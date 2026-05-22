Özel görüşmelerinin yarattığı yankıları ve oyuncunun ardından gelen kamuoyu tepkisini değerlendiren İngiltere milli takım teknik direktörü, taktiksel tutarlılığını açıklarken defans oyuncusuna duyduğu büyük mesleki saygıyı vurguladı.

Tuchel şunları söyledi: "Biraz şaşırdım, ancak onun kişiliğine ve kalitesine büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdi, hayal kırıklığını ve bunun nedenini anlayabiliyorum.

Yine de biraz şaşırdım çünkü özel bir görüşme yaptık ve duygularını ifade etme şansı vardı, ki bunu da yaptı. Bu gayet adil çünkü kadroda yer alması için tüm nedenleri görebiliyorum. Ancak kararımız, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında bizi taşıyan merkez savunmacılarımızın arkasında kararlı bir şekilde durmak yönünde.

"Bazıları, sorumluluk üstlenen ve standartları yüksek tutan liderlik grubunun bir parçası. Bu, bireyler aleyhine gibi görünse de, bu 26 oyuncu için verilen bir karardı."