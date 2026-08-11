Maguire, yeni sezon öncesinde Carrick'in göreve gelişinden bu yana Premier League'de toplanan en yüksek puanın takım için temel ölçüt olması gerektiğine inanıyor.

33 yaşındaki savunmacı, kulübün resmi medyasına konuşurken, sezon öncesi kampı boyunca yeni taktiksel yaklaşımları geliştirirken olumlu ivmelerini korumanın önemine dikkat çekti: "Eğer bu ivmeyi sürdürebilirsek, bu harika olur. O göreve geldiğinden beri Premier League'de en fazla puanı biz topladık, bu yüzden bu sezon hedefimiz bu olacak.

"Ama yeni fikirlerimiz ve yeni oyun şekillerimiz olacak. Teknik direktörün bizden görmek istediği farklı taktikler olacak. Birçok maçta iyi oynadık ama daha da iyi oynayabilirdik. Oyuncular olarak bunun farkındayız.

"Sezon öncesi kampında bunun üzerinde çok çalıştık ve bence bu sezon bizden çok daha iyi performanslar göreceksiniz."