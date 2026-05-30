Harry Maguire İtalya macerasına mı atılıyor? Manchester United'ın savunma oyuncusu, yakın zamanda sözleşmesini uzatmış olmasına rağmen Serie A'nın dev kulüplerinden 'teklif aldı'
Kırmızı Şeytanlar'ın tecrübeli oyuncusu İtalya'da iş arıyor
İtalyan gazetesiLa Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter yöneticileri Beppe Marotta ve Piero Ausilio, gelecek sezon için planlar yaparken dünyanın dört bir yanından gelen teklifleri değerlendiriyorlar ve en son teklif Premier Lig’den geldi. 2019 yılında 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United’a transfer olduğunda dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olan Maguire, İtalyan devleri için potansiyel bir çözüm olarak gündeme getirildi.
İngiltere milli takım oyuncusu, Nisan ayında yeni bir sözleşme imzalayarak 2027 yılına kadar Old Trafford'da kalacak, ancak Manchester'daki geleceği belirsiz. Thomas Tuchel yönetimindeki Dünya Kupası kadrosuna girememesi ve uzun süredir devam eden uyluk sakatlığıyla mücadele etmesinin ardından, İtalya'da yeni bir başlangıç yapması gündemde olabilir.
Maguire, yıllar boyunca maruz kaldığı yoğun eleştirilerle ilgili olarak daha önce, "Beni eleştiriyorlar çünkü United'ın kaptanıyım ve manşetlere çıkıyorum. Tıklanma sayısını artırmak için uydurma haberler yaratıyorlar" demişti.
Maguire'ın önünde bir başka hedef
Maguire’in San Siro’ya transfer olma ihtimali göz alıcı bir konu olsa da, Inter’in transfer ekibi şu anda başka bir oyuncuya odaklanmış durumda. Udinese'den Oumar Solet, istek listesinin en başında yer alıyor. Nerazzurri, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyu Cristian Chivu'nun taktik sistemine uyan ideal modern defans oyuncusu olarak görüyor. Solet, Serie A'da etkileyici bir performans sergiledi ve ligin en iyi top taşıyan defans oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Oaktree sahiplerinin desteğini alan Inter yönetimi, Solet ile 2031 yılına kadar sürecek devasa bir uzun vadeli sözleşme yapmayı düşündüğü bildiriliyor. Bu strateji, sahada teknik istikrar ve bilançoda finansal değer sağlayabilecek genç, yüksek değerli oyuncuları kadroya katma arzusuyla uyumlu. Solet'in geleneksel bir stoper olarak veya üçlü savunmada hücumcu bir rol üstlenebilme yeteneği, onu yaşlanan Maguire'e göre tercih edilen seçenek haline getiriyor.
Savunmadaki oyuncu göçü, Inter'i harekete geçmeye zorluyor
Savunmada yeni kanın aciliyetinin kaynağı, kulüpte yaklaşan birkaç önemli ayrılıktır. Uzun süredir takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Francesco Acerbi’nin sözleşmesi sona ermek üzereyken, Stefan de Vrij’in de ayrılması bekleniyor; bu durum Nerazzurri’nin savunma hattının merkezinde önemli bir boşluk yaratacak. Scudetto ve Coppa Italia şampiyonluklarını korumak zorunda olan Chivu’nun, takıma hemen katkı sağlayabilecek takviyelere ihtiyacı var.
Maguire'nin tecrübesi bu boşluğu doldurmaya kesinlikle yardımcı olacaktır, ancak son dönemdeki sakatlık geçmişi endişe vericidir. Defans oyuncusu 2025-26 sezonunda 25 maça çıktı ve dört gol katkısı sağladı, ancak tekrarlayan uyluk sorunu istikrarını engelledi.
Old Trafford'da uzun yıllara dayanan bir inceleme geleneği
Maguire İtalya'ya transfer olursa, Manchester'da hem liderlik hem de aşırı baskı ile damgalanmış karmaşık bir miras bırakmış olacak. United formasıyla çıktığı 237 maçta sık sık sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan oyuncu, 2022'de evine bomba tehdidi gönderilmesiyle en zor dönemini yaşadı. Bu tür olaylar, sık sık mesleki itibarını korumak zorunda kalan savunma oyuncusunu açıkça yıprattı.
Maguire'ın bahsettiği "yalan haberlere" rağmen, onun kalitesi yadsınamaz ve Serie A, Chris Smalling ve Fikayo Tomori gibi Premier League savunmacıları için genellikle canlandırıcı bir ortam olduğunu kanıtlamıştır.