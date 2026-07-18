Harry Kane ve Jude Bellingham’ın yokluğunda İngiltere, Kylian Mbappé’nin yer aldığı Fransa: Thomas Tuchel ve Didier Deschamps kadrolarında büyük çaplı değişiklikler yapıyor

Didier Deschamps da Salı günü Fransa’nın İspanya’ya karşı aldığı 0-2’lik yenilginin ardından kadroda yedi değişiklik yaptı. Sadece kaleci Mike Maignan, orta sahanın kilit ismi Adrien Rabiot, FC Bayern’den Michael Olise ile Real Madrid’den kaptan ve en golcü oyuncu Kylian Mbappé yerlerini korudu. Mbappé için iki kategoride de bir ödül kazanmak ya da tarihi bir rekoru kırmak söz konusu. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nın gol kralı olabilir; şu anda Lionel Messi ile sekiz golle eşit durumda ve tüm zamanların en iyi Dünya Kupası golcüleri sıralamasında birinci sıraya yükselebilir. Son listede Mbappé, 20 golle Messi'nin (21) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Deschamps için 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı, Fransa milli takım teknik direktörü olarak kariyerinin 187. ve son maçı olacak. Şimdiye kadar 121 kez galip geldi. Dünya Kupası finallerinde Deschamps, 26 maçta 20 galibiyet elde etti. Onun halefi olarak belirlenen isim Zinedine Zidane. Zidane ve Deschamps, 1998 yılında kendi ülkeleri Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’nda oyuncu olarak birlikte şampiyonluk yaşamışlardı.

Fransa'nın kadrosu: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Doue, Cherki, Olise - Mbappé.



