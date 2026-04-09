Getty Images Sport
Çeviri:
Harry Maguire, "gerçekten çok önemli bir yaz" öncesinde Manchester United'a ilk 11 için yeni transferlere ihtiyaç olduğunu söyledi
Kurtuluş ve yeni bir anlaşma
İngiltere milli takım oyuncusu, 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşmeyi imzalayarak Old Trafford'da olağanüstü bir dönüşe imza attı. Henüz bir yıl önce kaptanlık görevinden alınmış ve takımdan ayrılması kaçınılmaz gibi görünen Maguire, Michael Carrick'in takımının kilit ismi haline geldi ve United'ın ligde üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu.
- Getty Images Sport
İlk 11 kalitesine olan talep
Olumlu gidişata rağmen Maguire, Arsenal ve Manchester City gibi takımlarla arasındaki farkı kapatmak için neyin gerekli olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, United’ın transfer piyasasında agresif davranması gerektiğini ve sadece yedek olarak değil, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek oyuncuları hedeflemesi gerektiğini açıkça dile getirdi.
"Güçlü bir konumdayız. Teknik direktörümüzün yönetiminde harika birkaç ay geçirdik. Kadro, güçlü bir kadroya benzemeye başladığını hissediyorum. Ancak bu yaz çok önemli olacak, gerçekten çok önemli. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var, daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var, ilk 11'e girecek oyunculara ihtiyacımız var. Ve sonra her şey bir araya geldiğinde, sezonun başında durumun ne olacağını göreceğiz. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçireceğiz ve hazır olacağız," diye açıkladı savunma oyuncusu.
Son dönemdeki işe alım başarılarını temel alarak
Manchester United geçen yıl büyük harcamalar yaptı; Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi isimleri 225 milyon sterlinlik bir transfer çılgınlığıyla kadrosuna kattı ve bu hamleler tartışmasız olarak takımın sezonunu kurtardı. Maguire, bu takviyelerin etkisini övdü ancak bu sezon Avrupa kupalarında yer almamalarının, gelecek yıl ortaya çıkabilecek kadro derinliği eksikliğini gizlediğini belirtti.
"Her zaman rekabet edebileceğini hissettiğim bir kadronun parçası olmak isterim ve geçen yıl transferler iyi gitti. Bu yıl bize yardımcı olan bazı üst düzey oyuncuları kadromuza kattık. Ve her zaman söylediğim gibi, bence bu yaz çok önemli bir yaz olacak, bence gerçekten iyi transferler yapmalıyız... Bu yıl Avrupa'da yokuz, sezon sonunda 40 maç oynadık ve gelecek yıl kesinlikle daha geniş bir kadroya ihtiyacımız var," diye ekledi Maguire.
- AFP
Şampiyonluk yarışı
Manchester City ve Liverpool’un bir geçiş dönemi yaşama ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Maguire, Premier Lig’in zirvesinde bir güç boşluğu olduğunu hissediyor. O, doğru yatırımlarla United’ın, mevcut sezonda başlarına bela olan istikrarsızlıktan kaçınmaları şartıyla, 2013’ten beri süren şampiyonluk hasretine nihayet son verebileceğine inanıyor.
"Bence gelecek sezon, doğru transferleri yaparsak ve şu andan sezon sonuna kadar her şey olumlu giderse, bu eğriyi sürdürürsek, ulaşabileceğimiz bir sınır olmayacak. Büyük kupaları kazanmak için yarışta olmalıyız. Elbette bu sezon Premier Lig'i kazanma şansı daha yüksek gibi geliyor bana. Arsenal güçlü bir konumda, elbette. Ancak gelecek yıl Şubat, Mart aylarında bu yıl olduğu gibi geride kalmak istemiyoruz. Kendimizi fazla kaptırmak istemiyoruz. Eğer geçen sezonun sonunda konuşuyor olsaydık, muhtemelen biraz aptal olduğumuzu düşünürdünüz," diye konuştu.