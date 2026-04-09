Harry Maguire, "gerçekten çok önemli bir yaz" öncesinde Manchester United'a ilk 11 için yeni transferlere ihtiyaç olduğunu söyledi

Olumlu gidişata rağmen Maguire, Arsenal ve Manchester City gibi takımlarla arasındaki farkı kapatmak için neyin gerekli olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, United’ın transfer piyasasında agresif davranması gerektiğini ve sadece yedek olarak değil, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek oyuncuları hedeflemesi gerektiğini açıkça dile getirdi.

"Güçlü bir konumdayız. Teknik direktörümüzün yönetiminde harika birkaç ay geçirdik. Kadro, güçlü bir kadroya benzemeye başladığını hissediyorum. Ancak bu yaz çok önemli olacak, gerçekten çok önemli. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var, daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var, ilk 11'e girecek oyunculara ihtiyacımız var. Ve sonra her şey bir araya geldiğinde, sezonun başında durumun ne olacağını göreceğiz. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçireceğiz ve hazır olacağız," diye açıkladı savunma oyuncusu.