeyi yalanladı ve ne kendisinin ne de Holland'ın oyuncuyla bir sorunu olmadığını vurguladı. Ayrıca, Katar Dünya Kupası'ndan sonra White'ı takıma geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığını, ancak oyuncunun seçilmeye hazır olmadığını söylediğini de açıkladı.

    Tuchel geçen yıl White ile iletişime geçtiğini açıklamıştı ve 12 ay sonra Jarell Quansah'ın yokluğunda oyuncu kadroya çağrıldı. Geri çağrılması sosyal medyada öfkeli tepkilere yol açtı; birçok kişi, dört yıl önce kadrodan ayrıldıktan sonra ikinci bir şansı hak etmediğini öne sürdü. White artık Arsenal'in ilk tercih edilen oyuncusu değil, ancak Jurrien Timber'ın sakatlığı ona geri dönüş yolu açtı ve şimdi yeniden milli takım oyuncusu oldu.

    White'ın stoper veya sağ bek olarak oynayabilme yeteneği, onu teknik direktör için daha da değerli kılıyor. Öte yandan, teknik direktör, oyuncunun boş zamanlarında futbol izlemeyi sevmediğini itiraf ettiği için rakipler hakkında bilgi sahibi olmadığı konusunda endişeli olabilir.

    Phil Foden

    Foden, yılbaşından bu yana formunun ne kadar düştüğü ve Manchester City’nin olağan ilk 11’inden uzaklaştığı göz önüne alındığında, 35 kişilik kadroya girebildiği için şanslı sayılabilir. Ne kadar gerilediğinin en açık göstergesi, Carabao Kupası finalinde 90. dakikada oyuna girmesiydi; Wayne Rooney bu hamleyi “hayırseverlik amaçlı bir oyuncu değişikliği”ne benzetmişti.

    Foden, City formasıyla son 20 maçında gol atamadı ve Aralık ayındaki parlak performansından bu yana tek göstergesi Şubat ayında Fulham'a karşı yaptığı bir asist oldu. Kulüp formunda düşüş yaşayan diğer bazı oyuncuların aksine, Foden'ın İngiltere milli takımında geriye düşebileceği büyük bir başarı geçmişi yok.

    Wembley'de "Futbol bazen basit değildir" dedi. "İnişler ve çıkışlar vardır ve bazen en iyi halinizde olamazsınız, hayat böyle. Önemli olan, kendinizi nasıl toparladığınızdır."

    Uruguay veya Japonya maçlarında kendisine verilen şansı değerlendirmezse, bir daha böyle bir fırsatı bulamayabilir.

    Cole Palmer

    Cole Palmer, Euro 2024 finalinde gol atıp yarı finalde asist yapmasına rağmen, o günden bu yana İngiltere milli takımında neredeyse hiç varlık gösteremediği ilginç bir duruma sahip. Hamstring ve kasık sakatlıkları nedeniyle Palmer, İngiltere'nin Dünya Kupası elemelerinde sadece bir kez forma giyebildi; buna karşılık UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez sahaya çıktı.

    Onun sıra dışı yeteneği, onu yedek kulübesinde bile bulundurmaya değer bir oyuncu yapıyor, ancak tercih ettiği sağ kanat forvet veya 10 numara pozisyonları için rekabet çok şiddetli. Son haftalarda kulüp formunda da düşüş yaşadı ve Chelsea'nin son dört maçını kaybetmesiyle eleştirilerin odağına oturdu.

    Cobbie Mainoo

    "Kobbie'yi seviyorsunuz," dedi Ruben Amorim, Aralık ayında Manchester United'ı takip eden gazetecilere küçümseyici bir tonla. "İngiltere milli takımında ilk 11'de oynuyor, ama bu, oynamaması gerektiğini düşündüğümde Kobbie'yi sahaya sürmem gerektiği anlamına gelmez."

    Amorim yönetiminde Mainoo'nun kadro dışı kalması, onun İngiltere milli takımındaki yerini kaybetmesine neden oldu, ancak Amorim'in yerine Carrick'in geçmesinden bu yana United'ın yeniden yükselişinde orta saha oyuncusunun rolü göz ardı edilemezdi ve Tuchel de bunu dikkate aldı. Mainoo, Marc Guehi hariç, Euro 2024'te İngiltere'nin tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Topa hakimiyeti ve pas dağıtımındaki yetenekleri, takımın sönük bir başlangıcın ardından finale yükselmesinin temelini oluşturdu.

    Asıl soru, Mainoo'nun Tuchel'in hızlı tempolu futbol vizyonuna uyup uymayacağı ve orta sahada ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştırmış gibi görünen Declan Rice ve Elliot Anderson'ın yanında bir rol bulup bulamayacağıdır.

    John Stones

    Dikkat çekici bir şekilde, John Stones bu sezon İngiltere milli takımında, Premier Lig’de Manchester City formasıyla oynadığı maç sayısından sadece bir tane daha az ilk on birde yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı ve geçen yıl emekliliği düşünmesine neden olduğunu söylediği ciddi sakatlık serisine rağmen, Tuchel ona son derece sadık kalarak onu üst üste dördüncü kez milli takım kadrosuna çağırdı.

    Bu durum, hem Tuchel'in deneyimli oyunculara verdiği değeri hem de Stones'un savunmadan topu çıkarma konusundaki eşsiz yeteneğini gösteriyor. Southgate de Stones'u defalarca kadroya aldı ve turnuva öncesinde fiziksel sorunları olmasına rağmen Euro 2024'teki yedi maçın hepsinde onu ilk 11'de sahaya sürdü.

    Ancak, Şubat ayında formuna kavuşmasından bu yana sadece Carabao Kupası ve FA Kupası'nda olmak üzere iki maçta forma giyen Stones'un kulübünde yeterince süre almaması endişe verici bir durum.


    Dominic Calvert-Lewin

    Ollie Watkins'in kadro dışı bırakılmasıyla birlikte forvet pozisyonunda bir boşluk oluştu ve Calvert-Lewin bu fırsatı değerlendirebilir; bu durum bir yıl önce pek olası görünmüyordu.

    Calvert-Lewin, Euro 2020'de Ukrayna maçında yedek olarak sahaya çıktıktan sonra milli takıma çağrılmamıştı. Sakatlıklar kariyerini ciddi şekilde sekteye uğrattı ve bu nedenle 2021 ile geçen yıl kulüpten ayrılana kadar Everton'ın Premier Lig maçlarının yarısından azında ilk 11'de yer aldı.

    Leeds'te sakatlık sorunlarını geride bıraktı ve 10 gol attı; bunlara, Aralık ayında Premier Lig'in ayın oyuncusu seçilmesini sağlayan altı maçta yedi gol attığı muhteşem bir seri de dahildir. Son dokuz maçında sadece bir gol atması konusunda bazı endişeler var, ancak İngiltere formasıyla gol atabilirse, Haziran ayında Kuzey Amerika'ya gitme biletini garantilemek için büyük bir adım atmış olacak.


    Dominic Solanke

    Solanke, 2017'de Southgate yönetiminde milli takımdaki ilk maçına çıktıktan sonra yedi yıl bekledikten sonra, Kasım 2024'te Lee Carsley yönetimindeki İngiltere milli takımında son kez forma giydi. Ağustos ayında ayak bileğinden sakatlandıktan sonra dört buçuk ay sahalardan uzak kalmış ve kadroya girememişti.

    Ocak ayında sahalara döndüğünden bu yana etkileyici bir verimlilikle gol attı ve küme düşme hattının eşiğinde olan Tottenham formasıyla tüm turnuvalarda altı gol kaydetti.

