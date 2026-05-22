Getty/GOAL
Çeviri:
Harry Maguire, İngiltere kadrosuna alınmaması üzerine yaptığı açıklamayla Thomas Tuchel'i 'şaşırttı'; teknik direktör ise savunma oyuncusunun kalitesini övdü
Tecrübeli savunma oyuncusu kadrodan çıkarıldı
33 yaşındaki United stoperi Perşembe günü kaderini öğrendi ve hemen sosyal medyaya başvurarak kadroda yer alamadığını doğrulayan duygusal bir açıklama yaptı. Bu kişisel açıklama, Tuchel'in Cuma günü yaptığı resmi açıklamadan önce geldi. Teknik direktör, bu açıklamada Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, John Stones ve Jarell Quansah'ı da içeren savunma seçeneklerini resmen açıkladı. Geçen Mart ayında kadroda yer alan Maguire'ın erken açıklaması, son basın toplantısı öncesinde medyada hemen spekülasyonlara yol açtı.
- Getty Images Sport
Tuchel, savunma kadrosu seçim sürecini ele alıyor
Özel görüşmelerinin yarattığı yankıları ve oyuncunun ardından gelen kamuoyu tepkisini değerlendiren İngiltere milli takım teknik direktörü, taktiksel tutarlılığını açıklarken defans oyuncusuna duyduğu büyük mesleki saygıyı vurguladı.
Tuchel şunları söyledi: "Biraz şaşırdım, ancak onun kişiliğine ve kalitesine büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdi, hayal kırıklığını ve bunun nedenini anlayabiliyorum.
Yine de biraz şaşırdım çünkü özel bir görüşme yaptık ve duygularını ifade etme şansı vardı, ki bunu da yaptı. Bu gayet adil çünkü kadroda yer alması için tüm nedenleri görebiliyorum. Ancak kararımız, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bizi taşıyan merkez savunmacılarımızın arkasında kararlı bir şekilde durmak yönünde.
"Bazıları, sorumluluk üstlenen ve standartları yüksek tutan liderlik grubunun bir parçası. Bu, bireyler aleyhine gibi görünse de, bu 26 oyuncu için verilen bir karardı."
Maguire sosyal medyadan şaşkınlığını dile getirdi
Bu karar, iç sahada gösterdiği başarılı performansın ardından kadroda yerini garantilediğine son derece emin olan deneyimli milli oyuncudan anında duygusal bir tepki aldı.
Takipçilerine doğrudan bir açıklama yapan Maguire, şunları söyledi: "Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar karşısında şok oldum ve çok üzüldüm. Yıllar boyunca o formayı giyip ülkemi temsil etmekten daha çok sevdiğim bir şey olmadı.
"Geçirdiğim sezonun ardından bu yaz ülkem için önemli bir rol oynayabileceğime emindim. Bu karar karşısında şok oldum ve çok üzüldüm. Tüm oyunculara bu yaz için başarılar diliyorum."
- Getty Images Sport
L Grubu'nda önümüzdeki zorlu mücadeleler
İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın yer aldığı zorlu L Grubu'nda mücadeleye hazırlanırken, Tuchel'in kadro seçimindeki riski hemen rekabet ortamında sınanacak. Taktiksel sistem, Maguire'ın hava topu hakimiyeti olmadan zorlu bir fiziksel sınava tabi tutulacak ve bu durum, teknik direktörün sağlam kadro stratejisini haklı çıkarmak için geri kalan liderlik grubu üzerinde büyük bir baskı yaratacak. Öte yandan, kadro dışı kalan savunma oyuncusu, yaz tatiline bu hayal kırıklığını sindirmeye çalışarak girecek ve ardından lig öncesi hazırlık antrenmanlarına geri dönecek.