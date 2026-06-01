Harry Kane ve Michael Olise: Bayern Münih’te takım arkadaşı olan bu iki oyuncunun dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için rekabet etmesiyle, 2026 Ballon d’Or oylamasını belirleyecek olanın “sihirli yetenek” olduğu öne sürülüyor
Müller, Bayern’in Altın Top yarışına ilişkin görüşlerini paylaştı
Bayern'in iç sahada eşi benzeri görülmemiş bir hakimiyet sergilediği sezonun ardından, 2026 Ballon d’Or yarışı kızışıyor. Bundesliga ve DFB-Pokal’da çifte kupayı kazanan Bavyeralılar, futbolun en büyük bireysel ödülü için birden fazla ciddi adayla karşımıza çıkıyor. Eski Bayern ikonu Müller, Kane'in dünyanın en iyi 9 numarası olmaya devam etmesine rağmen, takım arkadaşı Olise'nin oylama kurulunu sıklıkla etkileyen belirli bir "sihir"e sahip olduğunu öne sürerek tartışma başlattı.
İki yıldız arasındaki rekabeti tartışırken Müller, Bild gazetesine şunları söyledi: "Bitiriciliği ve hücum özellikleriyle Harry, şu anda gördüğüm en iyi forvet. Çok çeşitli özelliklere sahip, ancak dört kişiyi geçebilecek bir oyuncu değil. Ballon d'Or söz konusu olduğunda, 'sanatsal unsur' da dikkate alınır. Genel olarak Harry'yi daha önemli bir oyuncu olarak görüyorum - ancak dünyanın en iyi oyuncusu oylamasına gelince, bu daha çok Michael gibi oyuncular için geçerli; dansa benzeyen, sanatsal, rahat ve sihirli bir kalitesi var, bunu öğrenemezsiniz. Michael, sonuç üreten bir oyuncu, bir performans sanatçısı."
Kane’in rekor kıran gol serisi
Gol rekorlarını kolaylıkla alt üst ettiği bir yılın ardından Kane’in istatistiksel üstünlüğüne karşı çıkmak zor. 32 yaşındaki oyuncu, sadece 31 lig maçında 36 gol atarak 2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün resmi sahibi oldu. Tüm turnuvalar dikkate alındığında performansı daha da çarpıcıydı; sezonu kulübü adına 61 golle tamamladı.
Kane, performansından kişisel olarak memnun olduğunu belirterek, "Kişisel olarak kariyerimin en iyi sezonu oldu" dedi. Ancak, estetiğin nihai oylamayı sıklıkla etkilediği bir yılda, sadece gol sayısının daha yaratıcı ve gösterişli oyun kurucuları geride bırakmaya yetecek mi olduğu tartışması devam ediyor. Kane, özellikle UEFA'nın törenin 26 Ekim'de tarihte ilk kez Londra'da düzenleneceğini onaylamasıyla, ödülü kazanmaya kararlı.
Olise'ye yönelik ‘sanatsal’ argüman
Kane’in soğukkanlı bitiriciliğinin aksine, Olise Münih devinin yaratıcı kalbi haline geldi. Fransız kanat oyuncusu, en büyük sahnede muhteşem bir sezon geçirerek tüm turnuvalarda 22 gol ve 31 asist kaydetti. Bu çift yönlü yeteneği, Müller'in de dikkat çektiği "dans gibi" dripling stiliyle birleşince, onu taraftarların gözdesi ve Ballon d'Or sıralamasını belirleyen scoutların ve gazetecilerin favorisi haline getirdi.
2026 Dünya Kupası, nihai kararın verileceği turnuva olacak
Yurtiçindeki başarıları temeli oluşturmuş olsa da, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nın asıl belirleyici faktör olması bekleniyor. Hem Kane hem de Olise, kendi ülkelerini bu turnuvaya birer sembol olarak taşıyacak. İngiltere ya da Fransa'nın turnuvada ilerlemesi, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal veya Paris Saint-Germain'in forveti Ousmane Dembele gibi diğer dünya çapındaki süperstarları geride bırakmak için gereken son itici gücü sağlayabilir.
Kane için, Londra seyircisinin önünde Ballon d'Or'u kaldırma motivasyonu, hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat. Olise için ise turnuva, Muller'in haklı olduğunu, yani onun "sihirli yeteneğinin" gerçekten de dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilmesinde belirleyici faktör olduğunu kanıtlamak için bir platform sunuyor. Sonuç ne olursa olsun, Bayern, tahtın iki ana adayını bünyesinde barındıran kıskanılacak bir konumda bulunuyor.