Harry Kane ve Michael Olise, PSG’ye transfer olmayı reddetti; Ligue 1 devi, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Neymar olmadan “küçük bir kulüp” haline gelmekten korkuyordu

Reddedilme durumu Kane gibi tecrübeli yıldızlarla sınırlı kalmadı; genç yetenekler de Bundesliga ekibini tercih etti. Crystal Palace’ta adından söz ettiren Olise, gelişimi için Fransa’nın başkentinden uzaklaşmanın daha iyi olacağına karar vermeden önce seçeneklerini dikkatlice değerlendiren bir diğer önemli hedefti. Sonunda yüksek bedelli bir transferle Kane’in yanına Allianz Arena’ya katıldı.

PSG kaynakları, oyuncunun kararını verdikten sonra ellerinden bir şey gelmediğini itiraf ediyor. Kulüp, kanat oyuncusunun kararıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Kararı vermek ona kalmıştı. Her şeyi değerlendirdi ve diğerleri gibi o da başka bir projeyi seçti.”