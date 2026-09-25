Ancak Tuchel'in başka fikirleri var gibi görünüyor. Maguire'ın üst düzey uluslararası kariyerinin bitip bitmediği sorulduğunda, GOAL'e KingWins katkılarıyla özel açıklamalarda bulunan eski İngiltere yıldızı Walker şöyle dedi: "İnsan öyle olduğunu düşünebilir ama özgüven açısından bence zaman zaman ciddi darbeler aldı. Bazen bundan kolay kolay toparlanamazsınız çünkü bir hata yaptığınız ya da bir maç kaybettiğiniz anda herkes üzerinize gelir.

"Kafasını eğip çalışması, Manchester United'da düzenli olarak oynaması ve iyi performans göstermesi gerekiyor. Şu anda İngiltere'yi düşünmesi gerektiğini sanmıyorum. Yeniden eskiden olduğu oyuncuya dönmeye odaklanmalı.

"Birisi sakatlanır ya da başka bir şey olur ve İngiltere'de bir fırsat doğarsa, o zaman elbette bu şansı değerlendirmeli. İngiltere'yi tamamen göz ardı etmesi gerektiğini söylemiyorum. Sadece kulüp futboluna odaklanmalı ve başkalarının onunla ilgili şüphelerini kafasından çıkarmalı.

"Manchester United ile Fulham'ı izledim ve açıkçası sahada iki kötü savunma vardı. İki takım da dağınık görünüyordu ve maç 5-5 bitebilirdi.

"Maguire'ın yeteneği var. Ayrıca İngiltere savunmasının da kesinleştiğini düşünmüyorum. Büyük bir turnuvada, özellikle önünüzde iki ön libero varken çok gol yiyorsanız, ele alınması gereken bir sorun var demektir.

"Turnuvaları ve ligleri gol yemeyerek kazanırsınız. Arsenal'a bakın. Savunmada açık vermeye başladığınız anda kendinizi baskı altına sokarsınız. Bir futbol maçını kazanmak için her hafta iki ya da üç gol atmanız gerekiyorsa, bu her zaman olmaz."