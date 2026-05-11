Harry Maguire, "harika" Manchester United takım arkadaşına yönelik övgü dolu değerlendirmede, Leny Yoro'nun "tüm zamanların en iyilerinden biri" olabileceğini öne sürdü
"Olağanüstü" Yoro'ya büyük övgü
20 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024 yılında Lille'den 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Old Trafford'a geldi; bu transfer yarışında Manchester United, Real Madrid, Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmıştı.
DHL Express'e genç savunmacının kariyeriyle ilgili konuşan Maguire, "Leny Yoro, istediği kariyeri yapabilmek için gerekli tüm özelliklere, yeteneğe ve potansiyele sahip. Onun yaşında, özellikle de Manchester United gibi bir kulüpte Premier League'de stoper olarak oynayan birini görmek olağanüstü bir şey. Harika bir iş çıkarıyor ve gelişebileceği çok daha fazla alan var. Umarım 10 veya 15 yıl sonra, burada oturup onun adını tüm zamanların en iyileri arasına yazıyoruz."
Geleceğin savunma çekirdeğinin oluşturulması
Övgüler Yoro ile sınırlı kalmadı; Maguire, Ayden Heaven’ı da United’ın uzun vadeli stoper ikilisinin diğer yarısı olarak gördüğünü belirtti. 19 yaşındaki Heaven, 2025 yılında rakip Arsenal’den transfer olmuştu ve bu sezon 17 maçta forma giyerek Michael Carrick’in gözetiminde başarılı bir performans sergileyerek A takım kadrosunda yerini sağlamlaştırdı.
Maguire, bu ikilinin önümüzdeki on yıl boyunca kulübün başarısının temelini oluşturacağına inanıyor. United'ın tecrübeli oyuncusu, "Ayden Heaven takıma girdiğinden beri ondan çok etkilendim" diye ekledi. "Beş ya da altı yıl içinde, onun ve Leny Yoro'nun bu kulübün merkez savunma ikilisi olabileceğine inanıyorum. Yetenekleri var; şimdi sıkı çalışmaya ve çabalamaya devam etmek onlara kalmış. İkisinin de burada muhteşem bir gelecek bekliyor."
Old Trafford'da liderliğin rolü
2023 yılında Erik ten Hag tarafından kaptanlık görevinden alınmasına rağmen, Maguire bu sezon kişisel olarak yeniden yükselişe geçti. Başlangıçta takımdan ayrılmak üzereymiş gibi görünen 33 yaşındaki oyuncu, bunun yerine kadrodaki genç oyuncular için vazgeçilmez bir akıl hocası olarak değerini kanıtladı ve kısa süre önce, kendisini en az 2027 yılına kadar kulüpte tutacak bir sözleşme uzatması imzaladı.
Soyunma odasındaki liderlik rolünü değerlendiren Maguire, şöyle açıkladı: "Soyunma odasında ve kulüp genelinde liderlik hayati önem taşır, çünkü yüksek standartlar belirleyen ve genç oyuncuların sahada kendilerine güvenmelerini sağlayan insanlar olmadan hiçbir şey kazanamazsınız. En iyi takımlar, kadrolarında her zaman harika liderler ve deneyim arasında bir denge kurarlar."
Carrick yönetiminde geçiş süreci ve başarı
Yoro ve Heaven'ın gelişimi, Manchester United'ın formunda görülen önemli bir yükselişle aynı zamana denk geldi. Ruben Amorim yönetiminde yaşanan durgunluk döneminin ardından kulüp, geçici teknik direktör Carrick yönetiminde yeniden ritmini buldu. Eski orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ı ligin bitimine üç maç kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak konuma taşıyarak, genç oyuncuların gelişmesi için istikrarlı bir zemin hazırladı.