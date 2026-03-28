Goal.com
Canlı
FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP
Donny Afroni

Çeviri:

Harry Maguire, İngiltere'nin berabere kaldığı maçta Ronald Araujo'nun Phil Foden'a yaptığı korkunç faulün cezasız kalmasına izin verdiği için hakem Sven Jablonski'yi sert bir şekilde eleştirdi

Harry Maguire, İngiltere'nin Uruguay ile oynadığı sinir bozucu beraberliğin ardından hakem Sven Jablonski'yi sert bir şekilde eleştirdi ve Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun Phil Foden'a yaptığı korkunç faulün ardından nasıl sahada kalabildiğini sorguladı. Manchester City'nin orta saha oyuncusu bu müdahelenin ardından sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı; bu durum, Wembley'deki hakem performansına Three Lions kampında büyük öfkeye yol açtı.

  • Foden sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı; Tuchel öfkelendi

    Olay, Wembley'de oynanan gergin bir hazırlık maçı sırasında meydana geldi. Foden, agresif bir müdahaleyle yere serildi ve City'nin yıldızı, ayak bileğini tutarak şiddetli bir acı çekti. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in saha kenarında öfkesini dördüncü hakeme yönelttiği görüldü. Foden sonunda Cole Palmer ile değiştirildi; bu durum, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte oyuncunun fiziksel durumu konusunda endişeleri artırdı.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Maguire, Araujo'nun cezalandırılmaması üzerine öfkeyle ayrıldı

    Maguire, hakem performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve gösterilen hoşgörünün 2026 Dünya Kupası öncesinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ima etti. Kırmızı kart verilmemesine duyduğu şaşkınlığı dile getiren tecrübeli stoper, ITV'ye şunları söyledi: "Böyle faullere karşı kırmızı kart çıkmaması normal değil. Dünya Kupası'na birkaç ay kaldı ve hakemler bu tür faullere izin veriyor... Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Önümüze bakmalı, maçı daha iyi yönetmeli ve galibiyetle ayrılmalıyız. Sahada iyi bir performans sergiledik, birçok olumlu yönümüz var ama üzerinde çalışmamız gereken noktalar da var."

  • Maçın son dakikalarında Beyaz'ın hareketlerini savunmak

    Uzun zamandır beklenen milli takım dönüşünü gerçekleştiren Ben White için de gece aynı derecede dramatikti. Arsenal oyuncusu ev sahibi takımı öne geçiren golü atmayı başarsa da, Wembley seyircisinin bir kısmından yuhalama sesleri duydu. Akşam, uzatma dakikalarında VAR’ın Federico Vinas’a yaptığı müdahale nedeniyle kendisine karşı penaltı kararı vermesiyle savunma oyuncusu için tatsız bir şekilde sona erdi; bu durum Maguire’ın hakemleri bir kez daha sorgulamasına neden oldu. "Oyuna girdiğinde harika oynadığını düşündüm. O pozisyon (penaltı) için savunma konusunda bir şey söyleyemem - o pozisyonda ben olsaydım ben de şutu engellemeye çalışırdım. Yapmamız gereken budur. Bu gerçekten çok hafif bir penaltıydı," diye ekledi Maguire.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele

    Hakem tartışmalarına rağmen, Maguire’ın ilk 11’e geri dönüşü en çok konuşulan konular arasındaydı. Onu önceki yönetimde vazgeçilmez kılan liderlik özelliklerini sergileyen Maguire, maçın son saniyelerinde golü önleyen bir blok yaparak beraberliği korudu. Performansı, Tuchel'in planlarında hâlâ önemli bir yer tuttuğunu gösterdi ve milli takımın birçok eleştirmeni tarafından hak ettiği değeri görmeyen bir tecrübe kattı. Üç Aslanlar son hazırlık maçlarına hazırlanırken, kadroya girmek için yedek oyuncular üzerindeki baskı devam ediyor.

