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Harry Maguire'ın İngiltere kariyeri sona mı erdi? Eski İngiltere stoperi Des Walker, Man Utd savunmacısının neden 66 maçta kalabileceğini açıkladı
Maguire, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
18 ay boyunca adeta çölde kaybolmuş gibi olan Maguire, 2026 Mart ayında Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçları için yeniden İngiltere kadrosuna çağrıldı. Uruguay ve Japonya ile oynanan maçlarda forma giydi.
Kuzey Amerika’ya giden uçakta yaz boyunca ona yer çıkmadı; John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn ve Jarell Quansah tercih edildi. Trevoh Chalobah ise Tino Livramento’nun sakatlığı sonrası yedek olarak kadroya alındı.
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Manchester United'da güven yeniden kazanıldı
Maguire, daha önce büyük turnuvalarda ülkesini hiç yarı yolda bırakmamış olmasına rağmen kadro dışında bırakılmasının yarattığı hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak bir süredir şüphe duyanları kendisine inandırmak için mücadele ediyor.
Kulüp kaptanlığının elinden alınması ve yedek kulübesine çekilmesinin ardından Old Trafford’daki geleceğiyle ilgili ciddi sorular soruldu, ancak Manchester'da yeniden güven ve itibar kazandı. Bu da yeni 12 aylık sözleşmeye imza atmasını sağladı.
Maguire, Michael Carrick yönetiminde düzenli olarak forma giydi. 2026-27 sezonunda savunmadaki açıkları kapatmaya çalışan takımda, birçok kişi 33 yaşındaki tavizsiz oyuncunun engin tecrübesini İngiltere için hâlâ faydalı şekilde kullanabileceğini öne sürdü.
Maguire, İngiltere formasıyla son maçına mı çıktı?
Ancak Tuchel'in başka fikirleri var gibi görünüyor. Maguire'ın üst düzey uluslararası kariyerinin bitip bitmediği sorulduğunda, GOAL'e KingWins katkılarıyla özel açıklamalarda bulunan eski İngiltere yıldızı Walker şöyle dedi: "İnsan öyle olduğunu düşünebilir ama özgüven açısından bence zaman zaman ciddi darbeler aldı. Bazen bundan kolay kolay toparlanamazsınız çünkü bir hata yaptığınız ya da bir maç kaybettiğiniz anda herkes üzerinize gelir.
"Kafasını eğip çalışması, Manchester United'da düzenli olarak oynaması ve iyi performans göstermesi gerekiyor. Şu anda İngiltere'yi düşünmesi gerektiğini sanmıyorum. Yeniden eskiden olduğu oyuncuya dönmeye odaklanmalı.
"Birisi sakatlanır ya da başka bir şey olur ve İngiltere'de bir fırsat doğarsa, o zaman elbette bu şansı değerlendirmeli. İngiltere'yi tamamen göz ardı etmesi gerektiğini söylemiyorum. Sadece kulüp futboluna odaklanmalı ve başkalarının onunla ilgili şüphelerini kafasından çıkarmalı.
"Manchester United ile Fulham'ı izledim ve açıkçası sahada iki kötü savunma vardı. İki takım da dağınık görünüyordu ve maç 5-5 bitebilirdi.
"Maguire'ın yeteneği var. Ayrıca İngiltere savunmasının da kesinleştiğini düşünmüyorum. Büyük bir turnuvada, özellikle önünüzde iki ön libero varken çok gol yiyorsanız, ele alınması gereken bir sorun var demektir.
"Turnuvaları ve ligleri gol yemeyerek kazanırsınız. Arsenal'a bakın. Savunmada açık vermeye başladığınız anda kendinizi baskı altına sokarsınız. Bir futbol maçını kazanmak için her hafta iki ya da üç gol atmanız gerekiyorsa, bu her zaman olmaz."
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İngiltere'nin 2026 fikstürü: Uluslar Ligi İspanya karşılaşmasıyla başlıyor
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi’ndeki son macerasına başlarken savunmada biraz daha sağlam görünmeyi umuyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya, cumartesi günü A3 Grubu karşılaşmalarının başlangıcı için Wembley Stadyumu’na gelecek.
Önümüzdeki iki hafta içinde Çekya ve Hırvatistan ile de karşılaşılacak, Maguire ise uzaktan izlemek zorunda kalan isimler arasında yer alıyor. Son üç maçını kazanamayan ve Premier League’de son dokuz puandan sadece ikisini alabilen United, 10 Ekim’de sahasında Tottenham’ı ağırlayacağı maça gün sayarken o da Carrington’daki antrenman sahasında vakit geçirecek.
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