Harry Maguire, eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim hakkında gerçekte ne düşündüğünü açıkladı

Amorim, 63 maçta sadece 24 galibiyet alabildiği ve taktiksel kararları ile kadro seçimleri konusunda sürekli eleştirilere maruz kaldığı zorlu bir 14 aylık dönemin ardından Ocak ayında görevinden alındı. The Mirror’a konuşan Maguire, eski teknik direktörünü savunarak şunları söyledi: “Bence Ruben bana karşı gerçekten çok iyiydi. Formda olduğum zamanlarda Ruben yönetiminde neredeyse her maçta forma giydim. Ruben hakkında pek kötü bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Ruben'i gerçekten seviyorum, bence harika fikirleri var. Sadece bu fikirler Manchester United'da işe yaramadı. İleride harika bir kariyere sahip olacağına inanıyorum ve bir sonraki kulübünde muhtemelen çok sayıda maç kazanacaktır.

"Ayrıldığında onunla konuştum. Bize başarılar diledi. Eminim üzülmüştür, ama onun hala çok genç olduğunu biliyorum ve yönetimde harika işler başaracağına eminim."