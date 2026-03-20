Harry Maguire geri dönüyor! Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde Manchester United'ın savunma oyuncusunu İngiltere kadrosuna geri çağırdı
Maguire, 18 aylık İngiltere milli takımındaki uzak kalışını sona erdirdi
Maguire, en son Eylül 2024'te geçici teknik direktör Lee Carsley yönetiminde İngiltere milli takımında forma giymişti ve Tuchel, 2025'in başında göreve geldiğinden bu yana hiçbir kadroya bu oyuncuyu çağırmadı. Alman teknik direktör, daha önce 33 yaşındaki oyuncuyu kadroya almama nedenlerini açıklamış, form düşüklüğünü ve Ruben Amorim'in üçlü savunma sistemindeki pozisyonunun zorluğuna işaret ederek, o dönemde Marc Guehi ve Ezri Konsa'yı United'ın savunma oyuncusundan daha önde gördüğünü belirtmişti.
Bu tablo 2026'da değişti. Carrick'in Ocak ayında Amorim'in yerine geçmesinden bu yana Maguire, her lig maçında ilk 11'de yer aldı, United savunmasının merkezinde sürekli bir varlık oldu ve teknik direktörü tarafından birçok kez kamuoyu önünde desteklendi. 64 milli maç ve 12 Dünya Kupası maçı tecrübesiyle, bu yaz yapılacak büyük turnuvaya liderlik etmesindeki rolü, Tuchel'in göz ardı edemeyeceği bir nitelik olabilir. United'ın Bournemouth deplasmanından önce konuşan Carrick, Maguire ve United'daki takım arkadaşlarının ödüllendirilmesini umduğunu gizlemedi. "Tuchel ile iletişime geçmedim. Çocuklar için, bu maçta ve yaz turnuvasında kadroya alınmalarını çok isterim. Bu konuda herhangi bir etkim yok, ancak oynadıkları futbolla kendilerini gündeme getirdiler ve kendilerine bir şans yarattılar. Kadroda yer almayı hak edecek kadar iyi oynuyorlar."
Mainoo ve Hall ödüllendirildi
2026'da Manchester United'ın olağanüstü dönüşünden faydalanan tek isim Maguire değil. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo da kadroya geri çağrıldı; Mainoo, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana en iyi formuna kavuştu. Mainoo, İspanya ile oynanan Euro 2024 finalinde ilk 11'de yer almıştı ancak Maguire gibi, Amorim yönetimindeki zorlu bir dönemin ardından 18 aydır İngiltere kadrosunda yer almıyordu. Yeni teknik direktörünün yönetiminde, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mainoo, gösterdiği performansla hem teknik direktöründen hem de takım arkadaşlarından sürekli övgü topladı. Newcastle'ın sol bek oyuncusu Lewis Hall da kadroda yer alıyor. Hall, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton da kadroya katılacak ve taraftarlar, Tuchel'in Dünya Kupası öncesinde kurmaya çalıştığı kadroyu ilk kez görebilecek.
Manchester United'ın İngiltere'deki galibiyet hasreti nihayet sona erdi
Eylül 2024'ten bu yana hiçbir United oyuncusu İngiltere milli takım kadrosunda yer almadı; bu 18 aylık aralık, Old Trafford'da Amorim döneminin son aylarını belirleyen kaos ve kötü formu yansıtıyordu. United, Portekizli teknik direktörün yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 15. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenildi; bu sezonun ilk aylarında da kovulana kadar pek bir iyileşme görülmedi. Şu anki durum ise bundan daha farklı olamazdı ve hem Maguire hem de Mainoo bu yeniden yükselişin merkezinde yer alıyor. United, sekiz maç kala Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını kendi elinde tutuyor.
Dünya Kupası için en önemli seçmeler
İngiltere, 27 Mart'ta Uruguay ile, 31 Mart'ta ise Japonya ile karşılaşacak; bu maçlar, Tuchel'in 25 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından önceki son hazırlık maçları olacak. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'na düştü; turnuva başlamadan önce Haziran ayında Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı daha oynanacak. Tuchel'in takımı, geçen Kasım ayında Sırbistan ve Arnavutluk'u da yenerek eleme grubundaki sekiz maçın tamamını kazandı. Dünya Kupası'ndan sonra sözleşmesi sona erecek olan Tuchel, Şubat ayında Euro 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı ve bu yazın ötesine uzanan planlar yapabilmek için istikrar kazandı. Geleceği garanti altına alınan Tuchel'in önünde şimdi, kaptan Harry Kane'e katılarak Dünya Kupası'nı nihayet İngiltere'ye geri getirmek için uçağa binmeye layık olduklarını ona kanıtlamak oyuncuların görevi.
Reklam