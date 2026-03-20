Harry Maguire geri dönüyor! Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde Manchester United'ın savunma oyuncusunu İngiltere kadrosuna geri çağırdı

Maguire, en son Eylül 2024'te geçici teknik direktör Lee Carsley yönetiminde İngiltere milli takımında forma giymişti ve Tuchel, 2025'in başında göreve geldiğinden bu yana hiçbir kadroya bu oyuncuyu çağırmadı. Alman teknik direktör, daha önce 33 yaşındaki oyuncuyu kadroya almama nedenlerini açıklamış, form düşüklüğünü ve Ruben Amorim'in üçlü savunma sistemindeki pozisyonunun zorluğuna işaret ederek, o dönemde Marc Guehi ve Ezri Konsa'yı United'ın savunma oyuncusundan daha önde gördüğünü belirtmişti.

Bu tablo 2026'da değişti. Carrick'in Ocak ayında Amorim'in yerine geçmesinden bu yana Maguire, her lig maçında ilk 11'de yer aldı, United savunmasının merkezinde sürekli bir varlık oldu ve teknik direktörü tarafından birçok kez kamuoyu önünde desteklendi. 64 milli maç ve 12 Dünya Kupası maçı tecrübesiyle, bu yaz yapılacak büyük turnuvaya liderlik etmesindeki rolü, Tuchel'in göz ardı edemeyeceği bir nitelik olabilir. United'ın Bournemouth deplasmanından önce konuşan Carrick, Maguire ve United'daki takım arkadaşlarının ödüllendirilmesini umduğunu gizlemedi. "Tuchel ile iletişime geçmedim. Çocuklar için, bu maçta ve yaz turnuvasında kadroya alınmalarını çok isterim. Bu konuda herhangi bir etkim yok, ancak oynadıkları futbolla kendilerini gündeme getirdiler ve kendilerine bir şans yarattılar. Kadroda yer almayı hak edecek kadar iyi oynuyorlar."