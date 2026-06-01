Bayern'in iç sahada eşi benzeri görülmemiş bir hakimiyet sergilediği sezonun ardından, 2026 Ballon d’Or yarışı kızışıyor. Bundesliga ve DFB-Pokal’da çifte kupayı kazanan Bavyeralılar, futbolun en büyük bireysel ödülü için birden fazla ciddi adayla karşımıza çıkıyor. Eski Bayern ikonu Müller, Kane'in dünyanın en iyi 9 numarası olmaya devam etmesine rağmen, takım arkadaşı Olise'nin oylama kurulunu sıklıkla etkileyen belirli bir "sihir"e sahip olduğunu öne sürerek tartışma başlattı.

İki yıldız arasındaki rekabeti tartışırken Müller, Bild gazetesine şunları söyledi: "Bitiriciliği ve hücum özellikleriyle Harry, şu anda gördüğüm en iyi forvet. Çok çeşitli özelliklere sahip, ancak dört kişiyi geçebilecek bir oyuncu değil. Ballon d'Or söz konusu olduğunda, 'sanatsal unsur' da dikkate alınır. Genel olarak Harry'yi daha önemli bir oyuncu olarak görüyorum - ancak dünyanın en iyi oyuncusu oylamasına gelince, bu daha çok Michael gibi oyuncular için geçerli; dansa benzeyen, sanatsal, rahat ve sihirli bir kalitesi var, bunu öğrenemezsiniz. Michael, sonuç üreten bir oyuncu, bir performans sanatçısı."



