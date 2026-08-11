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Harry Maguire, Michael Carrick yönetiminde Manchester United'ın ivmesini yeni sezona taşıması çağrısında bulundu
Manchester United ivme kazanıyor
United, 2025-26 sezonunun etkileyici bir şekilde tamamlanmasının ardından mayıs ayında resmen göreve getirilen kalıcı başantrenör Carrick yönetimindeki ilk tam sezonuna hazırlanıyor. Carrick ocak ayında takımın başına geçtiğinden bu yana Premier League'de hiçbir takım United'dan daha fazla maç kazanmadı (12) veya daha fazla gol atmadı (33). Manchester United'ın sezon öncesi hazırlıkları, Rosenborg ve Atletico Madrid karşısında alınan galibiyetlerin yanı sıra Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalınmasının ardından hız kesmeden devam etti.
- Getty Images Sport
Savunmacı taktiksel gelişimi öne çıkardı
Maguire, yeni sezon öncesinde Carrick'in göreve gelişinden bu yana Premier League'de toplanan en yüksek puanın takım için temel ölçüt olması gerektiğine inanıyor.
33 yaşındaki savunmacı, kulübün resmi medyasına konuşurken, sezon öncesi kampı boyunca yeni taktiksel yaklaşımları geliştirirken olumlu ivmelerini korumanın önemine dikkat çekti: "Eğer bu ivmeyi sürdürebilirsek, bu harika olur. O göreve geldiğinden beri Premier League'de en fazla puanı biz topladık, bu yüzden bu sezon hedefimiz bu olacak.
"Ama yeni fikirlerimiz ve yeni oyun şekillerimiz olacak. Teknik direktörün bizden görmek istediği farklı taktikler olacak. Birçok maçta iyi oynadık ama daha da iyi oynayabilirdik. Oyuncular olarak bunun farkındayız.
"Sezon öncesi kampında bunun üzerinde çok çalıştık ve bence bu sezon bizden çok daha iyi performanslar göreceksiniz."
Tam ara, hazırlıklara yardımcı oluyor
Thomas Tuchel'in Maguire'ı bu yazki Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna almama kararı, gizli bir nimete dönüştü ve onun sezon öncesi kamp programını eksiksiz tamamlamasını sağladı. Stoper, yılın başından bu yana Carrick yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi ve takım arkadaşları arasında Premier League'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu (44).
Maguire, fiziksel durumunun da giderek daha iyiye gittiğini hissederken, yakın zamanda ülkelerini küresel sahnede temsil eden oyuncuların dönüşünü de memnuniyetle karşıladı. Şöyle dedi: "Sezon öncesi kamp döneminde geçen her haftayla birlikte fiziğinizin geliştiğini hissediyorsunuz. Doğrudan 60 dakikalık bir maça çıkıp kendimi adım adım yukarı taşıyabilmek güzel oldu.
"Gidişattan memnunum. Takım olarak gerçekten çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz formdayız ve güçlü görünüyoruz. Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncuların geri gelmesi harika. Bu, kadromuzu daha da güçlendiriyor ve forma rekabetini artırıyor; bu kulüpte olması gereken de bu."
- Bildbyran
Kritik açılış maçları bekliyor
United, Premier League sezonuna 22 Ağustos'ta Maguire'ın eski kulüplerinden biri olan yeni yükselen Hull City deplasmanında başlayacak. Ardından eylül ayındaki milli ara öncesinde Ipswich Town, Everton, Manchester City ve Fulham'a karşı erken istikrar gerektiren zorlu bir fikstürle karşılaşacak.
Maguire, üst sıra yarışında geriye düşmemek için ilk maçtan maksimum puan almanın önemini vurguladı: "Premier League'de her zaman iyi bir başlangıç yapmak istersiniz. Premier League'de sonradan açığı kapatmaya çalışmak istemezsiniz çünkü çok fazla iyi takım var. Kolay maç yok. Kime karşı oynarsanız oynayın, üç puan için sahaya çıkıp mücadele etmek zorundasınız çünkü bir sonraki hafta da en az bunun kadar zor olacak ve bu da Premier League'in doğasında var."
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