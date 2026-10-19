Maçın bitiş düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan Maguire, takımının eksiklerini değerlendirirken sözünü sakınmadı. İngiliz savunmacı, ev sahibi ekibi orta sahada zorlamayı planlamalarına rağmen üç puanı alamamalarının başlıca nedeni olarak topa sahipken yeterince soğukkanlı davranamamalarını gösterdi.

“Topla biraz daha cesur oynayabilir, baskı altında topu kontrol edebilirdik,” diyen Maguire, “Ama şu anda olmamız gerektiği kadar cesur değiliz. Bu cesareti yeniden kazanmalıyız çünkü Man Utd adına maç kazanmak için bu cesarete ve soğukkanlılığa ihtiyacımız var,” ifadelerini kullandı.

Maguire, takımının topla oynama kalitesini sorgulasa da oyuncuların ortaya koyduğu çabayı eleştirmedi. “Birlikteliğimizi, mücadele ruhumuzu ve savaşma isteğimizi sorgulayamazsınız. Burası deplasmanda oynaması zor bir yer,” dedi. “Leeds ligde çok iyi gidiyor. Daha iyi olabiliriz. Topla daha fazla kalite göstermeliyiz. Böyle deplasmanlarda duran toplarda rakibe üstünlük kurduramazsınız. Biz ise bir duran top golü yedik ve bu gol onları yeniden maça ortak etti.

“Maç boyunca sahadaki dizilişimizde rahattık. Çok fazla fırsat yaratamadılar. İkinci yarıda duran toptan gol yemek hayal kırıklığı yarattı. Mücadeleyi sürdürmek zorundaydık. Yaklaşık 70. dakikada oyunda dengeyi kurduk ve galibiyete daha yakın taraf gibi görünüyorduk ama beraberlik muhtemelen adil bir sonuç.”



