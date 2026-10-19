Getty Images Sport
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Harry Maguire, Leeds beraberliğinin ardından Manchester United'daki takım arkadaşlarının “cesaret” eksikliğini sorguladı ve Lisandro Martinez hakkındaki “tartışmalara” değindi
Elland Road'da puanlar paylaşıldı
Manchester United'ın Premier League sezonuna tutuk başlangıcı, pazar günü Leeds United ile 1-1 berabere kalmasıyla sürdü. Michael Carrick'in ekibi, Bryan Mbeumo'nun 35. dakikada yakın mesafeden attığı golle North Yorkshire'da öne geçti. Ancak Dominic Calvert-Lewin, devre arasından kısa süre sonra iyi çalışılmış bir korner organizasyonunu gole çevirerek Manchester United'ın üstünlüğünü sona erdirdi.
Bu sonuçla Manchester United, ligdeki ilk yedi maçında yalnızca bir galibiyet alarak 13. sırada kaldı. Art arda gelen puan kayıpları Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. Carrick, hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından yönetimin yüksek beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.
- Getty Images Sport
Maguire daha fazla cesaret istiyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan Maguire, takımının eksiklerini değerlendirirken sözünü sakınmadı. İngiliz savunmacı, ev sahibi ekibi orta sahada zorlamayı planlamalarına rağmen üç puanı alamamalarının başlıca nedeni olarak topa sahipken yeterince soğukkanlı davranamamalarını gösterdi.
“Topla biraz daha cesur oynayabilir, baskı altında topu kontrol edebilirdik,” diyen Maguire, “Ama şu anda olmamız gerektiği kadar cesur değiliz. Bu cesareti yeniden kazanmalıyız çünkü Man Utd adına maç kazanmak için bu cesarete ve soğukkanlılığa ihtiyacımız var,” ifadelerini kullandı.
Maguire, takımının topla oynama kalitesini sorgulasa da oyuncuların ortaya koyduğu çabayı eleştirmedi. “Birlikteliğimizi, mücadele ruhumuzu ve savaşma isteğimizi sorgulayamazsınız. Burası deplasmanda oynaması zor bir yer,” dedi. “Leeds ligde çok iyi gidiyor. Daha iyi olabiliriz. Topla daha fazla kalite göstermeliyiz. Böyle deplasmanlarda duran toplarda rakibe üstünlük kurduramazsınız. Biz ise bir duran top golü yedik ve bu gol onları yeniden maça ortak etti.
“Maç boyunca sahadaki dizilişimizde rahattık. Çok fazla fırsat yaratamadılar. İkinci yarıda duran toptan gol yemek hayal kırıklığı yarattı. Mücadeleyi sürdürmek zorundaydık. Yaklaşık 70. dakikada oyunda dengeyi kurduk ve galibiyete daha yakın taraf gibi görünüyorduk ama beraberlik muhtemelen adil bir sonuç.”
Martinez’le ilgili tartışmaları geride bırakmak
Elland Road'daki beraberlik, United için çalkantılı geçen birkaç günün son noktası oldu. Salı günü Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık Şampiyonlar Ligi yenilgisi de bu dönemi daha da zorlu hâle getirmişti. Avrupa'daki bu yenilginin ardından Martinez, teknik direktör Jason Wilcox'tan kamuoyu önünde daha fazlasını talep etti ve Carrick yerine kulüp yönetiminin sorgulanması gerektiğini öne sürdü.
Saha dışındaki gelişmelere değinen Maguire, Carrington'da tarafların aralarındaki meseleyi çözdüğünü doğruladı. Savunma oyuncusu, “Bu hafta kulüp etrafında çok fazla tartışma yaşandı. Her hafta oluyor ama bu hafta daha da fazlaydı. Lisandro konuştu, özür diledi, biz de meseleyi geride bıraktık” dedi.
- AFP
Carrick üzerindeki baskı artıyor
Carrick, yeni fiziksel durum sorunlarıyla uğraşırken özgüven eksikliği açıkça görülen kadroyu yeniden motive etmenin bir yolunu bulmak zorunda. Martinez, hafta içindeki sert çıkışına rağmen Leeds karşısında ilk 11'de başladı. Ancak savunma oyuncusu, uyluğundaki sorun nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Noussair Mazraoui girdi.
United puan tablosunun alt yarısında kalırken Avrupa maçları da yoğun fikstürünü daha da ağırlaştırıyor. Manchester United'ın üst üste iyi sonuçlar almaya acilen ihtiyacı var. Teknik ekip, yolunda gitmeyen Premier League sezonunu yeniden rayına oturtmaya çalışırken Martinez'in fiziksel durumunu yakından takip edecek.
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