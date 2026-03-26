Çeviri:
Harry Maguire, eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim hakkında gerçekte ne düşündüğünü açıkladı
Old Trafford'daki zorluklara rağmen büyük övgü
Amorim, 63 maçta sadece 24 galibiyet alabildiği ve taktiksel kararları ile kadro seçimleri konusunda sürekli eleştirilere maruz kaldığı zorlu bir 14 aylık dönemin ardından Ocak ayında görevinden alındı. The Mirror’a konuşan Maguire, eski teknik direktörünü savunarak şunları söyledi: “Bence Ruben bana karşı gerçekten çok iyiydi. Formda olduğum zamanlarda Ruben yönetiminde neredeyse her maçta forma giydim. Ruben hakkında pek kötü bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Ruben'i gerçekten seviyorum, bence harika fikirleri var. Sadece bu fikirler Manchester United'da işe yaramadı. İleride harika bir kariyere sahip olacağına inanıyorum ve bir sonraki kulübünde muhtemelen çok sayıda maç kazanacaktır.
"Ayrıldığında onunla konuştum. Bize başarılar diledi. Eminim üzülmüştür, ama onun hala çok genç olduğunu biliyorum ve yönetimde harika işler başaracağına eminim."
Oyuncular başarısızlıklarının 'sorumluluğunu' üstlenmelidir
Eski United kaptanı, tüm suçu teknik direktöre yüklemeyi reddetti ve oyuncuların kendilerine sunulan vizyonu hayata geçiremediklerini ima etti. Maguire şöyle devam etti: "İşler bir türlü yolunda gitmedi ya da tutmadı ve bence biz oyuncular olarak bunun için de büyük bir sorumluluk üstlenmeliyiz. Ancak onun kulübü bir yöne doğru yönlendirdiğini düşünüyorum ve bunun için büyük övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. İyi ve sağlam bir kadro kurdu ve bunun için övgüyü hak ettiğine inanıyorum."
Amorim'in Benfica'ya sürpriz bir dönüş yapabileceği konuşuluyor
Manchester United yeni bir yöne doğru ilerlerken, Amorim şimdiden teknik direktörlük koltuğuna geri döneceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Portekiz’deki haberlere göre, Benfica’nın başına geçecek en güçlü aday o ve muhtemelen Jose Mourinho’nun yerini alacak. Şehir rakibi Sporting CP’de sahip olduğu efsanevi statü göz önüne alındığında, böyle bir hamle özellikle tartışmalı olacaktır.
Michael Carrick'in yükselişi
Michael Carrick'in geçici teknik direktörlüğünde United, sonuçlarında önemli bir yükseliş yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında sağlam bir konuma yerleşti. Maguire, eski orta saha oyuncusunun etkisinden oldukça etkilendi; onun taktiksel zekâsını ve iletişim becerilerini övdü ve onun kalıcı teknik direktörlük görevine getirilmesini destekledi.
"Carrick geldi ve harika bir iş çıkardı. Gerçekten çok iyi konuşuyor. Taktik açıdan çok, çok iyi," diye açıkladı savunma oyuncusu. "Sanırım yedi maç kaldı. Kendimizi harika bir konuma getirdik. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmeliyiz ve bence o da diğer adayların arasına girip sürecin başlamasına izin vermeli."