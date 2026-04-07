Getty Images Sport
Çeviri:
Harry Maguire hiçbir yere gitmiyor! Yeniden formuna kavuşan Manchester United savunmacısı, Michael Carrick yönetimindeki olağanüstü dönüşü tamamlamak üzere yeni bir sözleşme imzaladı
Maguire, Old Trafford'da kalmaya devam etmekten büyük mutluluk duyuyor
Maguire, yeni sözleşmesi hakkında Manchester United'ın kulüp kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United'ı temsil etmek en büyük onurdur. Bu, beni ve ailemi her gün gururlandıran bir sorumluluktur.
"Bu inanılmaz kulüpteki yolculuğumu en az sekiz sezona uzatmaktan ve özel taraftarlarımızın önünde oynamaya devam ederek birlikte daha da muhteşem anlar yaratmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
"Bu heyecan verici kadronun hırsını ve potansiyelini hissedebilirsiniz. Büyük kupalar için mücadele etme konusunda tüm kulübün kararlılığı herkesin gözü önünde ve birlikte yaşayacağımız en güzel anların henüz önümüzde olduğuna eminim."
- Getty Images Sport
Wilcox, defans oyuncusunun 'zihniyetini' övüyor
Manchester United'ın sportif direktörü Jason Wilcox da Maguire'ı övdü. Wilcox şöyle konuştu: "Harry, Manchester United forması altında başarılı olmak için gereken zihniyeti ve dayanıklılığı temsil ediyor. Genç ve hırslı kadromuza paha biçilmez bir deneyim ve liderlik katan tam bir profesyonel.
"Harry, kulüpteki herkes gibi, Manchester United'ın düzenli ve sürdürülebilir başarılar elde etmesine yardımcı olmaya tamamen kararlı."
Sıfırdan kahramana: Maguire’ın Manchester United’daki yeniden doğuşu
Maguire, 2019 yazında Leicester City'den 80 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Manchester United'a katıldı; bu rakam, bugüne kadar bir defans oyuncusu için ödenen en yüksek transfer ücreti olarak kayıtlarda yer alıyor. Altı ay geçmeden, bu stoper, dönemin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer tarafından takım kaptanı olarak atandı.
2019-20 sezonundaki ilk maçlarında ve Yunanistan'da gündeme gelen tutuklanmasının ardından bir sonraki sezonun başında bazı eleştiriler alsa da, Maguire, United'ın 2020-21 sezonunu ikinci sırada tamamlamasıyla Premier League'in en iyi savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı. O yaz Euro 2020'de ikinci olan İngiltere milli takımının kilit oyuncularından biriydi.
Ancak Maguire, 2021-22 sezonunda kulüp seviyesindeki formuyla yine eleştirilerin hedefi oldu ve sonraki birkaç sezon boyunca popülaritesi büyük bir darbe aldı. Erik ten Hag, 2023'te Maguire'den United kaptanlığını aldı ve kaptanlık pazubandını Bruno Fernandes'e verdi. Yine de Maguire, 2023 ve 2024'te sırasıyla United'ın Lig Kupası ve Carabao Kupası zaferlerine önemli katkılarda bulunurken, Ruben Amorim yönetiminde ilk 11'e geri döndü.
Ancak Maguire, Michael Carrick yönetiminde gerçek anlamda en iyi formuna kavuştu ve Mart ayındaki milli maçlar için İngiltere kadrosuna geri çağrıldı. 33 yaşındaki oyuncunun tekrar savunmanın merkezinde yer almasıyla United, Premier Lig'i üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor.
- AFP
Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Maguire, milli maç arası öncesinde Bournemouth ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart görmesinin ardından şu anda United'da bir maçlık cezasını çekiyor. Önümüzdeki Pazartesi günü rakip Leeds'i konuk edecekleri Premier Lig maçını kaçıracak, ancak ilk beşteki rakiplerinden Chelsea'ye yapacakları deplasman maçında forma giyebilecek. United şu anda beşinci sırada yer alan Chelsea'nin altı puan önünde, ikinci sıradaki Manchester City'nin ise altı puan gerisinde.
Maguire gelecek sezon United'da kalacak olsa da, kulüpten ayrılacak olan isimlerden biri de taraftarların gözdesi Casemiro. Casemiro, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılacağını doğruladı. Brezilyalı oyuncu, Maguire gibi, United kariyerinin başlarında gösterdiği kötü performansların ardından toparlandı ve bu sezon takımın en iyi oyuncularından biri oldu.