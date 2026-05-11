Harry Maguire, "harika" Manchester United takım arkadaşına yönelik övgü dolu değerlendirmede, Leny Yoro'nun "tüm zamanların en iyilerinden biri" olabileceğini öne sürdü

20 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024 yılında Lille'den 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Old Trafford'a geldi; bu transfer yarışında Manchester United, Real Madrid, Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmıştı.

DHL Express'e genç savunmacının kariyeriyle ilgili konuşan Maguire, "Leny Yoro, istediği kariyeri yapabilmek için gerekli tüm özelliklere, yeteneğe ve potansiyele sahip. Onun yaşında, özellikle de Manchester United gibi bir kulüpte Premier League'de stoper olarak oynayan birini görmek olağanüstü bir şey. Harika bir iş çıkarıyor ve gelişebileceği çok daha fazla alan var. Umarım 10 veya 15 yıl sonra, burada oturup onun adını tüm zamanların en iyileri arasına yazıyoruz."