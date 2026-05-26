Harry Kane ve Michael Olise, PSG’ye transfer olmayı reddetti; Ligue 1 devi, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Neymar olmadan “küçük bir kulüp” haline gelmekten korkuyordu
Süperstarların ayrılmasının ardından projeye dair şüpheler
Paris Saint-Germain, “Galactico” döneminden uzaklaşırken itibarında ciddi bir darbe aldı. Messi, Neymar ve nihayetinde Mbappé’nin ayrılmasının ardından, Fransa şampiyonu kulüp, Avrupa’nın seçkin kulüplerini kendisinin hâlâ en üst düzey bir hedef olduğunu ikna etmekte zorlandı.
PSG'nin içinden gelen bilgilere göre, Mbappe, Messi ve Neymar'ın ayrılmasının ardından "birçok kişi/oyuncu PSG'nin tekrar küçük bir kulüp haline döneceğini düşündü".
Bu içsel endişe, spor alanında garantiler arayan en iyi hedeflerin peşinden koşmalarına da yansıdı. Kulübün yönetimi, küresel kimliğinin temel taşlarının kısa bir süre içinde ayrılması ve Parc des Princes'te yıldız gücünde bir boşluk bırakmasıyla, gelecek vizyonunu satmakta giderek daha fazla zorluk çekmeye başladı.
Kane, Avrupa'da hemen başarıya ulaşmayı öncelikli hedef olarak belirledi
L'Equipe'e göre, Kane, ayrılan forvetlerinin bıraktığı gol açığını kapatmak isteyen Paris ekibinin başlıca hedefiydi. Kulüp, İngiltere milli takım kaptanının yakın çevresiyle yoğun görüşmeler bile yürüttü. Fransız kulübü, Kane'in kardeşi ve babasıyla görüşmeler yaptı, ancak forvet oyuncusu masadaki teklifi ikna edici bulmadı.
PSG'den bir kaynak, bu reddedilmenin nedenini şöyle açıkladı: "Kane, bu yaşında, Şampiyonlar Ligi'ni hemen kazanabilecek bir kulübe katılmak istiyordu. PSG'nin projesine pek inanmıyordu." Sonuç olarak Kane, Bavyera'nın istikrarını tercih etti ve PSG, forvet hattına dünya çapında bir yedek bulamadığı için pişmanlık duymaya başladı.
Olise, Bayern'in izinden gitti
Reddedilme durumu Kane gibi tecrübeli yıldızlarla sınırlı kalmadı; genç yetenekler de Bundesliga ekibini tercih etti. Crystal Palace’ta adından söz ettiren Olise, gelişimi için Fransa’nın başkentinden uzaklaşmanın daha iyi olacağına karar vermeden önce seçeneklerini dikkatlice değerlendiren bir diğer önemli hedefti. Sonunda yüksek bedelli bir transferle Kane’in yanına Allianz Arena’ya katıldı.
PSG kaynakları, oyuncunun kararını verdikten sonra ellerinden bir şey gelmediğini itiraf ediyor. Kulüp, kanat oyuncusunun kararıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Kararı vermek ona kalmıştı. Her şeyi değerlendirdi ve diğerleri gibi o da başka bir projeyi seçti.”
Luis Enrique yönetiminde yeni bir dönem
Bu yüksek profilli göz ardı edilmelere rağmen, Paris'teki genel algı, taktiksel bir yenilenme döneminin ardından değişime uğradı. Luis Enrique'nin oluşturduğu takım kimliği, kulübün zedelenmiş itibarının bir kısmını geri kazanmasına yardımcı oldu.
Kane ve Olise bir zamanlar kulübün küçüldüğünden korkarken, daha uyumlu bir takım yapısı ortaya çıktı ve bu da kıtasal performansların iyileşmesine yol açarak, daha önceki şüphecilerin bir kısmını susturdu.
Kulüp artık daha odaklı bir transfer stratejisi benimsemiş, bireylere olan takıntısından uzaklaşarak dengeli bir kadroya yönelmiştir. İç kurallar artık her ayrılığın sayısal olarak telafi edilmesini şart koşuyor ve böylece kadronun, önceki on yılı tanımlayan "bling-bling" transferlere güvenmek zorunda kalmadan rekabet gücünü korumasını sağlıyor.