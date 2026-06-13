Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponları çalındı! Şok baskın sonucu bir kişinin gözaltına alınması ve polis soruşturmasının açılmasıyla İngiltere, Dünya Kupası kampında tek bir antrenman topuyla kaldı

Daily Mail’in haberlerine göre, İngiltere yetkilileri, turnuvanın açılış maçına sadece birkaç gün kala taktik hazırlıklarını ciddi şekilde aksatan bu şok edici güvenlik ihlali karşısında sarsılmış durumda. Çalınan malzemeler, oyuncuların kişisel ayakkabılarının çok ötesine uzanıyor ve teknik ekibin teknolojik ve fiziksel donanımını ciddi şekilde etkiliyor. Yüksek teknolojili analiz ekipmanları, taktik tahtaları ve hayati öneme sahip tıbbi masaj masaları baskında çalındı; bu durum, ekibi titiz planlarının merkezinde yer alan bu eşyaları geri kazanmak veya yenilemek için çılgın bir zamanla yarışa zorladı.