Harry Maguire, İngiltere'nin berabere kaldığı maçta Ronald Araujo'nun Phil Foden'a yaptığı korkunç faulün cezasız kalmasına izin verdiği için hakem Sven Jablonski'yi sert bir şekilde eleştirdi

Uzun zamandır beklenen milli takım dönüşünü gerçekleştiren Ben White için de gece aynı derecede dramatikti. Arsenal oyuncusu ev sahibi takımı öne geçiren golü atmayı başarsa da, Wembley seyircisinin bir kısmından yuhalama sesleri duydu. Akşam, uzatma dakikalarında VAR’ın Federico Vinas’a yaptığı müdahale nedeniyle kendisine karşı penaltı kararı vermesiyle savunma oyuncusu için tatsız bir şekilde sona erdi; bu durum Maguire’ın hakemleri bir kez daha sorgulamasına neden oldu. "Oyuna girdiğinde harika oynadığını düşündüm. O pozisyon (penaltı) için savunma konusunda bir şey söyleyemem - o pozisyonda ben olsaydım ben de şutu engellemeye çalışırdım. Yapmamız gereken budur. Bu gerçekten çok hafif bir penaltıydı," diye ekledi Maguire.