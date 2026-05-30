Harry Maguire İtalya macerasına mı atılıyor? Manchester United'ın savunma oyuncusu, yakın zamanda sözleşmesini uzatmış olmasına rağmen Serie A'nın dev kulüplerinden 'teklif aldı'

İtalyan gazetesiLa Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter yöneticileri Beppe Marotta ve Piero Ausilio, gelecek sezon için planlar yaparken dünyanın dört bir yanından gelen teklifleri değerlendiriyorlar ve en son teklif Premier Lig’den geldi. 2019 yılında 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United’a transfer olduğunda dünyanın en pahalı savunma oyuncusu olan Maguire, İtalyan devleri için potansiyel bir çözüm olarak gündeme getirildi.

İngiltere milli takım oyuncusu, Nisan ayında yeni bir sözleşme imzalayarak 2027 yılına kadar Old Trafford'da kalacak, ancak Manchester'daki geleceği belirsiz. Thomas Tuchel yönetimindeki Dünya Kupası kadrosuna girememesi ve uzun süredir devam eden uyluk sakatlığıyla mücadele etmesinin ardından, İtalya'da yeni bir başlangıç yapması gündemde olabilir.

Maguire, yıllar boyunca maruz kaldığı yoğun eleştirilerle ilgili olarak daha önce, "Beni eleştiriyorlar çünkü United'ın kaptanıyım ve manşetlere çıkıyorum. Tıklanma sayısını artırmak için uydurma haberler yaratıyorlar" demişti.