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Adhe Makayasa

Çeviri:

Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı! Şok baskın sonucu bir kişinin gözaltına alınması ve polis soruşturmasının açılmasıyla İngiltere, Dünya Kupası kampında tek bir antrenman topuyla kaldı

İngiltere
İngiltere - Hırvatistan
Hırvatistan
Dünya Kupası
H. Kane
J. Bellingham

İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlıkları, resmi takım ekipmanlarına yönelik cüretkar bir hırsızlık olayının ardından tam bir kaosa sürüklendi. Thomas Tuchel'in kadrosuna ait, süperstarlar Harry Kane ve Jude Bellingham'ın maç kramponları da dahil olmak üzere önemli eşyalar nakliye sırasında çalındı; bu durum, hayal kırıklığına uğrayan takımın elinde sadece tek bir antrenman topu kalmasına neden oldu.

  • Cesur bir soygun kampı altüst etti

    İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere milli takımının temel antrenman malzemelerini taşıyan bir nakliye aracının soyulması üzerine acil bir soruşturma başlattı. Hırsızlık olayı, takımın Florida’nın West Palm Beach kentindeki kamp öncesi hazırlık döneminden Missouri’deki Swope Soccer Village’daki resmi turnuva kampına doğru yapılan nakliye sırasında meydana geldi. Güvenlik ekibi, güvenilir lojistik şoförlerinin olaya dahili olduğundan kuvvetle şüpheleniyor. Kayıp eşyaların tam kapsamını belirlemek için teknik ekip çaresizce çabalarken, çalınan yükün izini sürmek üzere yerel polisle irtibat kuruldu.



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    Personel soygunun şokunu yaşıyor

    Daily Mail’in haberlerine göre, İngiltere yetkilileri, turnuvanın açılış maçına sadece birkaç gün kala taktik hazırlıklarını ciddi şekilde aksatan bu şok edici güvenlik ihlali karşısında sarsılmış durumda. Çalınan malzemeler, oyuncuların kişisel ayakkabılarının çok ötesine uzanıyor ve teknik ekibin teknolojik ve fiziksel donanımını ciddi şekilde etkiliyor. Yüksek teknolojili analiz ekipmanları, taktik tahtaları ve hayati öneme sahip tıbbi masaj masaları baskında çalındı; bu durum, ekibi titiz planlarının merkezinde yer alan bu eşyaları geri kazanmak veya yenilemek için çılgın bir zamanla yarışa zorladı.

  • Kaos, kusursuz bir oyun kurmayı engelliyor

    Saha dışındaki bu rahatsız edici gelişme, Tuchel yönetiminde kazanılan muazzam ivmeyi rayından çıkarma tehlikesi yaratıyor. Alman teknik direktör, daha önce kusursuz bir eleme kampanyası yönetmiş ve Üç Aslanlar’ı sekiz maçlık galibiyet serisi ve sekiz maçta kalesini gole kapatarak finallere taşımıştı. Üstelik, takımın ruhu olan kaptan Kane, Bayern Münih’te 61 gol attığı tarihi bir lig sezonunun ardından en iyi formunda kampın kaptanına katılmıştı; ancak lojistik güvenlik aksaklıkları manşetleri tamamen işgal etti.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Hırvatistan maçı yaklaşıyor

    İngiltere, Çarşamba günü tanıdık rakibi Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçı öncesinde operasyonel odaklanmasını bir an önce yeniden kazanmalıdır. Tuchel’in takımı, Japonya ve Uruguay’a karşı yaşadığı yapısal aksiliklerin ardından Yeni Zelanda’yı dostluk maçında zorlu bir galibiyetle mağlup ederek, turnuvaya istikrar arayışıyla giriyor. 2018’deki o meşhur yarı final yenilgisinin anıları hâlâ taze olan takım, yabancı topraklarda geçireceği zorlu grup aşamasında taktiksel bir gevşekliğe yer bırakamaz.

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