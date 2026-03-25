Harry Maguire, Phil Foden ve Dünya Kupası kadrosu için rekabetin kızıştığı bu dönemde Uruguay ve Japonya maçlarında en çok şeyin söz konusu olduğu sekiz İngiliz oyuncu

Ben White'ın İngiltere milli takımındaki kariyeri, 2022 Dünya Kupası'nın ortasında "kişisel nedenlerle" kadrodan ayrıldığından beri tartışmalar ve gizemlerle çevrili; bu ayrılıkla birlikte milli takımda sadece dört maça çıkmış oldu. En sık anlatılan hikayeye göre White, Gareth Southgate'in yardımcı antrenörü Steve Holland'ın, bu defans oyuncusunun futbolu ne kadar sevdiğini sorgulaması üzerine kadrodan ayrılmıştı.
Ancak Southgate bu hikayeyi yalanladı ve ne kendisinin ne de Holland'ın oyuncuyla bir sorunu olmadığını vurguladı. Ayrıca, Katar Dünya Kupası'ndan sonra White'ı takıma geri dönmesi için ikna etmeye çalıştığını, ancak oyuncunun seçilmeye hazır olmadığını söylediğini de açıkladı.
Tuchel geçen yıl White ile iletişime geçtiğini açıklamıştı ve 12 ay sonra Jarell Quansah'ın yokluğunda oyuncu kadroya çağrıldı. Geri çağrılması sosyal medyada öfkeli tepkilere yol açtı; birçok kişi, dört yıl önce kadrodan ayrıldıktan sonra ikinci bir şansı hak etmediğini öne sürdü. White artık Arsenal'in ilk tercih edilen oyuncusu değil, ancak Jurrien Timber'ın sakatlığı ona geri dönüş yolu açtı ve şimdi yeniden milli takım oyuncusu oldu.
White'ın stoper veya sağ bek olarak oynayabilme yeteneği, onu teknik direktör için daha da değerli kılıyor. Öte yandan, teknik direktör, oyuncunun boş zamanlarında futbol izlemeyi sevmediğini itiraf ettiği için rakipler hakkında bilgi sahibi olmadığı konusunda endişeli olabilir.